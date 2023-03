Starbucks oslavuje úspěšné ženy ve světě kávy

V rodině Starbucks jsou ženy zastoupeny více než sedmdesáti procenty, což jasně dokazuje, že schopné ženy a dobrá káva patří k sobě. Jako obvykle vám u příležitosti 8. března představíme tři z nich.

Už před dvanácti lety rozšířila řady partnerů Starbucks Pavla Hřídelová, jejíž příběh jasně dokládá, že píle a láska k práci přinášejí úspěchy. Začínala jako Assistant Store Manager a v současné době pracuje na pozici HR Brand Manager pro Česko a Slovensko. Na samém počátku neměla s kávou žádnou zkušenost, značka Starbucks ji však okamžitě oslovila svou jedinečnou kulturou a hodnotami, lidským přístupem a pozitivní energií. Práce s lidmi je pro Pavlu vším. Baví ji podílet se na jejich rozvoji, být součástí jejich kariérní cesty, společně s nimi slavit úspěchy. Ve Starbucks navíc může pracovat v týmu, který je plný pozitivní energie, respektu i důvěry a kde se lidé inspirují jeden od druhého. Právě mezi svými kolegy potkala v průběhu let spoustu skvělých lidí, kteří se stali jejími přáteli i v osobním životě. Lidé jsou zkrátka jejím hnacím motorem. Dnes už má samozřejmě kávových zkušeností na rozdávání, osobně však zůstává věrná klasice jménem espresso doppio. Zastaví se na něj většinou třikrát denně.

Starbucks - Pavla Hřídelová

Vendula Panchartková naskočila do vlaku Starbucks v roce 2016 jako brigádnice, dnes pracuje na pozici Assistant Store Manager v jediné pobočce Starbucks Reserve v ČR na Jungmannově náměstí v Praze. V začátcích – ještě jako studentka střední školy – oceňovala nejvíce flexibilitu v podobě plánování směn. Ve Starbucks navíc dostala možnost nastoupit bez předešlých zkušeností v oboru, což znamenalo výjimečnou příležitost. V nové práci ji okamžitě uchvátil individuální přístup a možnosti rozvoje, které byly pro mladou dívku a začínající brigádnici velmi motivační. Na současné pozici vkládá nejvíc zaujetí do rozvoje svého týmu a vytváření harmonického pracovního prostředí, v němž budou spokojení jak zaměstnanci, tak zákazníci. Vendula zdůrazňuje, že práce ve Starbucks není nikdy nuda. Svědčí o tom třeba její loňská zkušenost ze soutěže Starbucks Barista Championship, v níž reprezentovala Českou republiku na mezinárodním kole v Miláně. Umístila se na pátém místě ze čtyřiačtyřiceti baristů, a kromě úspěchu si odvezla i nezapomenutelné zážitky. Bez kávy si svůj pracovní den neumí představit. Nejradši má filtrovanou kávu nebo klasické italské cappuccino a denně vypije alespoň tři šálky. Pokud ale chodí po schůzkách, nebo se koná nějaká zajímavá akce, zvládne jich klidně deset.

Starbucks - Vendula Panchartková

Také Gabriela Činovcová nastupovala do Starbucks jako kávou nepolíbená. Jednoho dne zatoužila po změně a zaujal ji inzerát na vedoucí směny v nově otevřené kavárně na pražském Malostranském náměstí. Pokračovala na pozici Product Manager a prošla si několika kavárnami v Praze. Pak si udělala dvouletou pauzu, jen aby zjistila, že srdcem patří do Starbucks a musí se vrátit. V těchto dnech na pozici Store Managera vede kavárnu na Arkádách Pankrác a na svůj tým partnerů nedá dopustit. Že je pro Gábinu Starbucks srdeční záležitostí, dokazuje i fakt, že zde pokračuje i po delší mateřské dovolené. Kultura a hodnoty společnosti se dokonale shodují s jejími vlastními hodnotami, zejména pokud jde o lásku k přírodě a všemu zelenému. Své místo našla také v práci s lidmi, která ji naplňuje ze všeho nejvíce. Zákaznický servis, rozvoj zaměstnanců i vlastních schopnosti, to jsou hlavní důvody, proč je Gábina vděčná, že může být součástí Starbucks. Zahřeje ji u srdce, když se do kavárny vracejí spokojení zákazníci nebo bývalí kolegové, třeba jen proto, aby ji pozdravili nebo potěšili úsměvem. V práci nejčastěji popíjí flat-white nebo překapávanou kávu, největší láskou je pro ni směs zrnkové kávy Verona.

Starbucks - Gabriela Činovcová

Starbucks letos slaví 15. výročí v České republice.