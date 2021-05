Opravdu je normální necítit se vždycky v pohodě, bručet, chtít být sám, mít vztek na celý svět, poplakat si a také se potýkat s nepříjemnými a vtíravými myšlenkami. Kdo to skoro nezná, je buď robot, nebo neskutečný optimista.



Negativní myšlenky, které nás trápí, se mohou týkat úplně všeho, drobností i vážných věcí. Třeba zhubnete dvě kila, ale namísto radosti vám začnou brouci v hlavě našeptávat: „Víc už nezvládneš, vždyť se znáš! A stejně ti to nebude slušet, i kdyby to bylo o dvacet míň.“

Vaše dítě dostane už třetí poznámku, což vás donutí k nekonečným myšlenkám, jestli ho dobře vychováváte. Anebo že by se snad u něj projevovaly geny po vzdáleném strýci, který byl v mládí soudně stíhaný?

Nebo si přečtete statistiku o nezaměstnanosti a do mysli se vám začnou vkrádat ničím nepodložené pochybnosti: „Určitě nemám v práci nejlepší pozici, šéf se na mě neusmívá, jistě budu první, kdo vypadne. Co budu potom dělat? Kde vlastně sídlí pracák? A z čeho budu splácet hypotéku? Vezmou mě aspoň někam na úklid?“ Z malé jiskřičky vznikne celý myšlenkový požár, který vás hodně pálí.

Negativní myšlenky se ale často týkají i nemocí. Stačí pár vyprávění o tom, kdo měl rakovinu nebo Alzheimera, a citlivější povahy už u sebe začínají pociťovat první příznaky.

Dlouhé smutky neřešte sami Pokud se vám stane, že negativní myšlenky dlouho neustupují a nic na ně nezabírá, dokonce se vám zhoršil spánek nebo trpíte nechutenstvím, je třeba vyhledat odbornou pomoc. Neváhejte s tím a nestyďte se, mohlo by jít o depresi, která se časem prohlubuje a ničí vás. Podobně byste měli s experty mluvit o závažných vtíravých myšlenkách, třeba na smrt, poškození zdraví, ublížení někomu z okolí a podobně. Stejně tak není žádná ostuda poradit se s odborníkem, když řešíme nějaké vážnější problémy, které nás hodně zatěžují a jsou nad naše síly.



Černé myšlenky dokážou hodně otrávit život a zbavit ho radosti. Mnozí lidé je navíc dovedou tak rozkošatět a přivést první impulz k takovým šíleným závěrům, že z toho potom mají skutečnou depresi. Je potřeba proti tomu bojovat. Následující desatero by vám mohlo pomoci.

1. Pochvalte se

V dnešní době málo chválíme a také málo chvály slyšíme, bereme jako samozřejmost, že se něco daří. Změňte to. Za všechno, co pro vás jiní udělali nebo co se jim povedlo, je pochvalte. Nejde o lichocení, ale o upřímnou chválu. A úplně stejně to udělejte i se sebou.

Nebojte se projevit vděk a obdiv i sama sobě. Můžete se pochválit v duchu nebo i nahlas. Všimněte si, že mnohem častěji sami sobě za něco vynadáme, pomyslíme si o sobě něco špatného. Pak máme mít dobrou náladu a odvahu!

2. Najezte se a více se napijte

Někdy se cítíme špatně, protože náš organismus žízní nebo se v nás z hladu odehrávají nějaké neblahé biochemické procesy. Možná stačí jen vypít sklenici vody a vzít si hrst oříšků, jablko, banán nebo si vychutnat dobrý oběd a hned pookřejeme na těle i na duši.

3. Promluvte s někým pár vět

Nemusíte nutně s dotyčným probírat svoje nálady a myšlenky, často stačí vést neutrální hovor, prostě někomu zavolat a poklábosit si. Je to lepší než psát textovky nebo mail, navzájem slyšíte své hlasy, reagujete na sebe, můžete se zasmát, zavtipkovat. A je lépe!

4. Pořádně dýchejte

Málokdo z nás umí dobře dýchat, dokonce se to stává jakýmsi nepsaným pravidlem pro člověka moderního 21. století. Naše těla mají nedostatek kyslíku, trpí tím i mozek, zmenšuje se kapacita plic a bránice a mezižeberní prostory tuhnou. Naučte se pořádně dýchat, a to tak, že se pěkně roztáhne hrudní koš, vzduch se dostane až do břicha nebo dozadu k páteři.

Nedbejte na to, že se vám při takovém dýchání povolí břišní svaly, které tak pečlivě stahujete, abyste vypadali štíhlejší. Naopak si všimněte, kolik prazvláštních pravidel dodržujeme (třeba to s tím vtaženým břichem) a jak se nám celkově uleví, když se takových návyků zbavíme.

5. Pusťte si pěkný film

Anebo hudbu, prostě cokoli, co vás rozptýlí. Klidně si, až budete sami doma, nahlas zazpívejte a zatančete třeba jako Elvis nebo Beyoncé. Je to pohyb obohacený o zajímavé rozptýlení.

Najděte si na internetu například silvestrovské scénky nebo se zkuste rozesmát se „smíchovým guru“, tedy s doktorem Karlem Nešporem.

6. Zaměřte se na druhé

Říká se, že člověka nic nepotěší víc než cizí neštěstí. Zní to sice krutě, ale něco na tom je. Až vás budou trápit brouci v hlavě, pozorujte, jak se mají ostatní lidé, co řeší, co je baví, a co naopak trápí. Mnohdy vás posílí, jak jsou stateční, co všechno zvládnou. Jiným můžete pomoci, což vás odvede od vašich myšlenek.

7. Odvádějte pozornost

Kdykoli se vám v hlavě usídlí ďáblík černých myšlenek, které nikam nevedou a nic neřeší, řekněte mu: „Dost!“ Cíleně začněte myslet na něco jiného. V tom na sebe buďte přísná. Kdyby se dělo cokoli, k původním myšlenkám se nevracejte. Klidně jim nahlas řekněte: „Neberu vás, nepřijímám vás! Odmítám vás. Jděte pryč!“

A současně zaměstnejte mozek něčím jiným. Začněte dělat něco náročnějšího, co odvede vaši pozornost od brouků v hlavě. Pomáhá fyzická činnost, sport, ale i hlavolamy, prostě cokoli, co musíte řešit. Pokud vám brouci vlezou do hlavy v noci, můžete si vleže třeba opakovat vyjmenovaná slova, všechna města od písmene K, spolužáky ze základky podle abecedy…

8. Častěji se pořádně hýbejte

Fyzická aktivita, při které rozproudíme krev a lymfu, rozhýbeme klouby, zdravě se zadýcháme a zapotíme, bývá úžasným receptem na to, jak se zbavit vtíravých myšlenek. Když je to navíc pohyb na vzduchu, byť byste jen svižně obešla blok, hlava se pěkně pročistí. Udělejte si z toho každodenní zvyk.

9. Nesrovnávejte se

Jste originál, tak se taky berte a přijímejte. Nemusíte být ve všem jako ostatní. Spoustu zla nadělá to, když se chceme srovnat s davem. Váš život je jedinečný.

10. Vyčleňte si den

Naši předkové byli velmi moudří, když světili neděli a uměli odlišit dny sváteční od těch všedních. My dnes míváme dny stále stejné, jeden jak druhý, pořád pracujeme, nemáme dny vyhrazené odpočinku a jinému režimu. A tak si často připadáme „vyšťavení“ nebo utahaní rutinou jako křečci v kolečku. Začněte tím, že si pravidelně každý den odlišíte pár hodin, až se dostanete k jednomu „jinému“ dni v týdnu, třeba k té neděli, kdy se, jak plyne z názvu, prostě nedělá.