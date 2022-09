Syn věhlasného skladatele Ennia Morricone si užívá pohodové léto. S rodinou vyrazil dirigent a hudebník Andrea Morricone k moři, kde nabírá energii na nadcházející sezónu. Během ní hodlá skladatel zavítat také do Prahy, kde plánuje velkolepý koncert.

„Letos v červenci jsem se plavil na nádherné jachtě, a to na krásné ostrovy Tremiti na Sicílii. Tento úžasný výlet jsem podnikl se svou úžasnou ženou a rodinou. Rád trávím čas u vody,“ svěřil se italský skladatel, který se pochlubil snímky ze soukromí, které si jinak bedlivě střeží. Léto si užívá u moře, kde relaxuje a připravuje se na koncertní turné.

„Koncertní turné, které chystáme se mi velmi líbí. Tak velkou tour je samozřejmě složité připravit. Pracuji na tom nejen já, ale i spousta dalších hudebníků. Myšlenkou toho je podělit se o to, kým Ennio Morricone byl,“ svěřil se nedávno hudebník, který bude velkolepou událost s názvem Ennio Morricone - The Official Concert Celebration, dirigovat. „Těším se v prosinci do Prahy, zejména na vánoční atmosféru,“.

Fotokredit: Archiv Andrea Morricone/PR Soup / Promo foto: Shutterstock