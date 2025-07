Termolahev Fizz & Go COOL: must-have tohoto léta!

Bublinky přímo do lahve

Na první pohled působí jako elegantní termolahev, ale ve skutečnosti je to jediná termolahev, do které si můžete perlivé nápoje připravit přímo, bez nutnosti přelévání. Fizz & Go COOL je totiž plně kompatibilní s výrobníky perlivé vody SodaStream a dokonale si rozumí s modely ART, TERRA, e-TERRA, DUO, e-DUO a ENSO. Stačí ji naplnit vodou po rysku, nasadit do přístroje a nasytit podle přání. Pokud chcete extra dávku osvěžení, klidně přidejte drcený led, pro chuť zase bylinky nebo ovoce.

Do města i na hory

S objemem 0,9 litru je termoláhev Fizz & Go COOL ideální pro každodenní dobrodružství. Je vyrobena z prvotřídní dvoustěnné, vakuově izolované, nerezové oceli, která udrží teplotu nápoje až 12 hodin. Své oblíbené bublinky ale i horký čaj si tak můžete vychutnat kdykoli a kdekoli – na procházce, na pláži, v autě, v kanceláři i na horách. Dokonale těsnící víčko se silikonovým kroužkem spolehlivě udrží nápoj v lahvi, zatímco praktické poutko usnadní přenášení. Termoláhev se bez problémů vejde do držáku v autě, cyklistického nosiče nebo sportovní tašky. A co údržba? Jednoduchá – stačí ji vložit do myčky nádobí.

Stylová jako módní doplněk

Termolahev Fizz & Go COOL zaujme nejen funkčností, ale i designem. Elegantní matný povrch v kombinaci se silikonovým poutkem z ní dělá doplněk, který obstojí na procházce městem, ve fitku i na horské túře. Na výběr máte tři stylové barevné varianty:

Cena: 799 Kč, www.sodastream.cz