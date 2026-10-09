Svařák má konkurenci! Zima chutná po vanilce a skořici

Jakmile venku začnou klesat teploty, přichází čas na horké drinky. Svařák, punč nebo horký mošt jsou klasika, letos ale můžete vyzkoušet něco nového. Jägermeister Winter Edition přináší nový způsob servírování oblíbeného bylinného likéru – tentokrát v horké variantě.
Jägermeister, jak ho možná neznáte
Na první pohled jde o známý Jägermeister, v chuti ale přináší trochu jiný zážitek. Winter Edition má jemnější a sladší charakter. Limitovaná zimní edice zaujme výraznými tóny vanilky a skořice, její vůně připomíná zimní koření a čerstvě upečený perník.
„Jägermeister Winter Edition je jako stvořený pro zimu. Vanilka a skořice mu dávají výrazný sezónní charakter a v kombinaci s horkým jablečným džusem nabízí nový způsob, jak si ho vychutnat. Příprava je navíc jednoduchá, takže se skvěle hodí k zimním večerům s přáteli nebo třeba po návratu z lyží. Je to zkrátka náš způsob, jak letos pojmout zimní klasiku trochu jinak,“ říká Laura Beneková, Brand Manager Jägermeister.
Horký drink z Jägermeister Winter Edition zvládnete i doma
A právě v horkém servírování dostává tento drink nový rozměr. Připravit si ho můžete jednoduše i doma. Horký nápoj z Jägermeister Winter Edition nevyžaduje žádné speciální vybavení ani složitou přípravu. Stačí pár ingrediencí a během několika minut máte hotovo.
Recept je maximálně jednoduchý:
- Smíchejte 1/3 Jägermeister Winter Edition se 2/3 jablečného džusu.
- Směs zahřejte.
- Nalijte do hrnku a ozdobte skořicovou tyčinkou a plátkem jablka.
Jägermeister Winter Edition je v obchodech a online dostupná až do vyprodání zásob. Objevte ji, dokud je tato zimní limitka v prodeji.