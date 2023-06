SodaStream uvádí na trh nové portfolio

Rok 2023 je pro SodaStream v České republice doslova přelomový – po 14 letech značka mění vizuální identitu a zároveň uvádí na trh novou generaci výrobníků perlivé vody. Nejvýraznější novinkou v portfoliu je prémiový designový model ART, který se u příležitosti uvedení na český trh změnil na nevšední umělecké dílo. Jeden z výrobníků posloužil jako výtvarná plocha pro originální design, který vytvořil ilustrátor Marek Kulhavý alias Mára Čmára. Elegantní černý výrobník ART, ilustrovaný bílo-šedými přírodními motivy je nyní k dispozici v online aukci na portálu aukro.cz. Výtěžek z aukce věnuje SodaStream vzdělávacímu centru TEREZA.

Umění přípravy perlivé vody

Prémiový výrobník perlivé vody SodaStream ART je nejvýraznějším modelem z nové generace produktů SodaStream. Jeho design už získal i uznání odborné veřejnosti, což potvrzují prestižní designérská ocenění GOOD DESIGN® 2021 a Spark Awards. Přístroji ART dominuje stylová mechanická páka umístěná na boku, která výrobníku dodává moderní retro look a významně mění dosavadní uživatelskou zkušenost z přípravy perlivé vody. Inovace se dočkala i bombička s potravinářským CO 2 , která je součástí balení a umožňuje připravit až 80 litrů perlivé vody. Nově je vybavena funkcí Quick Connect, umožňující rychlé uchycení bombičky do přístroje jednoduchým zacvaknutím bez potřeby šroubování. ART se na českém trhu prodává v černé barvě a v balení se nachází i znovu použitelná lahev z odolného Tritanu, vhodná do myčky nádobí.

Příležitost ke změně k lepšímu

Ochrana planety před zbytečným plastovým odpadem je dlouhodobým posláním značky SodaStream. Nedávná změna loga a nový claim Push for Better ještě výrazněji akcentují důležitost změn v chování jednotlivců pro lepší a udržitelný život. Tento zásadní milník v historii značky inspiroval české zastoupení SodaStream k rozhodnutí vytvořit originální aukční výrobník ART. „Po 14 letech měníme vizuální identitu i kompletní portfolio výrobníků. Vnímáme to jako jedinečnou příležitost udělat v České republice něco speciálního a mluvit ještě důrazněji o důležitosti udržitelného chování se k planetě. A tak vznikl nápad spojit se s někým, kdo dokáže naše myšlenky přetlumočit i do vizuálně přitažlivé podoby,“ říká Michal Panis, manažer značky SodaStream pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

ART jako umělecké dílo

Design aukčního výrobníku ART svěřil SodaStream do rukou talentovaného českého ilustrátora Marka Kulhavého, známého také jako Mára Čmára. Umělec se při návrhu inspiroval filozofií značky, jejím novým logem a výrobník pokreslil jemně abstraktními přírodními motivy. Bílé vlnobití kombinované se šedým florálním motivem vychází ze spodní části přístroje a postupně vytváří souvislý proud. Ten v jeho přední části ústí do kruhového motivu, symbolizujícího planetu Zemi. „Snažil jsem se vytvořit design, který zapadne do jakéhokoli interiéru, přičemž spojení vody a přírody bylo pro mě od začátku jednoznačnou volbou. Myslím, že tato symbolika dokonale vystihuje filozofii SodaStream a jeho přístup k ochraně planety,“ říká Marek Kulhavý.

Změna začíná u nejmladších

Aukční výrobník ART je od dnešního dne k dispozici na www.aukro.cz. Celý výtěžek z aukce daruje SodaStream vzdělávacímu centru TEREZA, které se věnuje především environmentální výchově dětí a mládeže. Právě v této oblasti SodaStream vidí obrovský potenciál k dosažení skutečných změn. Potvrzují to i slova Jana Smrčky, manažera sdružení TEREZA. „Snažíme se dětem na praktických příkladech ukázat důležitost přírody pro naše přežití. A rovněž jim pomoci vytvořit si návyky pro vlastní udržitelný životní styl,“ říká Jan Smrčka a dodává: „Aukce nám pomůže částečně pokrýt realizaci proklimatické Kampaně obyčejného hrdinství, do které se zapojují tisíce lidí, aby během svého vybraného týdne snížili svůj dopad na klimatické změny.“

Aukční výrobník SodaStream ART můžete vydražit na www.aukro.cz