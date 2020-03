Právě ty jsou podle psychosomatiky (obor, který se zabývá souvislostmi mezi tělem, duší a životním prostředím) jasným signálem toho, že nežijeme tak, jak bychom si přáli – v lásce a harmonii se sebou i ostatními.

Nechte minulost spát a žijte tím, co je teď

Kdo z nás někdy neprožil zklamání z lásky nebo jinou bolest, která naše srdce pomyslně roztrhala na kusy? Kdo si v sobě nenese hluboké rány a staré jizvy, které se dosud nezahojily? Stěží byste našli někoho takového.

Ostatně, není ani divu. Jsme tu přece od toho, abychom se něco naučili. A žádné poznání se neobejde bez menší nebo větší bolesti. Tak to zkrátka je, ať se nám to líbí, nebo ne. Co je však důležité – odpustit sobě i druhým a jít životem dál. Neživit v sobě dávná zranění, nejitřit pocity zklamání a žalu, neprožívat zas a znovu duševní trýzeň, která nám brání udělat tlustou čáru za minulostí a těšit se ze života. Přesto si mnoho lidí takhle dobrovolně ubližuje.

Objevte důvody, proč je život fajn

Srdce, které nebije, není schopno žít. Co je jeho hlavním pohonem? Motorem a palivem? Láska k sobě samým, k lidem kolem, radost ze života nebo „jen“ samotná vůle k životu (která občas tak zázračně pomáhá pacientům s fatálními diagnózami).

Faktem je, že jsou v životě okamžiky, kdy máme strach, že nám srdce pukne vejpůl. Když nás opustí partner nebo zemře někdo z našich blízkých, když ztratíme práci a ocitneme se v tíživé existenční situaci, když zažijeme hluboké zklamání…

V takových chvílích cítíme leckdy až nesnesitelnou bolest na hrudi, která nás svírá jako železné okovy, a někdy se nám ani nechce žít. Je však třeba si uvědomit, že nechuť k životu a ustrnutí v minulosti mohou naše srdce postupně zničit.

Vyhýbejte se příliš silným emocím

Tím nejhorším, co může srdce postihnout, je infarkt. Pokud se mu chceme vyhnout, měli bychom se zbavit pocitů, jako je nenávist, hněv a zloba. Měli bychom přestat kritizovat druhé a nenarážet dál hlavou do zdi. Nejprve je však třeba zodpovědět si pár otázek: Čeho se v životě nejvíc bojím? Komu a co nedokážu odpustit? Proč se nedokážu otevřít druhým?

Až budeme znát odpovědi (ty skutečně upřímné, ne pouhé výmluvy a různé domněnky), ponechme si dostatek času na to, aby se naše srdce zregenerovalo.

Po mnohaleté zátěži, která může v případě některých lidí představovat klidně i celé desítky let, potřebuje klid a důkladný odpočinek – to znamená co nejméně silných emocí, minimum stresu a harmonické ovzduší. Lásku projevujme nejen sobě samým, ale také lidem kolem sebe, třeba i drobnými gesty, jako je pohlazení nebo jiný láskyplný dotek, a to kdykoli když máme chuť, třebaže si myslíme, že na to zrovna není vhodná chvíle.

Vhodná chvíle je totiž vždycky. A druzí lidé na to čekají, přestože to tak na první pohled často nevypadá. Mnohdy se totiž člověk bojí otevřít laskavosti druhých hlavně ze strachu, aby je nezklamal. Buďte těmi, kdo udělají první krok.

Syndrom zlomeného srdce skutečně existuje

Vědci pro něj mají speciální pojmenování tako-tsubo kardiomyopatie. Tenhle výraz pochází z japonštiny a označuje past na chobotnice, která svým tvarem připomíná levou komoru nemocného srdce. Příznaky jsou podobné jako u infarktu a stejně jako v případě náhlé srdeční příhody vyžadují rychlou lékařskou pomoc. Syndrom zlomeného srdce postihuje desetkrát častěji ženy než muže.

Můžete se však před ním chránit. Jak? Především v sobě nepotlačujte negativní emoce. Chce se vám křičet? Křičte! Máte chuť plakat? Jen do toho! Tělo pak bude na stres reagovat mnohem lépe. Jinak ve vás budou vřít emoce jako v papiňáku, který může jednoho dne bouchnout a napáchat obrovské škody.

Pro celkovou regeneraci je důležitý také spánek a odpočinek, pohyb na čerstvém vzduchu a samozřejmě kontakt s lidmi, které máte rádi.