Sportovní brýle: kdy se vyplatí investovat?

Ať už vyrážíte na kolo, běháte v parku nebo trávíte aktivní víkend v horách, kvalitní sportovní brýle by měly být stejně důležitou součástí výbavy jako vhodná obuv. Přesto mnoho lidí při jejich výběru sáhne po nejlevnější variantě. Na první pohled mohou vypadat podobně jako značkové modely, rozdíly se však projeví velmi rychle.
Největší rozdíl se skrývá v materiálu čoček. Levné sportovní brýle často používají TAC čočky, které jsou sice cenově dostupné, ale při nárazu mohou prasknout nebo se dokonce roztříštit. Navíc bývají náchylnější k poškrábání a mohou způsobovat optické zkreslení, které unavuje oči. Při sportu, kdy potřebujete rychle reagovat na okolní podmínky, nejde o detail, ale o důležitý bezpečnostní prvek.
Kvalitní značky, mezi které patří například české R2 nebo americký Oakley, používají odolné polykarbonátové materiály. Ty jsou lehké, netříštivé a poskytují vysokou úroveň ochrany. Výhodou je také lepší optická čistota, vyšší kontrast vidění a delší životnost.
Důležitou roli hraje i povrchová úprava čoček. Moderní technologie, například NANOSHIELD od značky R2, pomáhají odpuzovat vodu, mastnotu i nečistoty. Brýle se tak méně špiní, snadněji čistí a déle si zachovávají perfektní průhlednost. Oceníte to při sportu i běžném nošení.
Neméně důležité je pohodlí. Kvalitní sportovní brýle jsou navrženy tak, aby dobře seděly různým tvarům obličeje. Lehké materiály, nastavitelné nosníky a pružné straničky zajistí, že brýle nekloužou ani při intenzivním pohybu.
Při výběru se vyplatí sledovat také certifikaci CE, která potvrzuje splnění evropských bezpečnostních norem. Pokud výrobce neuvádí informace o UV filtru nebo použitých materiálech, je na místě zvýšená opatrnost.
Investice do kvalitních sportovních brýlí není otázkou luxusu. Jde především o ochranu zraku, pohodlí a dlouhodobou spokojenost. Vaše oči máte jen jedny, a právě proto se na nich nevyplatí šetřit.
Nezapomínejte také na ochranu hlavy!
Závodní helma pro gravel i silnici, kde rozhoduje tempo, stabilita a každý detail. | foto: Archiv R2 - helma Vantage
Vše a více zakoupíte ZDE!