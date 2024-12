Steve Aoki představil unikátní spolupráci

Iniciativa Together X propojuje více než 30 milionů dospělých kuřáků, kteří se rozhodli odložit cigarety a přejít na tuto bezdýmnou alternativu. Limitovaná edice zařízení přináší spojení bezdýmného světa IQOS s vizí Steva Aokiho, který říká, že svět září jen tehdy, když každý odhalí svou vnitřní barevnost.

Design limitované edice zařízení je odvážný, s neonovými barvami, speciálními povrchovými úpravami a ikonickým Aoki logem, které svítí ve tmě. „Vizi IQOS vidím jako pokrokovou, inovativní a skutečně inspirující,“ uvedl ke spolupráci sám Aoki. Limitovaná edice zařízení IQOS by Steve Aoki bude dostupná v modelech IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE od 5.prosince.

Aoki, známý svou jedinečností a kreativitou, navrhl nejen unikátní vzhled limitované edice zařízení IQOS, ale připravil také design speciální zimní bundy - IQOS x Steve Aoki Recycled Jacket. Ta byla představena společně s limitovanou edicí zařízení . Bunda je inspirována japonskými kořeny Aokiho a kombinuje tyrkysovou podšívku s nepromokavým vnějškem. Výrazný detail je svítící logo Steva Aokiho na hrudi a kapsa navržená přímo pro IQOS. Výplň uvnitř každé bundy byla vyrobena s použitím acetátu celulózy z více než 1 000 recyklovaných bezdýmných náplní sesbíraných v rámci cirkulárního programu v České republice - 77% výplně bundy, tak tvoří právě tyto náplně.

Tento inovativní materiál zpracovala firma Lavaris, přední česká společnost v oblasti recyklačních technologií. Bund bylo vyrobeno pouze 1 000 kusů a každý je ručně číslován. Bunda je neprodejná a je určena pro členy věrnostního programu značky. Tato limitovaná edice bund je skutečnou poctou cirkulárnímu programu a úsilí značky o minimalizaci a opětovné využití odpadů po spotřebě.

V České republice společnost Philip Morris v rámci své strategie o udržitelnosti výrobků usilovně pracuje na aktivitách zaměřených na snižování množství odpadu po spotřebě, prodlužování životnosti svých výrobků a podpoře recyklace a opětovného využití prostřednictvím tzv. cirkulárního programu. Uživatelé IQOS jsou vyzýváni, aby přinášeli svá stará zařízení k obnově nebo recyklaci, spolu s použitými náplněmi k recyklaci. Spolupráce se společností Lavaris posouvá hranice recyklační technologie a přeměnilo odpad na vysoce kvalitní materiál pro spotřebitelské výrobky.

Kdo je Steve Aoki?

Steve Aoki je celosvětově uznávaný DJ, producent, módní návrhář a zakladatel labelu Dim Mak Records, který hraje zásadní roli v hudebním světě už od 90. let. Je známý pro své energické vystoupení, během nichž se často nebojí zapojit publikum tím, že je doslova zasypává dorty nebo skáče mezi fanoušky na plovoucím člunu. Aoki je mistrem elektronické hudby, jeho produkce kombinuje různé žánry od EDM přes dubstep až po hip hop, a jeho spolupráce se slavnými interprety jako jsou Linkin Park, Kid Cudi nebo BTS dosahují pravidelně vrcholu hitparád. Steve Aoki byl dvakrát nominován na cenu Grammy. V roce 2013 získal nominaci v kategorii Best Dance/Electronica Album za své debutové album „Wonderland“. V roce 2017 byl nominován v kategorii Best Music Film za dokument „I’ll Sleep When I’m Dead“.

Aokiho inovativní přístup k hudbě se odráží také v jeho podnikání a módě. Kromě toho, že se angažuje jako umělec, využívá svůj vliv pro podporu udržitelnosti a inovací. Kreativní spolupráce se značkami jako je IQOS potvrzují jeho unikátní schopnost propojit hudbu, módní design a moderní technologie. Aokiho nezaměnitelný styl je tak nejen viditelný na jeho vystoupeních, ale i v jeho spolupracích, které jdou ruku v ruce s jeho filozofií – svět lze rozzářit kreativitou a originalitou.