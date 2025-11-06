Stylové vodní automaty Philips mění pitný režim v zážitek.

Vodní automaty Philips Water Solutions se jednoduše používají a kladou velký důraz na to, aby vodu opravdu kvalitně vyčistily. Zároveň v ní ale zachovávají prospěšné látky a také skvělou chuť. Vybrat si můžete nejen podle ceny, ale i podle technologie čištění vody a dalších funkcí.
Philips ADD6921DG/10 čistá voda do poslední molekuly
Tenhle špičkový model si poradí s nečistotami až do velikosti 0.0001 µm. K čištění používá reverzní osmózu s proteinem Aquaporin, který napodobuje přirozený proces, jakým buňky v přírodě propouštějí čistou vodu. V tomhle automatu prochází voda šesti stupni filtraci, které ji zbaví 110 druhů škodlivin včetně mikroplastů, léků nebo dusičnanů. Poslední filtr je minerální, který vodu obohatí o vápník, hořčík, sodík a draslík.
Na přehledném displeji můžete sledovat kvalitu vody i zvolenou teplotu (od pokojové až po 100 °C). Automat umí vodu i vychladit a můžete si také nastavit požadovaný objem nebo si vyčištěnou vodu napustit do přiložené nádoby a uložit ji do lednice. Díky UV-C LED technologii zůstává voda stále čerstvá a bez bakterií. Automat navíc není třeba připojovat k vodovodu, protože čerpá vodu z 6litrové nádržky.
Doporučená cena modelu je 19 990 Kč.
Philips ADD6901HBK/10 cenově dostupnější komfort
Také tento model čistí vodu pomocí reverzní osmózy s Aquaporinem a také z ní umí odstranit 110 druhů škodlivých látek. Díky technologii okamžitého ohřevu vám vodu ohřeje během tří vteřin, na výběr máte ze čtyř přednastavených teplot a čtyř přednastavených objemů. Automat rovněž nevyžaduje instalaci, a když teplota vody překročí 45 °C, automaticky aktivuje bezpečnostní zámek, aby zabránil opaření.
Doporučená cena modelu je 9 990 Kč.
Philips ADD5962BK bublinky, bublinky, bublinky
Pro milovníky perlivé vody nebo domácích limonád je tenhle model ideální. Filtr na bázi aktivního uhlí a pryskyřice odstraňuje chlór, těžké kovy i pesticidy, a zároveň vodu změkčuje, takže má mnohem lepší chuť.
Součástí je integrovaný sodovkovač, u kterého si můžete nastavit intenzitu perlení. Automat zvládne i ohřátí, ochlazení nebo kombinaci naperlení a ochlazení – například pro přípravu ledové domácí limonády. Navíc využívá UV-C LED světlo, které udržuje vodu neustále čerstvou.
Doporučená cena je 10 990 Kč.
Bonus na závěr menší ekologická stopa
Kromě pohodlí a chuti mají vodní automaty Philips i další výhodu – snižují množství plastového odpadu. Není třeba kupovat balenou vodu, nosit těžké lahve ani řešit recyklaci. Voda z automatu je dostupná okamžitě a má skvělou chuť.
Více o chytrých vodních automatech najdete ZDE
Autor: Philips