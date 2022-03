Four Seasons je vždy zárukou kvality, kterou hosté vyhledávají pro dokonalý servis a špičkové zázemí. Ten mauricijský leží na jihovýchodním pobřeží a vyniká tím, že nabízí ubytování pouze ve vilách. Navíc u dokonale bílé pláže v zahradě plné kokosových palem.

A jak už to ve Four Seasons Anahita chodí, na ničem se zde nešetřilo, takže výsledek je ohromující. Na pláži s tím nejbělejším pískem, jaký si dovedete představit, se nachází stovka vil stvořených tak, abyste na pobyt zde nikdy nezapomněli. Každá má vlastní bazén, terasu, venkovní sprchu a velkoryse řešené interiéry. Preferujete-li výhledy na moře, nasměrují vás do beach front vily, milovníky zeleně naopak do garden vily. Nemáte-li hluboko do kapsy, doporučuji jednu z deseti luxusních rezidencí. Ty mají kromě několika koupelen a ložnic i vlastní infinity bazén a kuchyň. Zhmotnění nekompromisního luxusu nabízí prezidentská vila. Ta kromě velkolepého designu poskytne soukromí na téměř pěti stech metrech čtverečních a služby privátního butlera. Západy slunce zde můžete pozorovat z obří vany či v jednom ze dvou bazénů. Třeba se sklenkou šampaňského.

Resort rozkládající se na 26 hektarech poskytne dokonalou kulisu pro svatbu a líbánky, ale je i místem, kde můžete strávit nezapomenutelnou rodinnou dovolenou. Těšit se můžete na teplý průzračný oceán i na plavání ve třech bazénech. Prozkoumat můžete korálový útes, nebo se postavit na paddleboard, nasednout do kajaku či nahodit rybářskou udici. K dispozici jsou také yachty, plachetnice a šlapadla. Nechybí ani fitness centrum a tenisové kurty. Množství nabízených aktivit je takřka neomezené, takže opouštět brány hotelu by bylo zbytečné. Za zvážení stojí snad jedině výlet lodí na protější ostrov Ile aux Cerfs. Zde kromě nádherné pláže a tyrkysového moře najdete i hotelový beach club restaurant, kde servírují skvělé drinky i lobstry. Děti do devíti let je možné odložit na celý den v Hobbit Village klubu, kde mají vlastní dětský bazén, amfiteátr i hernu. Ty starší potom v Karokan centru. V areálu se samozřejmě nechodí pěšky, ale jezdí golfovým autíčkem či na kole, které vám je po celou dobu k dispozici.

Mauricus je hlavně o fantastickém jídle. Chuťové pohárky si můžete nechat rozmazlovat v jedné z pěti restaurací. Nabízí se mezinárodní bufet s živou hudbou i oceňované restaurace. Čerstvé ryby jsou v každodenní nabídce, a to ve všech možných úpravách. Na pravou italskou kuchyni zajděte do restaurace Acquapazza, kde zažijete nezapomenutelnou lanýžovou pizzu, horké tiramisu i skvělý prosecco sorbet. Japonský minimalismus zažijete v Umi Zaka, kde mají skvostné sushi i wagyu hovězí. Oceňovaná je také restaurace Beau Champ, která nabízí dokonalé výhledy i francouzské speciality včetně místních foie gras. A v případě, že vás místní kuchyně osloví, můžete se přihlásit na kurz vaření, kde odhalíte třeba i tajemství kreolského kari. Nechybí ani vinotéka, zmrzlinář a několik barů, kde mixují skvělé koktejly i hudbu.

Absolutní klid zažijete v oceňovaném spa vznášející se nad vodní hladinou, které se zaměřuje na ozdravné procedury a masáže, při kterých se používají výhradně přírodní produkty. Určitě vyzkoušejte mauricijskou fusion masáž, která vám dodá energii a vyžene toxiny z těla. Skvěle zde umí i shiatsu. Pro páry preferující soukromí je připraven speciální suite pro dva, případně si lze maséra objednat do vily. Svůj volný čas můžete trávit jógou, jízdou na koni, nebo lukostřelbou. Vypilovat zde můžete i kraula, případně se zdokonalit v boxu s bývalým mauricijským šampionem.

K resortu patří i dvě špičková golfová hřiště. První z nich je Anahita navržená Ernie Elsem, druhým pak Ile aux Cerfs ležící na stejnojmenném ostrově o rozloze 38 hektarů. Na ten se dostanete z hotelu za pár minut privátní lodí. Pod designem tohoto hřiště je podepsán slavný Bernhard Langer, jehož německá preciznost vás bude provázat po celou dobu hry. Stejně jako voda, která zde hraje hlavní roli. Golfových autíček je k dispozici celý vozový park, ale terén je spíše rovinatý, takže si ho můžete klidně projít pěšky. Po hře je povinností vyrazit na soukromou pláž a zaplavit si v modré laguně. Hřiště je přístupné všem golfistům, nicméně pro hosty hotelu je hra i transfer zdarma. Totéž platí i pro vyhlášené hřiště Anahita, které nabízí nádhernou přírodou i výhledy. Jeho dokonalost dotváří bílé bunkery a jasně zelené greeny a fairwaye.

Jak se na luxusní resort sluší, patří k němu galerie, kadeřník a butiky. Samozřejmě nechybí heliport. Díky němu cesta na letiště trvá jen patnáct minut. Zařídit svatební obřad ze dne na den zde také není problém. Můžete se spontánně rozhodnout a druhý den už si říct své ano pláži. Stačí zabalit pas a stylový kufr. O vše ostatní se postarají travel designéři Elite Voyage,www.elitevoyage.com.