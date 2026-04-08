Útrapy sendvičové generace: jak zvládat péči o rodiče i děti

Marcela Kašpárková
Lidé z této „party“ mají na starosti děti nebo vnoučata a zároveň pečují o rodiče či nemocného partnera. Tlak ze dvou stran je velká zátěž. jak se s ní vyrovnávat, aby člověk neshořel jak papír?
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Příkladem typické sendvičové generace je dcera nebo syn středního věku, kteří musí ještě chodit do práce, ale zároveň už vidí, že jejich táta s mámou potřebují častou pomoc. K tomu mají sami třeba ještě dospívající nezaopatřené děti.

Může to být ale i mladší člověk s malými potomky, jemuž vážně ochořel rodič a on ho nechce jen tak někde odložit. Také sem patří lidé v mladším důchodovém věku nebo těsně před penzí, co pomáhají mladým s vnoučaty, ale současně mají na starosti své rodiče – buď u sebe doma, anebo za nimi dojíždějí.

Zvládnout takové situace není vůbec snadné, tím spíš, že mnohdy přijdou najednou, aniž byste se na ně mohli pořádně připravit.

Jako salám v housce

Pojem sendvičová generace se dvaašedesátileté Aleně líbí, je to lepší a jemnější než používat výraz „jako mezi dvěma mlýnskými kameny“. Když si totiž vzala na starost svou maminku po zlomenině krčku a s počínající demencí a zároveň chtěla pomáhat rozvedené dceři a jejímu synovi postiženému poruchou pozornosti, měla chvílemi pocit, že to nedá.

„Šla jsem kvůli tomu dřív do důchodu, takže penzi mám nízkou, ale hlavně lítám od jednoho k druhému, nikoho nechci zanedbat,“ říká a přiznává, že si někdy opravdu připadá jako ten salám v housce – pěkně z obou stran přimáčknutý. „Přitom vím, že jak mámě, tak vnukovi se chci věnovat, oba jsou důležití a oba si to zaslouží.“

Oddech i sdílení

Pokud jste se stali příslušníky sendvičové generace a nevíte si rady, zkuste následující možnosti a doporučení:

  • Vyhledejte rady a pomoc: A to hned, jakmile se dostanete mezi mlýnské kameny! Není ostuda se ptát, s mnohým vám poradí třeba ošetřující a praktičtí lékaři, sociální pracovníci, výchovní poradci ve školách, centra pro rodinu a podobně.
  • Sdílejte zkušenosti, ptejte se zkušenějších: Pokud máte v okolí někoho, kdo už prošel podobnou cestou, na kterou se dáváte vy, vyhledejte ho, ať vám řekne, co a jak. Neznamená to samozřejmě, že to musíte udělat stejně jako on, jen se inspirujte. Spíš také budete vědět, na co si dát pozor.
  • Nebuďte maximalisti: Není třeba, aby bylo doma všechno uklizené, nablýskané a na sto procent „v richtiku“. Na co si můžete sjednat pomoc – péči o seniora, dovoz obědů, úklid a podobně, to si dopřejte a věřte, že i jiní to udělají stejně dobře jako vy.
  • Zachovejte si společenský a osobní život. Namítnete, že to se líp řekne než udělá. Je ale třeba na tom pracovat cíleně, určit si například, že dvakrát za týden zajdete mezi lidi – s kamarády na kávu, na kroužek, zacvičit si, cokoli. Potřebujete i jiné vazby než ty rodinné. Ještě víc to platí o vašem osobním životě. Máte-li partnera, je důležité, abyste se mu věnovali a on vám. Je dobré opět si stanovit čas pro sebe navzájem a dodržet to.
  • Hýčkejte se: Zní to jako ta největší fráze, ale má to velký význam. Opravdu platí, že když se vyčerpáte, onemocníte, budou vaši blízcí nahraní. Každou chvíli, kterou můžete věnovat spánku, relaxaci, koníčkům, lenošení, zábavě, si nechte pro sebe.

S čím má Alena největší problémy? „Často bývám unavená a skloubit ty dvě péče je pro mě hodně náročné. Navíc mám pocity viny, že jsem málo s manželem a málo se mu věnuju. Někdy mu jen nechám lísteček na lednici, co si má ohřát, nebo spíš ať si namaže chleba. On se sice také snaží pomáhat dceři s naším vnukem a podporuje mě, ale stejně mi chybí, jak jsme bývali spolu.“

Alena ví i o jedné známé, která se tak starala o vnoučata a rodiče, až si její manžel, který to nechápal a cítil se odstrčený, našel jinou.

Příprava veškerá žádná

V podobné situaci se ocitla i o dvacet let mladší Tereza, je jí dvaačtyřicet, má dvě děti na základní škole a její muž už několik let překonává leukemii. Mladá žena samozřejmě chodí do zaměstnání, její partner totiž nemůže, na pomoc prarodičů, kteří bydlí daleko, příliš sázet nelze. „Někdy si děda s babičkou z obou stran vezmou naše děcka na víkend, víc od nich ale chtít nemůžeme,“ svěřuje se.

Nejobtížnější pro ni prý byl začátek. „Najednou jste hozeni do ledové vody a plavte. Ze dne na den se vám změní život a vy na to nejste připraveni. Na to se ale nikdo neptá, musíte fungovat. Teprve za poklusu zjišťujete, co a jak, na co máte právo, kdo vám pomůže.“

Tereza si uvědomila důležitou věc: „Málo myslíme na to, že by se mohlo něco stát nebo že přijde něco přirozeného: nemoc, stáří rodičů a podobně. Nejde o to se nervovat a užírat, jenom si být víc vědom toho, že může něco nastat. Kamarádka žijící v Německu to má hozené trochu jinak, tam častěji padají otázky, jak chcete stárnout, co uděláte, kdyby někdo blízký onemocněl, a nejsou vůbec považovány za nezdvořilé. My leckdy žijeme tak, jako bychom byli nesmrtelní, a vidím i kolem sebe, že nemoc, stáří nebo smrt jsou pořád spíše tabu...“

Velký smysl a péče o sebe

Jindře se zvolna blíží šedesátka a je na tom podobně jako Alena – pomáhá s vnoučaty a zároveň bydlí v domečku se svými rodiči, kteří mají oba přes osmdesát a spoustu zdravotních potíží.

„Chci se o naše postarat, dokud to půjde, zároveň chci být v kontaktu s dětmi a vnoučaty a pomoct taky jim,“ má v tom naprosto jasno. V této pomoci spatřuje velký význam, jednu z nejdůležitějších věcí v životě, nikdy by to nevyměnila za postup v práci, cestování anebo jiné mety, které lidé běžně mají.

„Je mi ale jasné, že mě to vyčerpává fyzicky i duševně. Často slýchám o vyhoření, a tak se programově snažím dělat první poslední, abych zůstala fit,“ vysvětluje Jindra. Dochází na kroužek keramiky a zatím nikdy nevynechala.

Omezila i věci, na nichž dříve v domácnosti trvala. „Třeba na Vánoce jsem upekla jen dva druhy cukroví, hlavně pro svou radost a vůni doma. Dřív jsem mívala dvanáct druhů a rozdávala po příbuzných krabice. Někteří se divili, že před svátky tentokrát nic nedostali, ale vysvětlila jsem jim, že teď se musí snažit sami. A dokonce se mi stalo, že mi kamarádka přinesla své cukroví, aby mi pomohla. To mě hodně potěšilo, protože fakt nemůžu dělat všechno.“

Článek vznikl pro časopis Tina.

