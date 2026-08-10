Být ženou je dobrodružství. Máme dar citlivosti, empatie, sílu v odolnosti a schopnost vidět krásu v detailech. Ať už jste třeba manažerka, prodavačka, letuška, uklízečka, rentiérka, máma na plný úvazek nebo studentka, pamatujte, že každá z nás je unikátní a svět je díky nám barevnější.
Být ženou ve 21. století není lehké, je to tak trochu adrenalinový sport. Takový multitasking, tedy schopnost nebo pokus vykonávat více věcí současně na úrovni NASA kombinovaný s diplomatickou misí u přítele, milence, manžela či u dětí...
Takové něco mezi věčným hledáním smyslu života, praním prádla a kontrolou e-mailů. Zapomeňte na klišé o „slabším pohlaví“. V čem tedy přesně spočívá ta naše pověstná „síla a jedinečnost“? Pojďte se s námi podívat na nejnovější zajímavosti, fakta i rekordy ze světa žen!