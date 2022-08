Možná to bude zrovna jejich večer, který jim naprosto změní život. Přihlášení amatérští zápasníci jsou nažhaveni na pořádný fight, kde ze sebe vyždímají to nejlepší, což je může vystřelit do výšin. Třetí ročník turnaje v rámci projektu IAF Streetfighter je zase zpátky v garážích v OC Šestka, kde před dvěma lety nabídl naprosto famózní atmosféru.

„Když jsme poprvé dva roky zpátky oznámili výzvu, že hledáme fightery do našeho turnaje, nevěřili jsme, kolik nám přišlo přihlášek. Podařilo se nám nabídnout něco, co tady dosud chybělo – turnaj pro amatérské MMA bojovníky, kteří měli natrénováno, ale scházela jim příležitost se ukázat. Tyto sportovce se snažíme co nejvíce podporovat, protože to u nás zrovna nemají jednoduché,“ prozrazuje Petr Ondruš, spoluorganizátor projektu IAF Streetfighter.

To, že si mladé naděje váží účasti na akci, dokazují jejich výkony. Pamětníkům se určitě vybaví geniálně brutální K.O. v režii sedmnáctiletého Mária Brezovského hned na prvním turnaji v roce 2019. Organizátoři věří, že většina nejlepších českých a slovenských amatérů jsou šikovnější fighteři než polovina našich profesionálů.

Aby byla atmosféra co nejpůsobivější, zápasy proběhnou v potemněle naturalistických garážích. Bojovat se bude v klecích. Ty jsou pro bojovníky bezpečnější a zároveň budí drsnější a realističtější dojem než na žíněnce. Přeci jen jde o MMA a ne pouliční rvačku.

„V pořadí již třetí ročník navazuje na loňské Štěrboholy, letos se ale vracíme do garáží v OC Šestka. Vybrané prostory jsou příjemně vzdušné, zázemí pro fightery velkorysé a doprava i pro mimopražské komfortní. Navíc nálada garáží je naprosto geniální pro vytvoření atmosféry, kdy jde nejen obrazně řečeno o přežití,“ dodává Petr Ondruš.

Spolupráci s projektem IAF Streetfighter si chválí také v Obchodním centru Šestka.

„Těší nás, že se k nám tato jedinečná akce svého druhu vrátila. Rádi poskytujeme prostor stále více oblíbenému MMA, a navíc s obrovským bonusem - podporujeme začínající sportovce na jejich startu. Věříme, že každý si zaslouží šanci stát se úspěšným. V tom vidíme trochu paralelu s naším Obchodním centrem – Šestka má čtyři roky nového majitele a podařilo se jí ujít obrovský kus cesty. Je tady pro všechny nejen s obchody a službami, ale také s rozmanitou zábavou od umění - Sky Gallery Šestka - až po sport s unikátně vybaveným fitcentrem Gymstory s největší vnitřní překážkovou dráhou v ČR a také nově otevřenou kryokomorou, terapií mrazem, která pomáhá s regenerací a podporuje imunitu,“ vysvětluje Lenka Šátková, marketing manager OC Šestka.

Lákadlem mohou být také účast Makhmuda Muradova, Davida Kozmy, Petra Knížete nebo Martiny Jindrové. Navíc letos do garáží OC Šestka zavítají i účastníci nově natáčené reality show I AM FIGHTER a další hvězdy českého MMA. Bojovat se bude ve více váhových kategorií a nebudou chybět ani ženská klání.

Bitvy proběhnou v tyto pátky - 26. srpna, 2. září a 9. září - vždy od 20:00 v garážích OC Šestka u Letiště Václava Havla. Přenosy bude vysílat O2 TV Sport. Vstupenky můžete zakoupit přes Ticketportal.

Pořadatel turnaje - IAF - je česká MMA organizace založená v roce 2019 v Praze. Její hlavní náplní je pořádání turnajů bojových sportů v Česku a na Slovensku, realizace Fight campů a zdokonalování bojovníků jak už pohybově, tak i mentálně. Zakladatelem organizace IAF je Petr Píno Ondruš.