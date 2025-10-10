Stodola Michala Tučného – 17. ledna 2026 – O2 arena

Už 17. ledna 2026 se pražská O2 arena promění v obrovskou Stodolu Michala Tučného, ve které vzdá plejáda hvězd hold právě Michalu Tučnému. Během 2 a půl hodinového koncertu zazní ty největší hity jako je Báječná ženská, Prodavač, Tam u nebeských bran, Pověste ho vejš, Poslední kovboj nebo Všichni jsou už v Mexiku, ale i méně známé písně z počátku jeho kariéry. Na koncertě vystoupí interpreti jako je Vera Martinová, Pepa Vojtek, Marta Jandová, Ondřej Ruml, Eva Burešová, David Kraus, Martin Písařík, Slza, Leona Černá, Tomáš Linka nebo Tučného dcera Michaela či kapela Tučňáci. Celý koncert proběhne za doprovodu kytaristy a zpěváka Petra Kocmana a jeho kapely PK Band, moderuje Aleš Háma. V rámci programu zavzpomínají na Michala Tučného i jeho nejbližší kolegové, přátelé a rodina. A nouze nebude ani o překvapení.
Nenechte si ujít jedinečný koncert a zanotujte si v nabité O2 areně hity jako Báječná ženská, Tam u nebeských bran nebo Všichni jsou už v Mexiku.
Vstupenky jsou k dispozici v předprodejních sítích Ticketportal a Ticketmaster za cenu od 1 490 Kč.
Více na www.michaltucny.cz