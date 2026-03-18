Tajemství štíhlé linie: dodržte pár zásad a buďte důslední. Pak to půjde

Stravovat se zdravě a vyváženě a hýbat se, to je alfa a omega hubnutí. Bez toho to zkrátka nepůjde. A aby vám to šlo ještě lépe, přizvěte si na pomoc účinné bylinky.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Každý, kdo se někdy pouštěl do hubnutí, to určitě dobře zná – nejtěžší je zkrátka začít. Raději se proto neunáhlujte, postupujte po malých krůčcích a vytrvejte, to je klíč ke štíhlejší a zdravější postavě, která vám stabilně vydrží.

Pokud se budete snažit každý den jíst o trochu zdravěji a o trochu víc se hýbat, vaše tělo se tomu brzy přizpůsobí a dostaví se výsledky.

Nastavte si kalorický deficit

Jídlo je palivo, získáváte z něj energii. Jestli té energie přijmete více, než vaše tělo spálí, pak přibíráte. Když jí přijmete méně, než potřebujete, vezme si organismus tu chybějící z tukových zásob a vy hubnete. Kalorie dovnitř, kalorie ven a výsledný rozdíl se projeví na vaší váze – ať už zvyšováním hmotnosti, nebo jejím úbytkem.

Že je to snadné? Ano, ale bohužel jenom na první pohled, každé tělo je totiž odlišné a potřebuje jiné množství paliva. Záleží přitom na pohlaví, věku, aktivitě i tělesné váze

Kolik potřebujete denně přijmout kalorií, vám pomůže, alespoň orientačně, zjistit takzvaná kalorická kalkulačka (na internetu). Přesnější bývají rady výživového specialisty, také ale můžete prostě jen sledovat, jak vaše tělo reaguje.

Pokud se vaše váha dlouhodobě drží na místě, vy byste ale rádi zhubli, bude potřeba dostat se do kalorického deficitu.

Poskládejte si jídelníček

Chcete-li shodit nějaké to kilo navrch, tohle je ta nejzákladnější poučka: méně jíst a více se hýbat. Důležité je ale samozřejmě i to, co jíte. Zdravý jídelníček musí být vyvážený a pestrý, měl by obsahovat dostatečné množství bílkovin, kvalitních sacharidů, prospěšných tuků a vlákniny.

Jestliže si ho sestavíte opravdu dobře, nebude vás trápit hlad a ani nejrůznější chutě. Při hubnutí omezte tuky a sacharidy a snažte se naopak jíst více kvalitních bílkovin i dostatek zeleniny a ovoce, nemají tolik kalorií, ale přitom zasytí.

Dejte tělu dostatek vlákniny

Drtivá většina Čechů má málo vlákniny, průměrný obyvatel naší země denně přijme asi jen polovinu doporučené dávky.

Pomocníčci z lékárny

Při shazování kil můžete sáhnout i po běžně dostupných doplňcích stravy. Nezhubnou za vás, můžou vám ale pomoct krotit chutě nebo mírnit pocit hladu.

To samé svedou i bylinky. Například garcinie účinně snižuje chuť k jídlu, zlepšuje metabolismus a podporuje spalování tuků, zelený čaj pomáhá zrychlit metabolismus a zahání pocit hladu a spirulina rozproudí trávení a zmírní chutě na sladké.

Tato látka je přitom nesmírně důležitá – nejenže se díky ní budete cítit sytější, ale navíc pomáhá čistit organismus. Naleznete ji v zelenině, ovoci či v luštěninách.

Dobrým způsobem, jak dostat do těla více této živiny, je také psyllium, vyvolává pocit sytosti a pomáhá nejen s hubnutím. Pokud víte, že nesníte dost vlákniny ve své běžné stravě, psyllium je ideální volbou.

Začněte se více hýbat

Pohyb a zdraví jdou ruku v ruce. Sice můžete zhubnout, aniž byste se hýbali, když budete poctivě dodržovat kalorický deficit, jestli ale přidáte nějaký ten pohyb, spálíte více energie a o to větší množství jídla pak budete moct během dne sníst a netrápit se hladem.

Pohyb přináší i spoustu dalších benefitů, zajistí vám kvalitnější spánek, zdravější srdce i lepší kondičku.

Počítá se přitom každá fyzická aktivita navíc – stačí i obyčejná chůze. Na to, abyste spalovali kalorie, měli příjemnější náladu a lépe usínali, stačí vyrazit denně na krátkou, zhruba půlhodinovou procházku svižnějším krokem.

Článek vznikl pro časopis Tina.

S ePoukazem na Lékárna.cz ušetříte čas, cesty i starosti

Komerční sdělení
S ePoukazem na Lékárna.cz ušetříte čas, cesty i starosti s vyřizováním...

Místo papírového poukazu a cesty do lékárny lze dnes zdravotnické pomůcky vyřídit i z domova. Stačí zadat kód ePoukazu na Lékárna.cz a objednávku dokončit – o správnost výdeje se postará lékárník.

17. března 2026

Jak podpořit růst vlasů a mít je silnější i hustší

Komerční sdělení
Jak podpořit růst vlasů a mít je silnější i hustší.

Vlasy rostou pomalu, ale správnou péčí i životním stylem můžete jejich růst podpořit. Poradíme, jak stimulovat pokožku hlavy, omezit lámání a vytvořit ideální podmínky pro delší a zdravější vlasy.

16. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

