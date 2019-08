Na výběr je nespočet druhů a typů slunečních brýlí a někdy je složité se v nich vyznat. Každopádně rozhodně neplatí, že čím tmavší, tím lépe vám oči ochrání. Důležitý je dostatečně výkonný UV filtr, ale ten mohou mít i brýle světlejší.

„Při přímém pohledu do slunce je intenzita světla dopadajícího na sítnici tak vysoká, že může dokonce dojít až k vypálení díry. Bolest přitom nepociťujeme, poškození se pozná až za několik hodin. Do dvou týdnů se v popáleném místě vytvoří jizva, která pak spolu se zhoršením vidění přetrvává celý život a nedá se vyléčit ani odstranit,“ říká Jan Vaverka, optometrista Optovize Brno.

Záleží na UV filtru

„Kategorie slunečního filtru se označuje číselnou hodnotou od nuly do čtyř. Vyjadřuje propustnost světla a určuje světelné podmínky, pro něž jsou brýle vhodné. Obecně platí, že čím vyšší je kategorie filtru, tím méně světla čočka propouští,“ doporučuje Jan Vaverka.



Podstatné hledisko při výběru slunečních brýlí je i to, kam je chceme nosit. Na outdoorové sportování, jako je cyklistika, jsou vhodné samozabarvující brýle, které usnadní přechody ze světla do stínu. Do auta jsou ideální brýle s polarizačním filtrem, které minimalizují odlesky.

Pozor na padělky

Na trhu ale existují i padělky, tedy napodobeniny originálních značek. Napálení zákazníci pak často za nemalou cenu dostanou kvalitu, která se s originálem nedá srovnávat.

Někteří zákazníci však padělky přímo vyhledávají. I když v dnešní době už brýlové čočky bez UV filtru prakticky neexistují, a to ani u falzifikátů, jistotu, že kupujete brýle s dostatečnou ochranou, můžete mít pouze u ověřených výrobců.

Panuje mylná představa, že čím tmavší skla, tím lepší ochrana pro oči. „Část čočky, kde je UV filtr, je průhledná, od zabarvení se neodvíjí. Brýle s tmavými skly a nízkým UV filtrem mohou i ublížit, protože se vám kvůli tmavé barvě rozšíří panenky a do oka tak pronikne více škodlivého záření,“ varuje Daniel Szarvas, optometrista ze serveru VašeČočky.cz.

Nosit sluneční brýle se špatnou ochranou tedy může být nebezpečnější než nenosit brýle vůbec.



Dětem přibalte brýle k moři i do hor

Co se týče dětí, i u nich je potřeba oči chránit. „V našich zeměpisných šířkách u malých dětí do dvou let nejsou sluneční brýle příliš vhodné kvůli riziku vzniku světloplachosti. Zrak dětí se v tomto věku stále rozvíjí,“ upozorňuje specialistka na dětské oči, lékařka Gabriela Pilková z Očního centra Kukátko.

„V tomto období tedy postačí chránit oči kšiltovkou nebo širším kloboučkem. Ideální však je dítě slunečním paprskům příliš nevystavovat. Pokud se ale chystáte k moři nebo vysoko do hor, už i pro malé dítě sluneční brýle přibalte. Na nošení slunečních brýlí je však zvykejte postupně, starším dětem už brýle na oči patří, ale když na to nejsou zvyklé, strhávají si je,“ dodává.

Pro menší děti, které na brýle ještě zvyklé nejsou, mohou být řešením ty s páskem, který jejich stržení znesnadňuje.

„Při ochraně před UV zářením je důležité, aby byl UV filtr v brýlích stoprocentní, aby byl zrak chráněn před UV A i UV B zářením. Doporučený je UV 400. Kvalitní brýle poznáte tak, že na vnitřní straně postranice brýlí bude uveden certifikát CE a zároveň stupeň ochrany, pro děti ideálně dva až tři,” radí Gabriela Pilková.