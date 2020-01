Kateřina Božková a projekt Tatra Kolem Světa 2

Společně s Markem a Petrem založila spolek CzechOverland, pod který spadá TKS2.

V projektu se stará o komunikaci s lidmi, o sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter), koordinaci a tvorbu obsahu webu tatrakolemsveta2.cz.

Je také pokladník, fakturant a současně pomáhá se vším, na co zbude čas a je třeba udělat.

Vše dělá s vědomím, že jde o dobrovolnickou práci, ač jde o full time job s nekonečnými přesčasy (směje se).

Kdo je Kateřina Božková?

Kateřina se narodila na Moravě a zde vyrůstala. Později se přestěhovala do Prahy, kde studovala mediálně zaměřené obory.

„Baví mne aktivní životní styl, řídím se heslem: “není čas, ztrácet čas”. Ráda si zaběhám, zajdu na jógu mám ráda dlouhé procházky po Kokořínsku, kde teď žiju. Myslím i na odpočinek, je důležitou součástí života, ráda si zajdu do sauny nebo si zalezu s knihou pod peřinu“, říká Kateřina.

V posledních letech se našla v pečení dortů, když je příležitost chopí se vařečky.

Díky projektu TKS2 je časově vytížená a musí volný čas plánovat. O to víc si pak užívá volné chvíle se svým partnerem, s kamarádkami.

Sama sebe se charakterizuje jako upřímnou a společenskou osobu. Jde si za svými cíli a díky tomu, že je trpělivá se ji daří cílů dosahovat.

Upřímná a společenská osoba, která si jde za svými cíli.





Kateřina projekt TKS2

Pro Kateřinu projekt TKS2 znamená hodně, je součást jí samotné. Díky první cestě si cestování zamilovala. Život v dodávce, ve které v letech 2016–2018 společně se svým partnerem (Markem z TKS2) pro ni byla zásadní životní zkušenost, jaké se ji mohlo dostat.

Tenkrát – ji nezáleželo na tom, v čem se expedice pojede, zda Tatrou nebo Mercedesem, neboť o původní Tatře kolem světa z let 1987 – 1990 dřív nic nevěděla. To se změnilo, čím víc se o ní dozvídá, tím více ji dává realizace projektu smysl.

Kateřina na expedici a jak dlouho

Expedice TKS2 se bude účastnit po celou dobu jejího konání. Přestože na palubě vozu nebude fyzicky pořád, bude se starat o její chod. Její role je momentálně hodně různorodá a není úplně specifikovaná. Jsou tady úkoly a sekce, které má pod taktovkou: sociální sítě, koordinace etap expedice, komunikace nejen s budoucími dočasnými členy cesty, web TKS2, propagace a další.

Cestovaní nebo studium na Univerzitě Karlově?

Katka ukončila studium na UK a chopila se příležitosti objet svět, a to ji nyní dává větší smysl. Nicméně zda znovu nastoupí do školních lavic je otázkou a pravděpodobné to je.

Co na expedici (z běžného života) chybí nejvíce?

Není to Kateřiny první expedice, a proto má v této věci jasno. Nejvíc vždy chybí vlastní prostor.

„Je sice romantické být se svým vyvoleným na cestě kolem světa, ale všeho moc škodí. Každý si musí umět udělat prostor jen sám pro sebe, jít si zaběhat, zacvičit si, pustit si film, vyčistit si hlavu“, dodává Katka.

Sama v mužské společnosti týmu

Vše je o lidech a TKS2 je správně naladěná parta, takže spolupráce funguje.

„Do týmu časem ještě přibude nějaká “ta žena”, takže v oslabení rozhodně nebudu, i když se v něm ani teď necítím“, doplňuje Katka.

Vztah, ponorka ….

Není tajemstvím, že Marek Havlíček a Kateřina jsou partneři i v osobním životě. Již od počátku mají jasno, než expedice začala vše probrali i případná úskalí.

Mají za sebou dobrou zkoušku (4 roky) vztahu a 2 roky spolu prožili na první cestě kolem světa. Stejně zažili odloučení i několik měsíců. Tři roky na expedici TKS2 jsou vlastně krátká doba.