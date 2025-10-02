SodaStream ART MINT: dvojnásobné osvěžení

Svěží, optimistická, elegantní i uklidňující. Právě taková je barva mint, která si svoje místo vydobyla nejen v móde, ale i v bytovém designu. V trendy mátovém odstínu přichází na předvánoční trh i nový výrobník perlivé vody SodaStream. Speciální edice ART MINT potěší milovníky perlivé vody hledající nejen chuťové, ale i vizuální osvěžení.

ART MINT: dvojnásobné osvěžení. | foto: Archiv SodaStream

ART s nádechem svěžesti

Oblíbený model výrobníku perlivé vody ART poznáte na první pohled podle originální mechanické páky pro sycení vody. Jeho charakteristický design však v kombinaci se svěží mátovou barvou působí ještě sofistikovaněji a zároveň univerzálně. Hodí se do moderních světlých kuchyní, minimalistických skandinávských interiérů i prostor, které potřebují získat jemný barevný akcent. Součástí balení je i bombička se systémem Quick Connect pro snadné a rychlé uchycení a opakovaně použitelná litrová lahev FUSE z odolného Tritanu s kovovými prvky a odnímatelným dnem, kterou lze mýt v myčce nádobí. S jednou bombičkou připravíte až 80 litrů perlivé vody, takže ušetříte nejen peníze, ale také nahradíte stovky jednorázových plastových lahví.

ART MINT: dvojnásobné osvěžení.

Cena: 2890 Kč

Dokonalý „match“

Potrpíte si na dokonale sladěné doplňky? V tom případě si speciální edici výrobníku SodaStream ART MINT pořiďte jako sadu s termo lahví SodaStream Fizz & Go Cool ve stejné mátové barvě. Perlivou vodu můžete připravovat přímo do ní a díky dvojité stěně z nerezové oceli udrží teplotu vašeho nápoje až 12 hodin. V balení kromě bombičky s CO₂ najdete také klasickou litrovou lahev SodaStream FUSE z odolného Tritanu. Obě lahve můžete mýt i v myčce nádobí.

ART MINT: dvojnásobné osvěžení.

Cena: 3030 Kč

Autor: SodaStream

