Stylové vodní automaty Philips mění pitný režim v zážitek

Kupování balené vody nebo ohřívání vody v rychlovarné konvici jsou dnes už trochu přežitkem. Moderní vodní automaty zvládnou vodu vyčistit, ohřát, ochladit i naperlit během chvilky a ještě u toho skvěle vypadají.

Stylové vodní automaty Philips mění pitný režim v zážitek. | foto: Archiv Philips

Vodní automaty Philips Water Solutions se jednoduše používají a kladou velký důraz na to, aby vodu opravdu kvalitně vyčistily. Zároveň v ní ale zachovávají prospěšné látky a také skvělou chuť. Vybrat si můžete nejen podle ceny, ale i podle technologie čištění vody a dalších funkcí.

Čistá voda do poslední molekuly.

Philips ADD6921DG/10 čistá voda do poslední molekuly

Tenhle špičkový model si poradí s nečistotami až do velikosti 0.0001 µm. K čištění používá reverzní osmózu s proteinem Aquaporin, který napodobuje přirozený proces, jakým buňky v přírodě propouštějí čistou vodu. V tomhle automatu prochází voda šesti stupni filtraci, které ji zbaví 110 druhů škodlivin včetně mikroplastů, léků nebo dusičnanů. Poslední filtr je minerální, který vodu obohatí o vápník, hořčík, sodík a draslík.

Čistá voda do poslední molekuly

Na přehledném displeji můžete sledovat kvalitu vody i zvolenou teplotu (od pokojové až po 100 °C). Automat umí vodu i vychladit a můžete si také nastavit požadovaný objem nebo si vyčištěnou vodu napustit do přiložené nádoby a uložit ji do lednice. Díky UV-C LED technologii zůstává voda stále čerstvá a bez bakterií. Automat navíc není třeba připojovat k vodovodu, protože čerpá vodu z 6litrové nádržky.

Doporučená cena modelu je 19 990 Kč.

Philips ADD6901HBK/10 cenově dostupnější komfort

Cenově dostupnější komfort.

Také tento model čistí vodu pomocí reverzní osmózy s Aquaporinem a také z ní umí odstranit 110 druhů škodlivých látek. Díky technologii okamžitého ohřevu vám vodu ohřeje během tří vteřin, na výběr máte ze čtyř přednastavených teplot a čtyř přednastavených objemů. Automat rovněž nevyžaduje instalaci, a když teplota vody překročí 45 °C, automaticky aktivuje bezpečnostní zámek, aby zabránil opaření.

Cenově dostupnější komfort

Doporučená cena modelu je 9 990 Kč.

Philips ADD5962BK bublinky, bublinky, bublinky

bublinky, bublinky, bublinky

Pro milovníky perlivé vody nebo domácích limonád je tenhle model ideální. Filtr na bázi aktivního uhlí a pryskyřice odstraňuje chlór, těžké kovy i pesticidy, a zároveň vodu změkčuje, takže má mnohem lepší chuť.

bublinky, bublinky, bublinky

Součástí je integrovaný sodovkovač, u kterého si můžete nastavit intenzitu perlení. Automat zvládne i ohřátí, ochlazení nebo kombinaci naperlení a ochlazení – například pro přípravu ledové domácí limonády. Navíc využívá UV-C LED světlo, které udržuje vodu neustále čerstvou.

Doporučená cena je 10 990 Kč.

Bonus na závěr menší ekologická stopa

Kromě pohodlí a chuti mají vodní automaty Philips i další výhodu – snižují množství plastového odpadu. Není třeba kupovat balenou vodu, nosit těžké lahve ani řešit recyklaci. Voda z automatu je dostupná okamžitě a má skvělou chuť.

Více o chytrých vodních automatech najdete ZDE

Autor: Philips

