Když máte bolavý krk, vezmete si tabletku, když máte zablokovaná záda, jdete k masérovi, ale co když vaše vlasy volají po znovuvzkříšení? Pojďme si tedy říct, jak můžete své vlasy hýčkat. Hloubkové čištění vlasové pokožky od usazených silikonů a přebytečných minerálů je zásadní hloubkové čištění, které zbaví pokožku hlavy usazenin, jako jsou rezidua tuků nebo kationtové ingredience. Kroutíte hlavou, že toto si na vlasy nedáváte? Ale ano… - rezidua tuků jsou v zábalech a v olejích nebo vlasových máslech, které používáme na zvlhčení a regeneraci vlasů. A za kationtovými ingrediencemi se skrývají všechny kondicionérové složky. Kationtové složky ve vašem kondicionéru pomáhají, aby vlasy šly dobře rozčesat, měly hebký povrch a leskly se. U stylingových produktů zase tyto látky přilnou k vlasům a utvoří film, který je drží a chrání. Pokud nedochází k hloubkovému čištění, výsledkem je usazenina. Usazeniny se také tvoří z přebytečných minerálů tvrdé vody, dělají vlasy suché, hrubé, nepružné, křehké a lámavé. Profesionální hloubkové čištění vlasové pokožky je důležité, pokud chcete své vlasy udržovat zdravé.

Která z žen si dnes nebarví vlasy, ať zvedne ruku… Ano, je jich málo, s vývojem a nabídkou šetrných barev na vlasy jsme si už každá zkusila nějaký ten odstín… Ale i když vám výrobce barvy tvrdí, že barva vlasy neničí, je to trošku jinak. Každá chemická barva musí narušit vlasové vlákno na rozdíl od henny. Ale když toužíte se stát z brunetky blondýnkou nebo naopak…? Pak musí kadeřník sáhnout po chemických barvách. U tohoto typu barvení dochází k narušení a rozbití disulfidových vazeb uvnitř vlasu, a to i při dodržení maximálně šetrného postupu a následné intenzivní regeneraci všemožnými maskami. K rozbití těchto vazeb ale dochází i ondulací nebo narovnáním vlasů. A právě pro ty z vás, které máte takto „narušené“ vlasy, je velice přínosná vlasová kúra OLAPLEX. Je to vlasový přípravek, který dokáže spojit již rozpojené disulfidové vazby, jež byly narušeny barvením a zesvětlením. Používá se také jako samostatná ošetřující lázeň, po které jsou vlasy opravené, posílené a odolnější proti mechanickému poškození.

