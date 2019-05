Kdy může dítě do cyklosedačky?

Jak to tak bývá, názorů a teorií je mnoho. V zásadě se jedná o velmi individuální záležitost a načasování. Jednoduché pravidlo říká, že tehdy, pokud je schopno samo dlouhodobě sedět. Nejnižší hranicí pro bezpečné použití sedaček je věk 18 měsíců. Vhodné je také zohlednit vitalitu dítěte.

Kam s dětskou sedačkou?

Možná si kladete otázku, zda je vůbec důležité řešit umístění VPŘEDU nebo VZADU. Máte „recht", že je. Jde přeci o pohodlí a bezpečnost vaší ratolesti. Příliš živé dítě by mělo být pod neustálou kontrolou, tedy sedět vepředu. Klidnější dítě se může přepravovat v zadní sedačce. K oběma typům cyklosedaček se váží klady i zápory. Výběr je samozřejmě na vás.

Dětská sedačka VPŘEDU

Tento typ cyklosedačky je náš favorit. Pravdou je, že dítě máte neustále pod kontrolou a společně si užíváte radost z jízdy. „Například sedačka Feva Seat Star má kvalitní upínací mechanismus bezpečnostních pásů, nastavení opěrek nohou i polstrování. Umožňuje také pohodlný posed, dítě tak sedí na sedacích hrbolech, svaly trupu aktivně udržují bederní lordózu, tj. fyziologické prohnutí v dolní části páteře,“ říká závodník na MTB Kristián Hynek, který své ratolesti na tomto typu sedačky vozí.

Závodník na MTB, Kristián Hynek

Plusy a minusy:

+ Kontrola a bezpečnost - máte dítě pod dohledem celou cestu.

+ Větší zábava pro malý potěr - dítě se maximálně zapojí do průběhu cyklovýletu.



+ Hodí se na každé kolo - můžete upevnit/namontovat na různá kola: bike, silniční kolo, trekingové kolo, gravel bike (geometrie - rámů a neřešíte materiály, ze kterých jsou vyrobeny: karbon i ALU).



+ Nízká hmotnost - skutečně, téměř nic neváží.

+ Rychlá a snadná montáž - žádné komplikované montování, ale rychlé a snadné připevnění, když získáte potřebný grif.



— Vhodnější na krátké vzdálenosti.

— Dítě není chráněno před větrem.



Dětská sedačka VZADU

Zadní sedačky se dále dělí podle způsobu upevnění. Některé se připevňují k rámové trubce (tzv. samonosné), jiné na nosič. Zadní sedačka má nosnost do cca 22 kg, výhody a nevýhody jsou opačné oproti předním sedačkám. Nevýhodou samonosných sedaček je horší stabilita kola, ale když přizpůsobíme rychlost a styl jízdy této variantě s ohledem na pohodlí dítěte, je to zanedbatelné mínus. Další nevýhodou sedaček na nosič je samotný nosič, který by měl mít nosnost aspoň 25 kg, což není samozřejmost.



Plusy a minusy:

+ Bezpečné místo pro umístění cyklosedačky - při pádu nemůže jezdec spadnout na dítě.

+ Vhodná i pro delší vzdálenosti

— Dítě nemáte na očích, ztížená kontrola jeho chování.

— Chybí aktivní kontakt, zapojení do výletu či jízdy.

— Poryvy větru – velká plocha.

— Jezdec nemůže mít batoh na zádech.

Osobní zkušenosti

S dětskou cyklosedačkou umístěnou na kole vepředu jezdí i závodníci jako Kristián Hynek, Martin Vítek nebo Nino Schurter. Konkrétně používají unikátní pěnovou sedačku Feva Seat Star. Dále také hobby sportovci Michal Včeliš a další. Jaké jsou jejich názory?



Michal Včeliš, hobby sportovec a PR manažer sportovních značek

Dětská cyklistická sedačka ano, nebo ne?

S dětskou cyklistickou sedačkou jezdím pravidelně a vcelku často. Když vozím syna do školky, na cvičení, na výlety... Odmalička ho jízdy na kole baví, takže nikdy neměl problém ani s delšími cestami.

Máte dětskou sedačku VPŘEDU, nebo VZADU?

V minulosti jsme s manželkou používali zadní sedačku, protože jsme vlastně ani neznali jinou alternativu. V tuhle chvíli ale jezdíme už jen s přední. Těch výhod je spousta. Kolo je ovladatelnější, nemusí čelit tak výrazným tlakům při bočním větru, mám syna pod kontrolou... A co je na tom nejlepší, tak ho to i víc baví, protože je zapojený do dění. Už není jenom pasažér. Může se podílet na řízení, což mi nevadí, pokud ho zrovna nenapadne cvaknout mi těžší převod v ostrém stoupání.

Jaký je váš postřeh ohledně sedačky umístěné VPŘEDU?

Často se setkávám s tím, že to lidem přijde nebezpečné. Ale když se nad tím zamysli, pochopí, že to tak není. Riziko pádu s přední sedačkou je mnohem menší, dítě je navíc chráněné mým tělem a rukama.

Šárka Hynková, architektka, aktivní maminka, manželka závodníka Kristiána Hynka

Šárka Hynková, architektka, aktivní maminka, manželka závodníka Kristiána Hynka

Dětská cyklistická sedačka ano, nebo ne?

Rozhodně ano! Pokud se to dítěti líbí, získá tím kladný vztah ke kolu. Vidí rodiče, které sport baví a motivuje ho kolo co nejdříve vyzkoušet také.

Máte dětskou sedačku VPŘEDU, nebo VZADU?

Vpředu. Vyzkoušela jsem sedačku vzadu, vozík za kolo i sedačku vpředu. U té poslední zmíněné jsme již zůstali. Dítě se aktivně podílí na jízdě, vím přesně, jak se cítí, zda je vše ok, zkrátka požitek pro obě dvě strany. Navíc je sedačka enormně lehká a ve spojení umístění hned za řídítky minimálně ovlivňuje jízdu.

Jaký je vás osobní tip?

Doporučuji Feva Seat Star, sedačka je lehká a velmi skladná. Ideální pro ty, kdo si hlídají gramy na svém kole. Především pro maminky, které obvykle se sedačkou za sedlem vezou několik kilo navíc.

Feva Seat Star Je unikátní pěnová dětská sedačka, která se montuje na horní rámovou trubku pomocí popruhů. Montáž je velmi snadná a není k ní třeba žádného nářadí.



Sedačka je vhodná pro děti od dvou do pěti let. Sedačku lze i snadno rozložit a uložit například do batohu či tašky.



Cena: 1490 Kč

Více na www.lbs-sport.cz

