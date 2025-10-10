Stodola Michala Tučného – 17. ledna 2026 – O2 arena

Komerční sdělení   18:00
Připomeňte si největší osobnost československé country scény, legendárního zpěváka Michala Tučného, jehož hity ani po 30 letech od jeho úmrtí nezapadly a nezevšedněly.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Stodola Michala Tučného - O2 arena. | foto: Archiv Michal Tučný

17. ledna 2026 se pražská O2 arena promění v obrovskou Stodolu Michala Tučného, ve které vzdá plejáda hvězd hold právě Michalu Tučnému. Během 2 a půl hodinového koncertu zazní ty největší hity jako je Báječná ženská, Prodavač, Tam u nebeských bran, Pověste ho vejš, Poslední kovboj nebo Všichni jsou už v Mexiku, ale i méně známé písně z počátku jeho kariéry. Na koncertě vystoupí interpreti jako je Vera Martinová, Pepa Vojtek, Marta Jandová, Ondřej Ruml, Eva Burešová, David Kraus, Martin Písařík, Slza, Leona Černá, Tomáš Linka nebo Tučného dcera Michaela či kapela Tučňáci. Celý koncert proběhne za doprovodu kytaristy a zpěváka Petra Kocmana a jeho kapely PK Band, moderuje Aleš Háma. V rámci programu zavzpomínají na Michala Tučného i jeho nejbližší kolegové, přátelé a rodina. A nouze nebude ani o překvapení.

Stodola Michala Tučného - O2 arena.

Nenechte si ujít jedinečný koncert a zanotujte si v nabité O2 areně hity jako Báječná ženská, Tam u nebeských bran nebo Všichni jsou už v Mexiku.

Vstupenky jsou k dispozici v předprodejních sítích Ticketportal a Ticketmaster za cenu od 1 490 Kč.

Více na www.michaltucny.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čím nakrmit klouby. Potraviny, které je ochrání před bolestí a záněty

Klouby jsou základem pohybu. Pokud je chcete udržet silné a pružné, je třeba o ně správně pečovat. A jen pohyb nestačí. Důležitá je i dobře zvolená strava, která umí zmírnit záněty, dodat potřebné...

Přišel opravit pračku a udělal mi ze života chaos. Partner jako velké dítě

I dospělí muži se mohou chovat jako děti. Někdy může být na vině odložená touha užívat si života případně takzvaná druhá míza, jindy syndrom Petra Pana, tedy pomyslný útěk před dospělostí. Jaké...

Příběh Jirky: Žena šíleně toužila po dítěti, teď je z mateřství na zhroucení

S partnerkou jsme spolu už skoro šest let, ale zhruba poslední tři roky jsme nemluvili skoro o ničem jiném než o dítěti. Já jsem byl toho názoru, že na rodinu máme ještě času dost, měli bychom si...

Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2025

Jak se nám bude podle hvězd dařit v povolebním říjnovém týdnu? Berani, pozor na finance. Někdo nebo něco se vám chystá udělat pořádný luft v peněžence. Váhy, vám bude pro vás netypicky znít v hlavě:...

Jak úlet promění sexuální život? Čekejte koktejl emocí i novou jiskru

Nevěra je otřes nejen pro city, ale i pro celý režim vztahu. Zatímco o emočních újmách se mluví často, o dopadech na sexuální život párů, kteří si nevěrou prošli, už méně. Jak se změní sex poté, co...

Stodola Michala Tučného – 17. ledna 2026 – O2 arena

Komerční sdělení

Připomeňte si největší osobnost československé country scény, legendárního zpěváka Michala Tučného, jehož hity ani po 30 letech od jeho úmrtí nezapadly a nezevšedněly.

10. října 2025

Stodola Michala Tučného – 17. ledna 2026 – O2 arena

Komerční sdělení

Připomeňte si největší osobnost československé country scény, legendárního zpěváka Michala Tučného, jehož hity ani po 30 letech od jeho úmrtí nezapadly a nezevšedněly.

10. října 2025

Ložnice bez displejů - jednoduchý klíč k lepšímu spánku

Komerční sdělení

Nespavost, časté buzení i pocit nevyspání jsou pro mnoho žen realitou. Podle průzkumu Zdraví pod lupou od Lékárna.cz trpí poruchami spánku téměř třetina Čechů – a ženy jsou na tom hůř než muži.

10. října 2025

Hodí se pro každého. Vínová barva dodá vašemu unylému šatníku šťávu

Vínové kousky doplňte o akcenty v modré a růžové barvě a váš podzimní šatník bude šťavnatý a plný možností. V takových odstínech vás na ulici nikdo nepřehlédne.

10. října 2025

Obličejová jóga naducané rty nenahradí, ale omladí vás přirozeně

Je trendem, který pulsuje sociálními sítěmi. Když ji ale cvičíte špatně, dokonale vyhlazeného a mladistvého obličeje bez drahých a nepříjemných aplikací botoxu stejně nedosáhnete. Proč nestačí jen...

10. října 2025

Obrácený jablkový koláč

Obrácený jablkový koláč
Recept

Střední

65 min

Tento koláč je skvělý jako dezert na rodinné oslavy nebo jen tak ke kávě.

Obezita a nezdravý styl života zkracují Čechům život ve zdraví

Komerční sdělení

V Česku se život ve zdraví neprodlužuje – naopak. Roky, které bychom mohli prožít bez vážných nemocí, nám ubývají. Mezi jedny z nejvážnějších zdravotních komplikací patří kardiovaskulární onemocnění,...

9. října 2025

Každý den malé překvapení. Adventní kalendář si můžete i sami vyrobit

Advertorial

Na vánoční dárky je sice ještě brzy, ale pokud chcete tip, jak sobě či svému partnerovi zpříjemnit čekání na Vánoce, jeden bychom měli. Kupte nebo vyrobte originální adventní kalendář! To je nečekaný...

9. října 2025

Alkohol mi ničil mámu, onemocněla i rakovinou. Teď 9 let abstinuje, říká Aneta

Vždycky jsem nade vše milovala svoje rodiče, kteří pro mě dělali vše, co mohli. Měli jsme se dobře, cítila jsem lásku i emoční bezpečí. Pak mi však máma občas připadala divná. Později jsem zjistila,...

9. října 2025

Nepoddávejte se úzkostem. Poradíme, jak s těmi podzimními zatočit

Léto je pryč a je tu období, kdy se nálada snadno propadá do šedi. Úzkosti v rychlém tempu dnešní doby umí potrápit, ale existují způsoby, jak jim čelit. Jóga, meditace, vůně levandule či tvůrčí...

9. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Dýňová pomazánka

Dýňová pomazánka
Recept

Lehké

35 min

Zbyla vám z vaření dýně? Zužitkujte ji na pomazánku.

Styl, který vám padne. Den, který bude patřit jen vám.

Komerční sdělení

Veronika Slaninová, certifikovaná osobní stylistka a průvodkyně světem ženské krásy a sebevědomí, zve na pokračování workshopu osobního stylu. Je určen všem ženám, které chtějí najít rovnováhu mezi...

8. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.