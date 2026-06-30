Od ledna 2026 došlo k radikální změně v péči o psychické zdraví. Zdravotní pojišťovny zareagovaly na to, že se čekací doby u psychologů a psychiatrů počítají na měsíce (pokud nejste odkázáni rovnou na čekací listinu, protože kapacita je naplněna) a že počet dospělých i dětí, kteří mají nějaké psychické problémy, stoupá.
Nově proto přispívají také na online terapie. Tento druh terapie je primárně určen pro pacienty trpící úzkostnými stavy nebo depresemi.
Terapie z pohodlí domova
Z veřejného zdravotního pojištění je plně hrazena digitální kognitivně behaviorální terapie (KBT). Terapie probíhá na digitální platformě, do níž se pacient přihlásí na základě obdržených přístupových údajů. Žádanku na digitální KBT může vydat ošetřující lékař včetně praktického.
„Jde o krátkodobou až střednědobou strukturovanou psychoterapeutickou péči, jež pod odborným vedením terapeuta (klinického psychologa nebo psychiatra) umožňuje řešit konkrétní poruchy a potíže prostřednictvím on-line prostředí,“ shrnuje ve své tiskové zprávě VZP. Pacienti tak mohou terapii absolvovat diskrétně a v bezpečí svého domova a bez nutnosti osobních návštěv.
Příspěvek je určen i na „běžnou“ terapii
Terapie se zaměřuje na dvě hlavní oblasti – kognitivní (způsob, jakým člověk myslí) a behaviorální (to, jak se chová). Tím pomáhá pacientům porozumět svým obtížím a příčinám a postupně změnit myšlení, prožívání i chování tak, aby se cítili lépe a zvládali snáze každodenní situace.
Neřeší ovšem akutní problém, proto pokud vážně přemýšlíte nad sebevraždou nebo jiným radikálním řešením, vyhledejte akutní pomoc a nečekejte na termín on-line!
Jedná se sice o velký průlom, díky němuž se dostane potřebné péče více lidem. Co když ale řešíte jiný psychický problém?
Péče o duševní zdraví je velkým tématem a pojišťovny se snaží postupně pomoci všem. Přispívají proto na terapie i lidem, kteří řeší například vyhoření, potřebují se vyrovnat se smrtí blízkého nebo řeší jiný problém.
Je ovšem důležité dopředu vědět, že léčbu či terapie nehradí pojišťovny v plné výši. Přispívají do výše až 6 tisíc korun (podle toho, u jaké pojišťovny jste pojištěni), navíc až poté, co sezení proběhne a vy jej terapeutovi zaplatíte. Od pojišťovny částku získáte až zpětně.
Speciální sanitka
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.