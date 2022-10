Od rovné linie flapper girls z 20. let přes pestré pin-upky s nadýchanými spodničkami po štíhlé atletické supermodelky bouřlivých devadesátých let; snad každá dekáda měla své požadavky na „dokonalou“ krásu. Dnes už si s lehkou hlavou můžeme obléci cokoliv, ale je jeden trend, který bude vždy symbolem absolutní ženskosti; femme fatale, osudová žena. A přesně takové divy můžete spatřit v představení Czech Cabaret Show, které bývá právem přirovnáváno k slavnému pařížskému Moulin Rouge.

Známe ji všichni. Žena, která moc dobře ví, jak působí na své okolí a ráda přitahuje pozornost. Obléká se do upnutých šatů, její pleť kontrastuje s výrazným líčením rtů, nožky zdobí vysoké podpatky a v pěstěné ruce svírá skleničku šampaňského. Pojem femme fatale si často spojujeme se sexbombami jako je věčná Marylin Monroe, Greta Garbo nebo Liz Taylor. Prototyp osudové ženy však nezmizel v propadlišti dějin, i dnes ho upřednostňují ženy, které se chtějí cítit svůdně a sebevědomě.

„Kde však takové ženy dnes najdete? Možná se vám vybaví atmosféra potemnělého baru nebo přepychová lounge a máte pravdu. Přesně takové prostředí jsem objevila v starodávném pražském divadle Royal, které se během našich večerů s Czech Cabaret Show mění na luxusní kabaret,“ přiznává ředitelka a principálka Czech Cabaret Show Nikol Prokešová. A koho jiného potkáte v kabaretu, než femme fatale? Tuto stylizaci si všichni nejspíš spojujeme se starými černobílými filmy, kde tyto krásky dokázaly nonšalantně zamíchat osudy všech kolem sebe, aniž by přitom ztratily špetičku svého glancu. Z pohledu doby se tak jednalo o role nejen velmi feminní, ale i odvážné, provokativní a feministické. Proto jsme asi dodnes přitahovány těmito ženami, které umí svou ženskost používat jako něžnou, ale silnou zbraň. Nechte se jimi inspirovat i vy!

Právě v představení Czech Cabaret Show uvidíte celou promenádu oslnivých žen, tanečnic, zpěvaček nebo dokonce akrobatek. „Nezáleží, zda je žena malá nebo vysoká, štíhlá či buclatá. Každá může být krásná. U nás v Czech Cabaret Show jsou navíc oblečené do třpytivých kostýmů, pečlivě nalíčené a nesou se jako královny, protože jsou si velmi vědomé své ženskosti a talentu. A takto by se měla vnímat každá žena,“ dodává principálka této kabaretní show Nikol Prokešová. Možná si teď říkáte, že se nestačí jen hezky obléct a nalíčit, sebevědomí ženy vychází přece jen zevnitř. Ale zkuste nad tím přemýšlet z druhé strany; proč by se nedal ten báječný pocit sebejistoty popostrčit zvenku? Ano, šminky a hadříky jsou jen něco, čím zakrýváme svoje tělo, ale moc dobře si uvědomujeme, co to dělá s naším myšlením. Přemýšlejte nad svými šaty jako něčím, co vás promění ve vaše lepší, silnější já. Make-up se stává ve vašich rukách pomůckou, kterou tvoříte kreativní krásu na svém obličeji. Obyčejné chystání se na ven tak můžete proměnit na tvořivý proces, kdy se měníte na úchvatnou divu. Jen je potřeba vyskočit z hektičnosti běžného života a skutečně si ten zážitek, čas i péči sama sobě dopřát. A kde jinde se do své nové role vcítíte lépe, než v prostředí, ve kterém se ženy stávají bohyněmi a muži jsou stále galantní…

Přijďte zažít čarovnou atmosféru minulého století na představení Czech Cabaret Show. Zde se na prknech vinohradského Royal Theatre mění během čtvrtečních večerů desítky umělců v oslňující kabaretní stvoření, které vás budou bavit po celý večer tancem, zpěvem a dechberoucími akrobatickými výkony. A samozřejmě na vás bude čekat i příslovečná sklenička perlivého šampaňského. Více informaci o tomto magickém představení naleznete na www.czechcabaret.cz.