„Nemyslím zrovna moc na svoje nohy, a to je zatěžuju nejen cvičením jógy, ale také v práci, kde na nich během zpívání anebo hraní hodně stojím,“ říká zpěvačka. V divadle aktuálně účinkuje v muzikálech Sestra v akci nebo Čarodějka a na jevišti stráví i šest hodin. „Když mám dvě představení za den, je to opravdu náročné a nohy to odnášejí nejvíc. O tom, jak trpím ve vysokých podpatcích, snad ani nemluvím,“ dodává.

Když se dozvěděla, že na její oblíbené klinice Medical institut v Plzni, kde je věrnou klientkou, nově otevřeli žilní kliniku, neváhala a hned se objednala na preventivní prohlídku křečových žil. Přiměla ji k tomu také nepříjemná zkušenost její dcery Josefíny. „Sama naštěstí nemám, a nikdy jsem ani neměla, problém s křečovými žilami. Měla ho ovšem moje dcera, někdy v sedmadvaceti letech jí je operovali. Proto jsem si řekla, že vůbec není od věci nechat si je zkontrolovat tam, kde to už dlouhá léta znám a kde se personálu bez obav svěřím do péče s čímkoli, co mne trápí, a to je právě plzeňský Medical Institut. Mám tady jistotu té nejprofesionálnější péče, milého a vstřícného přístupu, zkrátka všeho, co člověk od lékařského personálu očekává.“





V nejlepších rukách byla i v případě odborníka z nové žilní kliniky. Spolupráci s ní totiž navázal uznávaný lékař z pražské Nemocnice Na Homolce, MUDr. Libor Dvořáček, specialista na žilní a cévní chirurgii. Právě on zpěvačce provedl odborné vyšetření.

„Vůbec jsem netušila, co mě čeká, nikdy jsem nic takového neabsolvovala. Neměla jsem strach, jen mi hlavou proběhlo, jestli to bude bolet. Můžu všechny uklidnit, že to nebolí vůbec. Pan doktor mi nejdřív všechno vysvětlil a pak mi udělal vyšetření barevným Dopplerem,“ líčí Nálepková.

Barevný Doppler je nejmodernější sonografický přístroj, který zobrazuje žíly barevně. Spolu s lékařem pak klient okamžitě vidí, jak jsou nebo nejsou žíly průchozí. Pokud je vše v pořádku, stačí přijít za dva roky na kontrolu, pokud ne, je nasnadě řešení. V případě malého problému je to zákrok laserem, při větším operace, pro kterou je na klinice určen velký sál s těmi nejmodernějšími technikami. A jak dopadla Světlana Nálepková? „Já jsem byla propuštěna s tím, abych přišla za dva roky na kontrolu,“ hlásí spokojeně a doporučuje všem ženám, aby svým nohám věnovaly pozornost včas. „Chceme přece nosit sukně a šaty a odhalovat dokonalé nožky bez nevzhledných žilek a žil,“ uzavírá.

Fotokredit: Medical Institut