Druhá únorová neděle tradičně oslavuje manželství. A hned za ní následuje Valentýn. Zdá se, že polovina února zkrátka myslí na zamilované.

Ať už si však vyberete kterýkoli z těchto svátků, může nám připomínat nejen to, jak je nám s drahou polovičkou dobře, ale také to, jak je potřeba o vzájemný vztah pečovat. Nicméně někdy, navzdory veškerému úsilí, vztahy končí. S rozchodem je potřeba se vypořádat nejen po psychické stránce, ale často se řeší i společný majetek a další finance. A to je zase další nápor na psychiku.

Finance jsou důležitým tématem, když na samotný rozchod nebo rozvod dojde. Jak si spravedlivě rozdělit majetek? Jak se vyplatit ze splácení společného bydlení? A jak naložit se společnou partnerskou hypotékou? A můžeme podnikat nějaké preventivní kroky, které nám alespoň s tou finanční stránkou rozchodu pomohou?

To všechno jsou otázky, které je třeba při společných finančních závazcích řešit. Nejen kvůli majetkovému vypořádání, ale i z hlediska celkové duševní pohody. Rozchod či rozvod může být pro mnoho lidí jedním z nejobtížnějších životních období, a to i proto, že se člověk musí v krátkém čase sžít se zcela novou realitou: nejen vztahovou, ale právě i finanční.

„Člověk je tvor stereotypní, má rád své jistoty, které mu poskytují bezpečí a tlumí obavy z budoucnosti. Rozchod s sebou nese změny. Ať už jsou více či méně pozitivní, pořád jsou to změny, na které je navázán praktický život. Na stavu našich financí záleží mnoho v naší každodennosti, a proto to bývá velký zdroj obav z budoucnosti, což může tíživost rozchodové situace navyšovat,“ uvádí PhDr. Marta Boučková, psycholožka se specializací na partnerské vztahy.

Česko jako premiant

O to překvapivější je, že páry mnohdy nemají finanční otázku dopředu vyřešenou. Podle psychologů platí, že téma společných financí představuje pro mnoho lidí v tuzemsku stále ještě tabu. A to i přesto, že jeho neřešení a obcházení může v budoucnu způsobit závažné problémy.

Debata o financích spojených s rozchodem nebo rozvodem je o to podstatnější u nás, v České republice. Právě ta totiž dlouhodobě obsazuje v rozvodových statistikách ty nejvyšší, premiantské příčky.

Jen pro ilustraci: Podle údajů Českého statistického úřadu bylo například během roku 2021 rozvodem ukončeno něco málo přes 21 tisíc manželských svazků. To je sice meziročně o 0,6 tisíce méně než předchozí rok, tedy v roce 2020, Česko ale stále patří mezi desítku států EU, kde se manželství rozpadají nejčastěji.

Další data nejsou o nic radostnější. Rozvodovost sice minulý rok klesla na 39,7 procenta, a odpovídá tak úrovni z poloviny 90. let minulého století, veselit se z klesajících čísel je ale dle odborníků předčasné. Nižší míra rozvodovosti podle nich může souviset především se snižujícím se počtem uzavřených manželství.

Sice to není moc veselé, ale je vhodné ve vztahu počítat i s variantou rozchodu a podnikat tak příslušné preventivní kroky, které nám pak situaci usnadní. Kdy je však ta správná doba mluvit o tom, jak se budou společné finance řešit v případě rozchodu? Ideálně hned na začátku společného života, a to navzdory přetrvávajícímu přesvědčení, že mluvit o financích v souvislosti s láskou je nepatřičné a neromantické.

„Na začátku vztahu cítíme, že je vše zalité sluncem a mnohdy zapomeneme na to, co bude, když naše láska skončí. Mluvit o nepříjemných věcech, jako jsou právě třeba finance, se v ten moment zdá úplně zbytečné a svým způsobem děsivé. Kdo by chtěl také myslet na to, že vše, co je teď tak krásné, možná neskončí úplně šťastně,“ komentuje PhDr. Boučková.

„Pozitivní emoce, které na začátku vztahu panují, nám však zpravidla naopak umožňují se o důležitých tématech s partnerem či partnerkou v klidu pobavit. Pokud si obě strany správně vyberou ‚záložní‘ či ‚krizový‘ plán rozdělení financí, budou mít jistotu, že pokud na to dojde (což nemusí), jsou připraveni ho kdykoli aktivovat,“ doplňuje psycholožka. Záložní plán nám pak pomůže situaci po psychické stránce lépe zvládnout, protože bude o jednu starost méně, a to celkem významnou.

Jak se o financích bavit

Ještě před tím, než se pustíme do hlavní rady, jak se se společnými závazky vypořádat během rozchodu nebo rozvodu, je důležité se podívat i na to, jak vůbec o financích ve vztahu mluvit.

Rada číslo jedna je jednoduchá a na první pohled možná až triviální: o financích je třeba společně otevřeně komunikovat, a to ideálně od samotného začátku partnerského soužití. Ať už je téma příjemné a vy se svou polovičkou řešíte, do čeho investovat či zda si vzít hypotéku na bydlení, nebo naopak negativní, a to například s tematikou napjatého rodinného či partnerského rozpočtu nebo předchozích finančních závazků.

V konverzaci o penězích je důležitá nejen upřímnost a otevřenost, ale také důvěra a respekt. Proto odborníci doporučuji naslouchat, snažit se situaci toho druhého co možná nejvíce pochopit, a hlavně ho za jeho finanční rozhodnutí nebo minulost nesoudit. Nepochopení totiž může vést k uzavřenosti a neochotě téma pravidelně otevírat.

To je ostatně další rada, kterou byste se měli ve vztahu řídit: o financích je třeba se bavit nejen na začátku a na konci vztahu, ale pravidelně během jeho trvání. Pokud vám to nejde přirozeně, není nic jednoduššího než si stanovit jakási občasná „finanční rande“, která budou vyhrazena právě řešení situací spojených s penězi a rodinným/partnerským rozpočtem.

Pomoci může hypotéka

Poslední často zmiňovaná rada se týká toho, zda si vůbec společné závazky v páru, ať už sezdaném či nikoliv, vytvářet. Z dat ČSOB například vyplývá, že v tomto ohledu jsou Češi do jisté míry opatrnější. Statistiky ukazují, že například hypotéky uzavřené v roce 2000 má ke dnešnímu dni v páru (splácejí je tedy společně) 69 % lidí, v roce 2022 to bylo jen 45 %.

I tak je to ale velké procento, které nás dostává k ne příliš optimistickému tématu: Co dělat, pokud máte s partnerem, se kterým se rozvádíte nebo rozcházíte, společné finanční závazky? A to nejen hypotéku, ale třeba i splacené společné bydlení?

Jednou z možností, jak se se situací popasovat, je – byť to může znít jako protimluv – nový hypoteční úvěr. Jen málokdo ví, že novou hypotékou můžete bývalého partnera snadno vyplatit. Například výše citovaná ČSOB uznává vypořádání společného jmění manželů jako legitimní důvod, a hypotéky tak k tomuto účelu poskytuje.

Možnosti vzít si hypoteční úvěr na vyplacení bývalého partnera však stále využívá relativně málo lidí. Z dat banky vyplývá, že v roce 2001 využilo tuto možnost jen 8 osob, v roce 2002 pak 38 lidí. V roce 2021 využilo hypotéku na vyplacení druhého z páru 254 osob, loni se počítadlo zastavilo na čísle 132.

Dalšími možnostmi je pak prodej nemovitosti, umoření případného zbývajícího dluhu a dělba o zisk nebo doplatek dluhu či vyvázání se z dluhu i vlastnictví nemovitosti, které musí nejdříve schválit věřitel. A pak už je další majetkové vyrovnání už je jen na dohodě s partnery.

Vždy s rozmyslem

Párová poučka číslo jedna zní: komunikace je klíč k úspěchu. Ohledně financí se tato rada jeví dvakrát užitečně, zejména pokud dojde na rozvod nebo rozchod. I přesto, že je situaci vždy možné řešit a pro banky nepředstavuje nic nadstandardního, je třeba myslet na to, abyste všechny skutečnosti oznámili včas.

„Psychologové upozorňují, že dospělost je spojována s převzetím odpovědnosti za sebe i za druhé, nicméně je třeba dodat, že dnes je toto úzce spojeno i s ochotou přijmout dlouhodobý závazek. A beze sporu hypotéka takovým závazkem je, a tak je na místě, se k ní postavit s rozumem i se záložním plánem,“ uzavírá PhDr. Boučková.