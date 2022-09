Značka SodaStream uvádí na trh limitovanou edici Cocktail Party, jíž dominují dvě ikonické stálice barmanské scény – Mojito a Italian Spritz. Čerstvou perlivou vodu s lahodnými příchutěmi světoznámých koktejlů si tak můžete vychutnat v pohodlí domova a kdykoli. Zakoupíte je samostatně nebo ve speciálním setu s výrobníkem a dvěma lahvemi v originálním party designu.

Připravení na party

Určitě to znáte, rádi byste si připravili oblíbený recept, ale nemáte po ruce všechny ingredience. Co se týče oblíbených drinků Mojito nebo Italian Spritz, tato situace vám nehrozí – pokud máte doma set Cocktail Party Pack od SodaStream. Obsahuje totiž vše, co na přípravu světoznámých koktejlů potřebujete. Kromě výrobníku perlivé vody a bombičky s potravinářským CO 2 najdete v balení i dvě koncentrované příchutě Mojito a Italian Spritz a dvě litrové lahve v party designu. Stačí připravit čerstvou perlivou vodu, smíchat s příchutí v doporučeném poměru a můžete servírovat!

Set SodaStream SPIRIT Black Cocktail Party Pack obsahuje černý výrobník Spirit s bombičkou CO 2 a dvě lahve Fuse v černém provedení s minimalistickými tematickými motivy. Součástí balení jsou dvě 500ml příchutě Mojito a Italian Spritz určené pro přípravu chutných perlivých koktejlů. Náročnější jedinci ocení uživatelský komfort při vkládání lahve, kterou stačí jednoduše zacvaknout bez nutnosti šroubování. Pomocí tlačítka umístěného na horní straně přístroje si snadno určíte míru naperlení nápoje.

SodaStream SPIRIT Black Cocktail Party Pack, cena 2 399 Kč

Set SodaStream JET Black Cocktail Party Pack obsahuje černý výrobník JET s bombičkou CO 2 , díky které můžete připravit až 80 litrů perlivé vody. Jako bonus získáte dvě litrové lahve JET v černém provedení s minimalistickými tematickými motivy a dvě 500ml příchutě Mojito a Italian Spritz určené pro přípravu chutných perlivých koktejlů.

SodaStream JET Black Cocktail Party Pack, cena 1 899 Kč

Vzpomínky na Itálii

Příchuť Soda Stream Italian Spritz vychází z osvědčené italské klasiky, a tak dodá vašemu drinku nejen typicky načervenalou barvu, ale i jemnou hořkost prolínající se s chutí citrusů. Nealkoholická receptura obsahuje koncentrovanou citronovou a pomerančovou šťávu kombinovanou se špetkou chininu, známého pro svoji typickou nahořklou chuť. Příprava drinku je velmi jednoduchá – příchuť stačí smíchat s čerstvou perlivou vodou v poměru 1 : 19, takže z jednoho balení připravíte přibližně dvanáct litrů nápoje. Dávkování ulehčí odměrka na víčku balení. Dospělí si mohou seznam ingrediencí rozšířit i o prosecco.

Příchuť Soda Stream Italian Spritz, 500 ml, cena 129 Kč

Kubánská ikona

Oblíbený kubánský koktejl, který si v Havaně rád vychutnával i Ernest Hemingway, připravíte s příchutí SodaStream Mojito za pár okamžiků. Koktejlový koncentrát se míchá s čerstvou perlivou vodou v doporučeném poměru jedna odměrka víčka příchutě na lahev perlivé vody SodaStream. Nealkoholické příchuti dominuje svěží chuť limetek a máty, která potěší chuťové pohárky malých i velkých. Samozřejmě ti plnoletí mohou přimíchat ještě kvalitní bílý rum, který k originální receptuře rozhodně patří.

Příchuť Soda Stream Mojito, 500 ml, cena 129 Kč

Jedna nikdy nestačí

Kvalitních, opakovaně použitelných nápojových lahví nikdy není dost. I proto SodaStream rozšířil svoji nabídku o další limitovanou edici Cocktail Party. Litrové lahve jsou určeny pro perlivou i neperlivou vodu, jsou tlaku odolné, opakovaně použitelné a vyrobené ze zdravotně nezávadného materiálu bez BPA.

Sada dvou lahví typu Fuse v černém provedení s minimalistickými tematickými motivy. Je vhodná pro výrobníky SodaStream SPIRIT.

Lahev Cocktail Party Fuse 2 x 1 litr, cena 299 Kč

Sada dvou lahví typu Jet v černém provedení s minimalistickými tematickými motivy je vhodná pro výrobníky SodaStream JET.

Lahev Cocktail Party JET 2 x 1 litr, cena 299 Kč

