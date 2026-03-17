S ePoukazem na Lékárna.cz ušetříte čas, cesty i starosti

„Lidé byli roky zvyklí přijít do lékárny s papírovým poukazem. Proto chvíli trvá, než si na nový způsob zvyknou. Ve skutečnosti je to ale velmi jednoduché. Stačí zadat kód ePoukazu a vybrat předepsané pomůcky. O správnost výdeje se vždy stará lékárník, takže odborná kontrola zůstává stejná jako při běžné návštěvě lékárny. Na Lékárna.cz mají lidé lékárníka k dispozici i při online objednávce – právě proto, že Lékárna.cz jako první online lékárna v Česku dlouhodobě staví svou péči na kombinaci odbornosti a možnosti vyřídit vše snadno z pohodlí domova. Jakmile si lidé online vyřízení jednou vyzkouší, většinou zjistí, že jim šetří čas i starosti,“ vysvětluje Mgr. Ondřej Pleskot, odborný garant projektu z Lékárna.cz.
Kdy se online vyřízení vyplatí nejvíc
Online vyřízení má největší smysl u pomůcek, které lidé potřebují pravidelně a dlouhodobě – často i ve větším množství. Typicky jde o čerpání na tři měsíce. Například u inkontinenčních potřeb, absorpčních podložek nebo stomických pomůcek. „U těchto položek se často objednává stejné množství každý měsíc nebo čtvrtletí,“ doplňuje Pleskot. Dříve bylo běžné přijít do lékárny objednat a později znovu vyzvednout. U větších balení to znamenalo další organizaci, fyzickou námahu, někdy i další cestu navíc. Přes ePoukaz lze celý proces během několika minut vyřídit z domova. Pomůcky dorazí na zvolenou adresu – klidně přímo rodičům nebo blízkému, který je potřebuje. Odpadá tak nejen cesta do lékárny, ale i další převážení věcí.
Jak ePoukaz vyřídit
Stačí zadat kód ePoukazu na www.lekarna.cz, vybrat předepsané pomůcky a dokončit objednávku. Zdravotnické prostředky pak dorazí na zvolenou adresu. Jakmile lidé tento způsob jednou vyzkouší, často zjistí, že je to jednodušší, než čekali. Nemusí znovu do lékárny, nemusí stát ve frontě a vše vyřídí během pár minut z domova. Pro mnoho rodin tak ePoukaz znamená hlavně jednu věc – méně cest do lékárny a méně starostí kolem.
