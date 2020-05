Eko svatby šetrné k životnímu prostředí

V praxi to znamená, že omezíte plýtvání, vyhnete se jednorázovým plastům, ale třeba i to, že si svůj den užijete spolu s jiným párem, budete sdílet květinovou výzdobu nebo svatební hosty zabavíte společnou výsadbou stromů.

V roce 2020 se zkrátka do popředí zájmu dostává udržitelná svatba, která je k přírodě co nejohleduplnější a má na zřeteli jak minimální produkci odpadu, tak spotřebu co nejmenšího množství energie během obřadu a slavnosti.

Ekologický přístup se promítá i do využití sezonních a lokálních zdrojů, a to jak ohledně dekorací, tak i co se týká občerstvení na svatební hostině.

Jaké další prvky ještě patří do konceptu udržitelné svatby?