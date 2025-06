Summer Vibes se blíží, co vás na akci roku čeká?

ermín se blíží, přípravy vrcholí... Už 7. června 2025 se na vás těšíme na akci Summer Vibes, která se koná v areálu Rosmarina v pražských Modřanech, kde vládne pravá prázdninová atmosféra. A na co že se můžete těšit? Samozřejmě na dobré jídlo a pití, o hudbu se postará DJ Teddyfromthebox a vystoupí Tea Sofia, které bude dělat doprovod DJ Lvcifer. Kromě toho si pro vás naši partneři připravili hromadu workshopů a her, které jsou jako stvořené pro skupiny i jednotlivce. Pojďme se na ně podívat trochu blíž...

Osvěžující nápoje, skvělá káva

Co by to bylo za letní den bez osvěžujících drinků? O ty se postará Aperol, který na akci přinese kousek Itálie z rukou barmanských es. Přijďte si vychutnat to pravé italské dolce far niente - sladké nicnedělání - nejen s ikonickým Aperol Spritz v ruce. A komu by snad chyběl kofein, ten může během dne popíjet různé kávy od Nespresso.

Náš tip: vyzkoušejte spojení pistácie a vanilky v Pistacchio Vanilla Iced Latte, exotickou Coconut Vanilla Mint Iced Coffee nebo se nechte povzbudit Sweet Active Iced Latte s vitamínem B6, které chutná po mandlích a vanilce.

Pro zdravé tělo

Protože ve zdravém těle je zdravý duch, můžete si s Form Factory vyzkoušet přístroj InBody, který přesně změří složení vašeho těla a dokáže detailně určit množství svalové a tukové hmoty, vodu i minerály v kostech. Pod taktovkou trenérů se bude cvičit také jóga a mnoho dalšího...

A když už jsme u zdraví: Levandulové údolí vám představí celostní péči a produkty funkční medicíny Molecules of life, jež je bohatá na biodynamické byliny a minerály. Ve Well being zóně se můžete těšit na personalizovanou péči s BIO aromaterapií, BIO čajovými rituály a uchutnat některý z BIO drinků s levandulí.

Krásná pleť i vlasy

Značka Bloom Robins přinese na akci pořádnou zásobu svých legendárních gumídků pro krásné a hlavně zdravé vlasy, ale pozor! Po ochutnání u vás může poměrně rychle vzniknout závislost (na super kadeřích). Ve stánku Matrix vám pak udělají diagnostiku vlasové pokožky, doporučí pečující i stylingové tipy na míru a aby byl váš summer look dokonalý, ozdobí vaše prameny třpytkami či zapletou trendy copánky.

U vlasů ještě chvíli zůstaneme, přeci jen se právě na ně o prázdninách soustředí velká část pozornosti... Společnost Garnier představí své novinky (včetně řady pro kudrny Curls Method či péče o suché a krepaté kadeře Keratin Sleek). Pár šťastlivců může navíc získat speciální překvapení se zábavným programem.

Od vlasů se přesuňme k tváři. Benefit vám poradí, jaký tvar a barva obočí se k vám hodí a rovnou vám ho na místě vyměří a pomocí vosku upraví a značka Lush má pro vás přichystaný super voňavý workshop, během kterého si vyrobíte zábavné must-have do sprchy či koupele.

V Nivea studiu se zase chystá individuální poradenství v péči o pleť i celé tělo. Můžete vyzkoušet profesionální přístrojovou diagnostiku pleti nebo screening tělesné kondice pomocí přístroje in-body. K dispozici bude i UV kamera a její explicitní ukázka správné aplikace UV ochrany na pleť obličeje, zobrazení dosud neviditelných pigmentových skvrn i dokonalého odlíčení (včetně odstranění SPF). A na vlastní kůži budete moct vyzkoušet novinky pleťové sluneční kosmetiky NIVEA SUN a zahrát si o hodnotné ceny (vyhrává každý!).

Mary Kay pak přinese pořádnou dávku inspirace - novinky z oblasti skincare a make-upu, možnost otestovat si produkty Mary Kay na vlastní kůži, profi tipy od expertů a kdo bude chtít, ten se může nechat na místě také nalíčit.

Fashion tipy

A chybět nebude samozřejmě ani móda. Answear přinese make over čtenářek, se společností Ecco si zase můžete vytvořit vlastní ankle bracelets či se nechat na památku vyfotit ve stylovém fotokoutku. A když jsme u tvůrčích workshopů - s Adolphinata si uháčkujete bag charms, které si pak můžete pověsit třeba na kabelku.

Jak je vidět, program bude bohatý, předpovědi hlásí slunečno a my v kostech cítíme, že si Summer Vibes společně užijeme na max! Těšíme se na vás!