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Svařák má konkurenci! Zima chutná po vanilce a skořici

Komerční sdělení   14:00

Svařákům odzvonilo. Jägermeister Winter Edition přináší horký drink s vůní vanilky a skořice. | foto: Archiv: Jägermeister

Komerční sdělení

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Někdo to rád horké. Proč ale v zimě zůstávat u klasického svařáku? Novinka Jägermeister Winter Edition přichází s trochu jinou variantou – hřejivým nápojem s tóny vanilky a skořice, který si můžete jednoduše připravit i na domácí party.

Jakmile venku začnou klesat teploty, přichází čas na horké drinky. Svařák, punč nebo horký mošt jsou klasika, letos ale můžete vyzkoušet něco nového. Jägermeister Winter Edition přináší nový způsob servírování oblíbeného bylinného likéru – tentokrát v horké variantě.

Svařákům odzvonilo. Jägermeister Winter Edition přináší horký drink s vůní...

Jägermeister, jak ho možná neznáte

Na první pohled jde o známý Jägermeister, v chuti ale přináší trochu jiný zážitek. Winter Edition má jemnější a sladší charakter. Limitovaná zimní edice zaujme výraznými tóny vanilky a skořice, její vůně připomíná zimní koření a čerstvě upečený perník.

Svařákům odzvonilo. Jägermeister Winter Edition přináší horký drink s vůní...

„Jägermeister Winter Edition je jako stvořený pro zimu. Vanilka a skořice mu dávají výrazný sezónní charakter a v kombinaci s horkým jablečným džusem nabízí nový způsob, jak si ho vychutnat. Příprava je navíc jednoduchá, takže se skvěle hodí k zimním večerům s přáteli nebo třeba po návratu z lyží. Je to zkrátka náš způsob, jak letos pojmout zimní klasiku trochu jinak,“ říká Laura Beneková, Brand Manager Jägermeister.

Horký drink z Jägermeister Winter Edition zvládnete i doma

A právě v horkém servírování dostává tento drink nový rozměr. Připravit si ho můžete jednoduše i doma. Horký nápoj z Jägermeister Winter Edition nevyžaduje žádné speciální vybavení ani složitou přípravu. Stačí pár ingrediencí a během několika minut máte hotovo.

Svařákům odzvonilo. Jägermeister Winter Edition přináší horký drink s vůní...

Recept je maximálně jednoduchý:

  1. Smíchejte 1/3 Jägermeister Winter Edition se 2/3 jablečného džusu.
  2. Směs zahřejte.
  3. Nalijte do hrnku a ozdobte skořicovou tyčinkou a plátkem jablka.

Jägermeister Winter Edition je v obchodech a online dostupná až do vyprodání zásob. Objevte ji, dokud je tato zimní limitka v prodeji.

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Svařák má konkurenci! Zima chutná po vanilce a skořici

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Svařákům odzvonilo. Jägermeister Winter Edition přináší horký drink s vůní...

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