Tady chutná po česku: moderně, poctivě, stylově

20:00
Čtveřice pražských restaurací, které dokazují, že česká kuchyně může být poctivá, současná a stylová!

Tady chutná po česku: moderně, poctivě, stylově. | foto: Archiv Tady chutná!

Když se spojí kvalitní suroviny, úcta k tradici a kuchařský cit.

Za „plotnou“ stojí executive chef David Kalina, v čele týmů Libor Vedral a Petr Paulus.

A na talíři? Tradiční recepty, které mluví jazykem dneška. Jsou to Mincovna na Staromáku, Tiskárny v Jindřišské a na Národní a U Tellerů na Vinohradech.

A k tomu všemu vlastní vína, jejichž etikety tvoří umělci jako Honza Homola nebo Dan Bárta a další.

Více info zde: www.tadychutna.cz

Čtveřice pražských restaurací, které dokazují, že česká kuchyně může být poctivá, současná a stylová!

7. listopadu 2025

