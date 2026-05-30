Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sportovní brýle: kdy se vyplatí investovat?

Komerční sdělení   14:00
Sportovní brýle nejsou jen módní doplněk. Chrání zrak před UV zářením, větrem i nárazy. Zjistěte, proč může být rozdíl mezi levnými a kvalitními brýlemi větší, než se na první pohled zdá.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Sportovní brýle nejsou jen módní doplněk. | foto: Archiv R2

Ať už vyrážíte na kolo, běháte v parku nebo trávíte aktivní víkend v horách, kvalitní sportovní brýle by měly být stejně důležitou součástí výbavy jako vhodná obuv. Přesto mnoho lidí při jejich výběru sáhne po nejlevnější variantě. Na první pohled mohou vypadat podobně jako značkové modely, rozdíly se však projeví velmi rychle.

Sportovní brýle nejsou jen módní doplněk.

Největší rozdíl se skrývá v materiálu čoček. Levné sportovní brýle často používají TAC čočky, které jsou sice cenově dostupné, ale při nárazu mohou prasknout nebo se dokonce roztříštit. Navíc bývají náchylnější k poškrábání a mohou způsobovat optické zkreslení, které unavuje oči. Při sportu, kdy potřebujete rychle reagovat na okolní podmínky, nejde o detail, ale o důležitý bezpečnostní prvek.

Kvalitní značky, mezi které patří například české R2 nebo americký Oakley, používají odolné polykarbonátové materiály. Ty jsou lehké, netříštivé a poskytují vysokou úroveň ochrany. Výhodou je také lepší optická čistota, vyšší kontrast vidění a delší životnost.

Důležitou roli hraje i povrchová úprava čoček. Moderní technologie, například NANOSHIELD od značky R2, pomáhají odpuzovat vodu, mastnotu i nečistoty. Brýle se tak méně špiní, snadněji čistí a déle si zachovávají perfektní průhlednost. Oceníte to při sportu i běžném nošení.

Odolnost proti potu při dlouhých výjezdech. | foto: Archiv R2 - Impulse

Adaptivní model s HD Photochromatic pro proměnlivé světlo. | foto: Archiv R2 - Revel

Sportovní model pro rychlé tempo a závody. | foto: Archiv R2 - Fluke

Lehký model s polarizací pro silnici i jízdy podél vodních ploch. | foto: Archiv R2 - Boost

Neméně důležité je pohodlí. Kvalitní sportovní brýle jsou navrženy tak, aby dobře seděly různým tvarům obličeje. Lehké materiály, nastavitelné nosníky a pružné straničky zajistí, že brýle nekloužou ani při intenzivním pohybu.

Při výběru se vyplatí sledovat také certifikaci CE, která potvrzuje splnění evropských bezpečnostních norem. Pokud výrobce neuvádí informace o UV filtru nebo použitých materiálech, je na místě zvýšená opatrnost.

Investice do kvalitních sportovních brýlí není otázkou luxusu. Jde především o ochranu zraku, pohodlí a dlouhodobou spokojenost. Vaše oči máte jen jedny, a právě proto se na nich nevyplatí šetřit.

Nezapomínejte také na ochranu hlavy!

Závodní helma pro gravel i silnici, kde rozhoduje tempo, stabilita a každý detail. | foto: Archiv R2 - helma Vantage

MTB helma pro jezdce, kteří se nezastaví před kořeny, kameny ani prudkou pasáží. | foto: Archiv R2 - helma Terrafrom

Vše a více zakoupíte ZDE!

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prsa ven a mikro mini. Lauren Bezosová miluje módu, sklouzává však k nevkusu

Lauren Sánchezová Bezosová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar Party v Los...

Lauren Sánchezová Bezosová je manželkou jednoho z nejbohatších lidí planety Jeffa Bezose. Zlé jazyky tvrdí, že je ztělesněním pořekadla „vkus si za peníze nekoupíš“. Je to s ní opravdu tak zlé?...

Pěkná baba, ale je jí kus. Denisa v Extrémních proměnách shodila 68 kilogramů

Denisa se raději vůbec nedívala do zrcadla. Onen pohled ji děsil: zírala na ni...

Denisa neměla lehký život. Opustili ji oba rodiče a byly chvíle, kdy neměla co jíst a čím topit. Traumata si zvykla zajídat, nevycházela z domu a utápěla se ve smutku. Výsledek? Váha 170 kilogramů....

Modelky, které se vzdaly slibné kariéry. Nakonec našly úspěch jinde

Už dávno pro tyto ženy není prioritou chodit po přehlídkových molech.

Měly našlápnuto na opravdu velmi úspěšnou modelingovou kariéru, mohly vydělávat velké peníze. Přesto se krásky z naší galerie rozhodly vydat jiným směrem. Podívejte se, kdo z nich na modeling...

Tyhle celebrity šokují. Vedle herectví pilotují, tetují i krotí šelmy

Zajímavé dovednosti slavných osobností, o kterých jste možná neměli tušení.

Podívejte se do naší galerie na slavné zahraniční hvězdy, které excelují před kamerou, ale mají super dovednosti i mimo ni. Do některých známých tváří by asi málokdo řekl, že mají v malíku pilotování...

Vykašlaly se na hledání pana Božského a je jim skvěle. Slavné ženy bez mužů

Slavné krásky, které žijí bez partnera

„Žena potřebuje muže asi tolik, jako ryba potřebuje jízdní kolo,“ prohlásila v sedmdesátých letech ikona druhé vlny feminismu americká novinářka Gloria Steinemová. Narážela tak na ve společnosti...

Sportovní brýle: kdy se vyplatí investovat?

Komerční sdělení
Sportovní brýle nejsou jen módní doplněk.

Sportovní brýle nejsou jen módní doplněk. Chrání zrak před UV zářením, větrem i nárazy. Zjistěte, proč může být rozdíl mezi levnými a kvalitními brýlemi větší, než se na první pohled zdá.

30. května 2026

Recept na spokojené bydlení? Kuchyň, která vypadá jako obývací pokoj

Bílé kuchyně nahradila provedení v teplých přírodních barvách, patří k nim...

Zapomeňte, že nejdůležitějším místem v bytě či domě je obývací pokoj. Ani omylem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně jasně ukázal, že z kuchyně, která bývala jen funkčním prostorem, je dnes...

30. května 2026

Světloplachost může souviset s migrénou i šedým zákalem. Kdy zpozornět?

Ilustrační fotografie

Krásný slunečný den, sfouknutí svíček na dortu nebo opalovačka na pláži představují pro většinu z nás radostné okamžiky. Ne tak však pro ty, kteří trpí světloplachostí. Čím je fotofobie způsobena a...

30. května 2026

Horoskop pro každé znamení na 23. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Červen je za dveřmi! Jaké budou naše první dny v tomto měsíci? Lvi, co vy a charita, nebo ekologicky prospěšné akce? Váš příspěvek obecnějšímu blahu vás uspokojí a přinese vám nové přátele. Vodnáři,...

30. května 2026

Šikmý, svislý, vodorovný. Sezóna proužků nastala, naučte se je nosit

Pletený svetřík kombinuje tmavě modré proužky s béžovým základem, díky tomu...

Na první pohled zanedbatelný detail, ve skutečnosti klíč. Proužky dokážou opticky změnit proporce i dodat outfitu rytmus. Stačí jen vědět, jak s nimi zacházet. Radí stylistka Kateřina Danková.

29. května 2026

Omlouvala jsem se i za špatné počasí. Jak nás pocity viny dokážou ničit?

Ilustrační snímek

Žít s věčným pocitem, že za všechno můžete, je peklo. Magdu k tomu dotlačil manžel manipulátor, Barbora si své tajemství nese sama. Přečtěte si dva silné příběhy o vině, která ničí životy.

29. května 2026

Konec chlebíčků i sladkého. Obezitolog popsal, jak mu injekce změnily chutě

Hostem podcastu NA KAFI byl obezitolog a gastroenterolog Evžen Machytka

Zkratka, nebo revoluce v léčbě? Farmakologická léčba obezity rezonuje v médiích, ale i mezi pacienty: v Česku se pomocí injekcí léčí už přes sto tisíc lidí. Jak tyto látky mění náš vztah k jídlu a...

29. května 2026

Jarní nadechnutí s reSTART

Komerční sdělení
Jarní nadechnutí

Na začátku byla výzva k registraci. Chvíle zamyšlení a bilancování: Co momentálně prožíváte? Možná se vyrovnáváte s náročnou životní změnou, potřebujete nabrat nový dech nebo si jen tak užít příjemný...

28. května 2026

Lehkost, čistota a nenucená elegance. Takové jsou letošní jarní parfémy

Dejte na odiv pomocí vůně vaše osobité já.

Vůně dokážou mnoho věcí – zlepšit náladu, vyvolat vzpomínky a třeba i na chvíli změnit nastavení mysli. Která se stane vaším novým poznávacím znamením?

28. května 2026

Nahmatala jsem si bulku v prsu. Nakonec se ukázalo, že je to agresivní lymfom

Ilustrační fotografie

Cítila jsem se dobře, ale náhodou jsem si nahmatala bulku v prsu. Raději jsem si hned došla k lékaři. Vyšetření nakonec odhalila, že mám agresivní formu lymfomu. Čtenářka Ivona napsala další díl...

28. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pěkná baba, ale je jí kus. Denisa v Extrémních proměnách shodila 68 kilogramů

Denisa se raději vůbec nedívala do zrcadla. Onen pohled ji děsil: zírala na ni...

Denisa neměla lehký život. Opustili ji oba rodiče a byly chvíle, kdy neměla co jíst a čím topit. Traumata si zvykla zajídat, nevycházela z domu a utápěla se ve smutku. Výsledek? Váha 170 kilogramů....

28. května 2026

Zářivá barva bez amoniaku? Objevte Garnier Olia

Komerční sdělení
NEBOJTE SE ZAZÁŘIT. OBJEVTE INTENZIVNÍ, DLOUHOTRVAJÍCÍ BARVY SE SILOU...

Dopřejte vlasům intenzivní dlouhotrvající barvu a oslnivý lesk. Garnier Olia s obsahem přírodních olejů barví bez amoniaku a zároveň vlasy vyživuje i chrání.

27. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.