S Čechy hýbou slevy a akční nabídky, jak nenaletět lákavým akcím?

Červené štítky, blikající bannery a nápisy „-70 %.“ Pro velkou část Čechů neodolatelné lákadlo, které je strhne k unáhleným nákupům, vyšlo z nedávného průzkumu. Má to ale háček. Výhodná nabídka totiž nemusí být vždy tak výhodná, jak se může na první pohled zdát.

S Čechy hýbou slevy a akční nabídky, jak nenaletět lákavým akcím? | foto: Archiv Shutterstock

Podle průzkumů nákupního rádce Heureka podlehne akčním nabídkám více než polovina spotřebitelů. Koho by někdy nelákalo koupit si něco ve slevě s pocitem, že za tu cenu to tam prostě nemůžu nechat? Ne však všechny slevy jsou skutečné. Obchody často lákají na slevy ve výši 70 či 80 %, jenže realita může být jiná.

Někteří prodejci totiž krátce před slevovou akcí uměle navýší původní cenu zboží, aby sleva vypadala výraznější. „Když porovnáte běžnou tržní cenu s tou „původní“, která byla navýšena těsně před akcí, zjistíte, že skutečná sleva bývá často kolem pouhých 19 %,“ uvádí Ondřej Šveda, mluvčí Heureky.

Jak se vyhnout falešným slevám?

Nejde o náhodu, ale o promyšlený marketingový trik pracující s emocemi a pocitem naléhavosti. Obchody používají červené štítky, odpočítávání času či titulky jako „poslední kusy“, aby vytvořily dojem, že musíme jednat hned. Čím kratší čas na rozhodnutí máme, tím menší je šance, že si nákup racionálně rozmyslíme.

V lepší orientaci mohou pomoci nezávislé cenové srovnávače, například nákupní rádce Heureka. Snazší přehled o vývoji cen přináší i nástroj Cenopád, sleduje cenové pohyby produktů a ukáže nejvýhodnější nabídky na trhu, uživatel tak nakupuje s maximální úsporou.

Začněte už od dětství

Orientaci v džungli cenových praktik učme už naše nejmenší. Díky tomu děti a mladí lidé snáze pochopí, že ne vše, co se tváří jako sleva, je skutečná sleva. Získané zkušenosti jim pak v dospělosti pomohou být vůči marketingovým trikům obezřetnější.

„Češi jsou v Evropě lídry na poli slev a podle toho také vypadají české reklamy, které se na slevy výrazně orientují. Před samotným nákupem je důležité kombinovat všechny metody ověřování slev:⁠ porovnávat ceny, sledovat jejich historický vývoj a zohledňovat kvalitu zboží i e-shopu, který ho prodává. Na platformě Skoala, která přináší finanční vzdělávání do škol, je právě metodika s názvem Marketingové kejkle, která učí žáky rozpoznat triky obchodníků a nenechat se nachytat na zdánlivě výhodné nabídky, jednou z nejoblíbenějších,“ říká David Hubáček, vedoucí programu Skoala.

Proč jsou slevy tak lákavé?

Lidský mozek je od přírody nastavený tak, aby nás povzbuzoval k nákupům akčního zboží, a to zejména, když máme pocit naléhavosti. Psychologové upozorňují, že za popularitou slev nestojí jen touha ušetřit, ale především mechanismy v mozku reagující na pocit výhry. To potvrzuje i vedoucí klinická psycholožka z Medicon Clinic Ivana Líbalová: „Sleva v nás spouští podobný pocit radosti, jako když vyhrajeme malou odměnu. Na chvíli máme pocit, že jsme vyzráli na systém, a právě tenhle okamžik dělá slevy tak neodolatelné. Slevy působí na náš mozek velmi intenzivně, protože aktivují centra odměny a vyvolávají dojem, že jsme udělali výhodné rozhodnutí. Tento pocit úspěchu vede k impulzivnímu nakupování, přestože bývá krátkodobý. Mnoho lidí si pak dodatečně uvědomí, že věc vlastně nepotřebovali, ale přesto zažili silnou emoci z toho, že ušetřili,“ vysvětluje.

Kvalita nad kvantitou

Odbornice na slow fashion Veronika Kellnerová dodává: „Impulzivní nakupování sice krátkodobě zvyšuje hladinu dopaminu, ale jako u všech dopaminových reakcí jde o efekt, který rychle vyprchá. Naopak investice do kvalitních a eticky vyrobených kousků přináší vyšší hodnotu už jen tím, že nás jejich nošení těší opakovaně.“

Black Friday

Na konci listopadu nás čeká oblíbený slevový svátek Black Friday, během něhož lidé často podléhají nákupní horečce. Šveda proto doporučuje sledovat ceny produktů a využívat ověřené nástroje, kde lze ihned získat přehled o nejvýhodnějších nabídkách. „Black Friday letos připadá na 28. 11. a jedná se o skvělou příležitost k nákupům, ale je důležité nespěchat a ověřit si, zda je sleva skutečná,“ uzavírá mluvčí Heureky.

