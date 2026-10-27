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S chytrým květináčem Oliver budete mít bylinky po celý rok

  16:00

Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou úrodu po celý rok. | foto: Archiv: Groowia

Česká značka Groowia uvádí na trh chytrý květináč Oliver, ve kterém vypěstuje čerstvé bylinky kdokoli a bez nervů. Zabydlí se v každém bytě a spolu s aplikací Olí se postará, aby rostliny dostávaly ideální péči. Květináče je možné kombinovat a postupně vytvářet domácí ekosystém. Kromě své funkčnosti je Oliver i originálním bytovým doplňkem – za svůj prémiový design už získal prestižní German Design Award.

Zná to asi každý: koupíte čerstvou bazalku nebo mátu v květináči a za pár dní vám na kuchyňské lince zůstane jen uschlá vzpomínka. Na náročnější bylinky si po takové zkušenosti člověk raději ani netroufá. A když přijdou dovolené, buď bylinky rovnou obětujete, nebo musíte poprosit sousedy o zalévání. S tím je ale konec.

Čerstvé bylinky bez starostí – pěstování pod dohledem

Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou...

Oliver udržuje rostliny v ideálních podmínkách, takže si můžete užívat čerstvou úrodu po celý rok, aniž byste potřebovali zahradu, balkon nebo okno na jih. Bylinky pěstuje hydroponicky a obejde se bez klasické hlíny. Zbaví vás proto i nepořádku při každém přesazování. Sázení je jednoduché. Kapsle se semínky a speciálním výživným substrátem stačí vložit do pěstebních pozic a doplnit nádržku s vodou. Hotovo.

Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou...

Pěstovat můžete až šest různých druhů rostlin naráz. Pomocí aplikace Olí stačí načíst QR kód z obalu kapsle, aby Oliver věděl, o jaké rostliny se bude starat. Chytrá technologie zajistí, aby každá rostlina měla správné podmínky. Aplikace Olí vás průběžně informuje, jestli bylinky něco nepotřebují, jestli nemáte dolít vodu (cca jednou za 14 dní) nebo kdy nastal čas sklizně.

Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou...

„Oliver myslí nejen na rostliny, ale hlavně na lidi. Technologicky je chytrý, na obsluhu je ovšem naprosto nenáročný. Začnete jedním, a když vidíte výsledky, jednoduše přidáte další moduly. Doma si tak snadno sestavíte celou zelenou stěnu,“ říká Rudolf Čihák, výkonný ředitel Groowia.

Díky přesné směsi živin, přívodu vody rovnou ke kořínkům a speciálnímu LED osvětlení, které umí redukovat modré světlo a respektuje přirozený rytmus rostlin i lidí, rostou bylinky až 3× rychleji než v běžném květináči. Navíc s nižším rizikem chorob a škůdců.

Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou...

Zasadit můžete buď jednotlivé druhy, nebo sáhnout po doporučených setech. Jejich výhoda je v tom, že obsahují vybrané kombinace bylinek, které rostou podobně rychle a mají i podobnou sklizeň, takže vedle sebe dobře prosperují:

  • Set do čajů a koktejlů (obsahuje mátu, meduňku a bazalku)
  • Set do dipů a dresingů (obsahuje bazalku, petržel, koriandr a mátu)
  • Ostřejší set (obsahuje chilli papričky a oregano)
  • Set pro přípravu salátů (obsahuje dva zelené dubáčky)
  • Bazalkový set (bazalka, bazalka, bazalka…)

Oliver je navržený v Česku, vyrobený v EU a hned od startu k dostání ve třech barvách: bílá, taupe a antracit.

Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou...
Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou...
Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou...

Groowia: Český původ Olivera spojuje špičkovou výrobu a znalost zákazníků

Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou...

Oliver má od prvotního nápadu až po výrobu české kořeny. Je prvním produktem firmy Groowia, která propojuje výrobní zázemí rodinné firmy Hronovský se znalostmi spotřebitelského trhu studia Sage&Rebel. Skupina Hronovský se za 35 let vypracovala v uznávanou technologickou společnost se šesti výrobními provozy, zaměřenými především na automobilový průmysl. Její široké portfolio, od unikátních výlisků po složité elektronické a mechatronické součástky, najdeme ve vozech většiny evropských značek včetně prémiových, jako jsou Lamborghini či Bentley. Značka Groowia představuje expanzi skupiny Hronovský z B2B segmentu k vlastním produktům určeným přímo zákazníkům.

Už žádná uschlá bazalka. S chytrým květináčem Oliver budete mít doma čerstvou...

„Vyrábíme tolik věcí ve špičkové kvalitě, že nám přišlo škoda nemít vlastní produkt. Chtěli jsme, aby naše práce byla vidět i mezi běžnými lidmi,“ říká investor nové značky, Marek Hronovský.

Oliver Solo stojí 4 829 Kč včetně vybraného setu kapslí se semínky a koupíte ho na www.groowia.com.

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