Slovenský portál pro objednání k lékaři přichází do České republiky

Široký zájem veřejnosti o nový způsob objednávání k lékaři a úspěchy webového portálu TopDoktor ocenila již v roce 2016 také společnost MasterCard cenou za inovaci v podnikání. Online forma objednávání na konzultace, vyšetření a zákroky se osvědčila nejen na Slovensku, ale i v několika dalších zemích, proto se zakladatelé internetového portálu TopDoktor rozhodli rozšířit jeho působení i do České republiky. První ohlasy lékařů v České republice jsou více než pozitivní.

Jaký je zájem o poskytování online rezervace termínů u lékařů na Slovensku?

Zájem o rezervaci konkrétní schůzky prostřednictvím webových stránek roste velmi rychle. V současnosti navštíví webové stránky TopDoktor více než 500 000 pacientů měsíčně. Ve slovenské verzi najdeme ve zmíněném portálu téměř 500 lékařů a poptávku veřejnosti potvrzuje již více než 1 000 000 provedených rezervací.

Jaký je postup při online rezervaci termínu u lékaře?

TopDoktor je největší portál pro vyhledávání lékařů na Slovensku, který poskytuje přehled nejdostupnějších termínů. Podle aktuálního seznamu lékařů umožňuje vyhledat všeobecné a odborné lékaře pro děti a dospělé, které lze vyhledávat podle jména, specializace nebo města. Velkou výhodou jsou časově neomezené možnosti rezervace termínů, protože jejich online formulář není vázán na ordinační hodiny ambulancí. Úspěšnost rezervace termínu je potvrzena lékaři i pacientovi e-mailem, takže pacient může využít pomoc vybraného zdravotnického zařízení pohodlně a bez čekání. Tímto způsobem je možné ušetřit několik hodin čekání před zákrokem nebo se vyhnout riziku příliš dlouhého čekání na termín odborného vyšetření, které může znamenat nežádoucí zhoršení zdravotního stavu. Pohodlí a rychlost poskytování zdravotní péče jsou výhodami, zejména v případě akutní potřeby řešení zdravotního stavu. V dnešní době tak dochází nejen k úspoře času zaneprázdněných lidí, ale také k usnadnění práce nemocných, starších nebo zdravotně postižených osob, jejichž zdravotní stav jim nedovoluje trávit hodiny čekáním na vyšetření. Objednání konkrétního termínu mimo běžnou ordinační dobu využívají také pacienti, kterým nevyhovuje běžná ordinační doba. Až 41 % pacientů využívá možnosti objednat se na vyšetření mezi 17. a 8. hodinou, tedy v době, kdy jsou ordinace většinou zavřené.

Jestliže pacientovi rezervovaný termín přestane vyhovovat, může si jej na svém účtu změnit nebo zrušit podle svých aktuálních potřeb a před schůzkou pak opět obdrží textovou zprávu a e-mail. Pokud by nastala situace, která by lékaři znemožnila potvrzený termín dodržet, je pacient o zrušení termínu předem informován a může si pak vybrat nový termín.

Jak bude pacient schopen řešit problémy, které mohou nastat při objednání k lékaři?

Na webových stránkách TopDoktor jsou k dispozici odpovědi na často kladené otázky, které zájemcům umožňují získat požadované informace o tom, jak TopDoktor funguje, včetně řešení problémů, které se při rezervaci objeví. V případě, že pacient v často kladených dotazech a následných odpovědích nenajde požadovanou odpověď, může napsat na zákaznickou podporu webu TopDoktor. Ta ho bude kontaktovat a zodpoví mu všechny dotazy nebo vyřeší případný problém.

Jak se pacient dozví o kvalitách vybraného lékaře?

Zájemce o konzultaci, vyšetření a léčbu si může svého budoucího lékaře vybrat na základě ověřených hodnocení, jež jsou součástí služeb TopDoktor. Tato hodnocení přidávají pouze pacienti, již se k danému lékaři objednali prostřednictvím webového portálu TopDoktor. Nehrozí tedy, že by pacient našel neověřená hodnocení, která se nezakládají na pravdě, Na slovenské verzi portálu jich je již více než 70 tisíc.

Poskytuje TopDoktor i další služby, jako je rezervace termínu u lékaře, nebo dokonce některé informace z oblasti zdravotnictví?

Kromě online rezervace termínů nabízí portál TopDoktor také možnost „online konzultací“, které nahrazují konzultace v ordinaci lékaře a pomáhají řešit některé zdravotní problémy nebo pokračovat v léčbě bez návštěvy lékaře. Vybraní lékaři nabízejí konzultace prostřednictvím chatu, telefonu nebo videohovoru.

Internetový portál TopDoktor se neustále rozrůstá a jeho součástí je rozšiřování povědomí zájemců o možných zdravotních stavech, problémech a nemocích. Poskytuje různé obecné poznatky z oblasti medicíny nebo řešení konkrétních zdravotních problémů. Na to se zaměřuje blog TopDoktor, kde pravidelně přibývají nové články o různých specializacích lékařů (charakteristika specializace a nemocí, které léčí, čím se lékař specialista zabývá a jak probíhají jeho vyšetření) o nemocech nebo různých zdravotních problémech (co jsou zač, jaké jsou jejich projevy, co způsobuje jejich vznik, jak se diagnostikují a léčí).

Na závěr bychom se s vámi rádi podělili také o recenzi našeho lékaře, se kterým dlouhodobě spolupracujeme

TopDoktor.sk je jednou z dobrých možností, jak se online objednat na vyšetření ke konkrétnímu soukromému lékaři. Z pohledu lékaře TopDoktor nevyžaduje žádné investice, po přihlášení do systému si mohu nastavit termíny v časech, které mi vyhovují, a mohu si také nastavit počet termínů v jednotlivých pracovních dnech podle svého uvážení. Pokud se na danou schůzku přihlásí pacient, lékař dostane e-mailové upozornění. Mohu nastavit, kolik hodin před případným volným termínem se může pacient přihlásit. Jednoduše si také zjistím, kolik dní předem se zobrazí dostupné termíny. Toto lze kdykoli upravit, rezervovaní pacienti zůstávají v systému i po úpravě. V případě mé náhlé nemoci nebo jiné nepřítomnosti v práci stačí v systému jednoduše vyplnit absenci a o ostatní se nestarám, objednaným pacientům přijde e-mail a SMS s upozorněním, že v daný den nepracuji, a informace, zda si zvolí náhradu nebo jiný termín. Samozřejmě všechny plánované nepřítomnosti lékař velmi snadno nahlásí. Ze strany majitelů webu je snaha, aby si každý nový lékař zadal vše podle svých požadavků, nemají problém do ordinace dojíždět. Tento systém začínají spouštět i v zahraničí a ohlasy jsou zatím pozitivní. Po právní stránce se o systém stará právník. Není problém si TopDoktor nezávazně vyzkoušet. Vím o více možnostech objednávání pacientů, ale TopDoktor je podle mého názoru nejlepší.

MUDr. Ladislav Macko, předseda Sekce nestátních urologů Levice

Zdroj obrázku: antoniodiaz / Shutterstock.com