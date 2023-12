Vánoce vlastní rukou. Co všechno můžete mít o svátcích hand-made

Dárky od srdce

Domácí likér potěší všechny, kdo mají rádi trochu řízné pití. Můžete uvařit klasický vaječňák a vylepšit ho čokoládou. Nebo vyzkoušejte karamelový likér: vezměte půl litru brandy, rumu či tuzemáku, přidejte jedno slazené kondenzované mléko, lžičku instantní kávy, vanilkový extrakt a smetanu ke šlehání. Protřepat, nemíchat!

Originální kuchařka Všichni vás chválí, jaká jste šikovná kuchařka? Nenechávejte si své umění jen pro sebe. Pro kamarádku, švagrovou či jiné blízké můžete připravit vlastní kuchařskou knihu. Máte-li úhledné písmo, napište recepty ručně a knihu vyzdobte fotografiemi.

Co dát pod stromeček dětem, aby měly radost? Vyrobte jim hru, která bude přesně podle jejich gusta. Třeba takové pexeso. Ale tohle nebude obyčejné, pohrajte si s výběrem obrázků. Dejte tam to, co vaše děti baví a co milují. Ať už to jsou dinosauři, nebo třeba fotbal!

Pokud si alespoň trochu tykáte se šitím, máte o dárek pro babičku, dědečka, kamarádky i maminku postaráno. Ušijte jim látkový přebal na knihu, hezké utěrky či prostírání, sáčky na drobnosti, chňapku nebo polštářek.

Zabaleno snadno a chytře!

Děsí vás po Štědrém dnu množství papírů, barevných stužek a dalšího odpadu, který končí ještě ten samý večer v popelnici? Zkuste to letos jinak. K balení využijte to, co máte doma. Hodí se třeba i zbytky látek, různého papíru nebo starší krabice, které polepíte či jinak ozdobíte.

Vyzkoušejte japonskou techniku furoshiki. Jedná se o efektní a pro životní prostředí velmi šetrný způsob balení dárků. Takové origami, ale místo papíru potřebujete jen čtverec látky. Dárek do něj pěkně zabalíte a zavážete na uzel, takže nemusíte používat ani izolepu. Navíc furoshiki látka je dárek sám o sobě. Obdarovaný ji dál využije například jako šátek či ubrus nebo ji může poslat dál tak, že do ní zabalí dárek někomu jinému. Návody a tipy najdete na internetu.

Používejte přírodní materiály. Na zabalení a dozdobení dárků můžete využít i konopí, len či bavlnu a hnědý papír bez potisku. Tyto materiály jsou přírodní a na rozdíl od plastových stužek se snadno recyklují. Finální dílo dozdobte třeba šiškou, zajímavě tvarovanou větvičkou nebo sušenou květinou.

Popusťte uzdu fantazii. Pokud rádi tvoříte, překvapte obdarované vlastním balicím papírem. Pořiďte si docela obyčejný hnědý papír za pár korun a vodovky. Z brambor vytvořte vánoční razítka a pusťte se do dekorování. S tím vám samozřejmě velmi rády pomohou i docela malé děti.

Rychlé a chutné cukroví

Vánoce bez cukroví? To samozřejmě nejde! Na druhou stranu stát dlouhé hodiny u trouby také není velká zábava. Vyzkoušejte letos superrychlé cukroví. Jedním takovým je i cukroví z karamelu. Jak na to? V hrnci rozehřejte 100 g cukru na karamel. Přidejte 100 ml smetany a 50 g másla a míchejte, dokud se karamel nerozpustí. Na plech vyložený pečicím papírem naneste malé hromádky a nechte vychladnout. Ztuhlé karamelky můžete obalit v moučkovém cukru, ve strouhaném kokosu nebo nasekaných oříšcích.

Kdo by neměl rád čokoládu! A co si z ní udělat cukroví? Oblíbenou čokoládu (200 g) rozlámejte na kousky a nechte ji rozpustit ve vodní lázni. Do rozpuštěné čokolády můžete přidat různé ingredience, například ořechy, sušené ovoce nebo půl lžičky voňavého koření. Čokoládu nalijte do formiček a nechte vychladnout. Pro větší efekt použijte bílou a hořkou čokoládu.

Sušenky k čaji Jsou raz dva hotové a chutnají báječně. 200 g másla utřete se 100 g moučkového cukru do pěny. Přidejte 250 g polohrubé mouky, 100 g brusinek a vypracujte těsto. Vyválejte plát a vykrajujte tvary dle libosti. Sušenky pečte v předehřáté troubě na 180 °C asi 10 minut. Nechte je jen tak, nebo je ozdobte podle fantazie či našeho obrázku.

Citronové cukroví krásně osvěží a je snadné na přípravu. Jaký je postup? 200 g másla se 100 g cukru moučka utřete do pěny. Přidejte 1 vejce, lžíci citronové šťávy a lžičku citronové kůry. Nakonec přisypte 250 g polohrubé mouky a vypracujte těsto. Nechte ho aspoň krátce odpočinout a pak vyválejte na plát o tloušťce asi 3 mm. Vykrajujte tvary podle libosti a pečte v předehřáté troubě na 180 °C asi 10 minut. Horké obalte v moučkovém cukru.

Ozdoby na stromek a jiné dekorace

Většina ozdob na stromek je dnes plastových, ty skleněné jsou drahé a snadno se rozbijí. Zkuste si proto i ozdoby vyrobit. Klasikou, kterou vyznávaly i naše babičky, jsou perníčky. Stačí je upéct, nazdobit a šup s nimi na stromek.

Dřív se zdobily stromky například jablíčky, vyzkoušet můžete i jiné přírodní dekorace. Například šišky, které ze širší strany namočíte v bílé barvě a budou vypadat jako zasněžené. Hezká, ale i voňavá jsou usušená kolečka pomeranče, citronu nebo vlašské ořechy zabalené do staniolu.

Velkou parádu za málo peněz udělají ozdoby vyrobené z kulatiny. Uřízněte plát, vyvrtejte do něj dírku pro provázek na zavěšení. Z kulatiny vytvoříte lesní zvířátka. Dřevo nabarvěte, pomocí tavné pistole přilepte oči, uši nebo fousky. Pozvěte na váš vánoční stromeček všechny obyvatele lesa.

Vzpomínka na dětství, to jsou papírové řetězy. Mohou být barevné, ale i jen zlaté či stříbrné. Výborně vypadá řetěz z popcornu, vyzkoušejte to. Šikovnější z vás si mohou ozdoby na stromek uháčkovat, uplést nebo vystříhat z papíru.