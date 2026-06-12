Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Když rodinu rozdělí stará křivda. Některé vztahy ještě mají šanci

Některé rodinné spory se brzy vyřeší, jiné se táhnou roky. Čas sice dokáže zmírnit největší emoce, pocit křivdy ale jen tak nezmizí a narušené vztahy potřebují víc než jen odmlku. Je to skutečně nevratné?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V mnoha rodinách existuje někdo, s kým se přestalo mluvit. Někdy jde o dospělé děti, se kterými se rodiče po velké hádce přestali vídat, jindy o sourozence rozhádané kvůli dědictví, partnera po bolestivém rozchodu nebo dlouholetou kamarádku, která odešla po jediné větě řečené ve špatnou chvíli.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Zpočátku bývá člověk přesvědčený, že druhý udělal něco neodpustitelného. Jenže během dalších let často přichází jiný pohled. Zvláště s přibývajícím věkem člověk začíná staré konflikty vnímat méně černo-bíle. Najednou už nejde tolik o to, kdo měl pravdu, ale spíš o to, že chybí blízkost, rodina nebo dřívější milý kontakt.

Pouze čas to neřeší

Psychologové často upozorňují, že čas sám o sobě vztahy neléčí. Dokáže zmírnit vztek nebo prudké emoce, ale nevyřešená témata obvykle zůstávají někde pod povrchem. Někteří lidé si tak po letech uvědomí, že je starý konflikt vlastně stále bolí, i když o něm dávno nemluví.

Typické bývá i to, že člověk začne litovat nevyřčených slov až ve chvíli, kdy zestárnou rodiče, narodí se vnoučata nebo přijde nemoc. Právě tehdy si mnoho lidí uvědomí, kolik času už uplynulo.

Někdy pak stačí jediná zpráva, telefonát nebo setkání na rodinné oslavě a led po letech překvapivě povolí. Jindy ale druhá strana o kontakt nestojí a ke smíření nedojde ani po dlouhé době.

Tipy, jak znovu navázat kontakt

Výčitky nechte zatím stranou: Pokud se po letech ozvete, není dobré hned otevírat celý dávný konflikt. První kontakt bývá lepší vést co nejklidněji a bez obviňování.

Pomohou i malé kroky: Někdy stačí krátká zpráva, přání k narozeninám nebo obyčejná otázka, jak se druhému daří. To bývá pro obě strany často nejjednodušší.

Připusťte i vlastní chyby: Mnoho sporů trvá dlouhé roky proto, že nikdo nechce ustoupit. Obyčejné přiznání, že člověk také něco nezvládl dobře, může změnit atmosféru víc než dlouhé vysvětlování.

Netlačte na rychlé smíření: Druhá strana může potřebovat čas. Někdo reaguje okamžitě, jiný až po týdnech nebo vůbec. Přílišný tlak většinou vztah znovu jen zhorší.

Minulost otevírejte opatrně: Když už se kontakt obnoví, bývá lepší nejprve obnovit normální komunikaci. Některé staré bolesti potřebují více času, než se o nich podaří mluvit v klidu.

Velkou roli hraje také důvod, kvůli kterému se lidé rozešli. Některé konflikty vznikly pro maličkost a jen postupně nabobtnaly, protože nikdo nechtěl ustoupit. Často se to stává právě mezi sourozenci nebo mezi rodiči a dospělými dětmi. Každý čeká, že se ozve ten druhý, a roky mezitím utíkají.

Existují ale i hlubší zranění, spojená s ponižováním, manipulací, násilím nebo dlouhodobým nezájmem. Tam bývá návrat mnohem složitější a někdy ani není správné vztah obnovovat za každou cenu.

Smíření totiž neznamená, že člověk musí zapomenout na všechno špatné nebo znovu pustit do života někoho, kdo mu dlouhodobě ubližoval.

Začněte s opatrností

Pokud má vztah ještě šanci, bývá důležité začít opatrně a bez velkých očekávání. Mnoho lidí udělá chybu v tom, že chce během jedné schůzky vyřešit celé roky bolesti. Jenže druhá strana má třeba úplně jiné tempo nebo stále cítí křivdu.

Psychologové proto doporučují začít jen jednoduchým nedlouhým setkáním bez výčitek a bez okamžitého otevírání starých sporů. Někdy pomůže i krátká zpráva, přání k narozeninám či k svátku apod. Důležité bývá i umět připustit vlastní chyby. Právě to bývá pro mnoho lidí nejtěžší. Po letech totiž často zjistí, že pravda nebyla jen na jedné straně.

Existují ale i situace, kdy se vztah obnovit nepodaří. Někteří lidé se změnili natolik, že už si po letech nerozumí, jiní zůstávají uzavření ve starých křivdách a odmítají jakýkoli kontakt.

Přesto může mít smysl pokusit se udělat první krok alespoň kvůli sobě. Mnoho lidí totiž později netrápí samotná hádka, ale pocit, že se o smír nepokusili. A právě s přibývajícím věkem si člověk často víc než dřív uvědomuje, že některé vztahy byly důležitější, než se v době největšího konfliktu zdálo.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kolo, večerníček pro vojáky i spartakiáda. Jak jsme sportovali za socialismu

Mladé atletky cvičí v Ďáblickém háji v Praze pod dohledem Jaroslavy Jehličkové...

Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s...

Zvracení, pobyt na psychiatrii. Viktorie v Extrémních proměnách zhubla 52 kilo

„Nikdy jsem se necítila lépe fyzicky i psychicky než poslední měsíc,” potvrdila...

Po smrti rodičů bojovala Viktorie s psychickými problémy i těžkou finanční situací. Nepravidelná životospráva a levné jídlo jí přivodily těžkou obezitu. Nyní se cítí dostatečně silná na to, aby svůj...

Kila navíc, šikana i zdravotní problémy. Tyto celebrity se trápily s obezitou

Slavní, kteří se potýkali s obezitou.

Někdo už není mezi námi, někomu se podařilo zhubnout vlastními silami nebo pomocí injekcí na hubnutí. Přesto všechny hvězdy v naší galerii bojovaly nebo stále ještě bojují s obezitou. A mnoho z nich...

Z filmových pláten až k roli babiček. Vzpomínáte na hvězdy milénia?

V období milénia se to v magazínech jen hemžilo těmito kráskami.

Vzpomenete si ještě, které krásky plnily magazíny v období před zhruba dvaceti lety? Ukazovaly se ve filmových trhácích na filmových plátnech a chodily prestižní přehlídky? V období milénia se to VIP...

Paddleboard, svižný úklid i zahrádka. Proč k posilování nepotřebujete fitko

Ilustrační snímek

Ne, nezavrhujeme fitness centra. Pořád platí, že cvičení v posilovně je asi nejefektivnějším způsobem budování svalové hmoty. Ale co když fitko fakt nesnášíte? A přitom dobře víte, že pevné tělo je...

Žíly jsou naši upracovaní horníci, oteklé kotníky nepodceňujte, radí lékařka

Hostem podcastu NA KAFI byla dermatoložka Júlia Černohorská

Blíží se horké letní dny, které pro naše nohy často znamenají pocit těžkosti, únavu a nepříjemné otoky. Jak ale poznat, že jde jen o běžnou únavu a kdy už se hlásí o slovo chronické žilní onemocnění?...

12. června 2026

Když rodinu rozdělí stará křivda. Některé vztahy ještě mají šanci

Ilustrační snímek

Některé rodinné spory se brzy vyřeší, jiné se táhnou roky. Čas sice dokáže zmírnit největší emoce, pocit křivdy ale jen tak nezmizí a narušené vztahy potřebují víc než jen odmlku. Je to skutečně...

12. června 2026

Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí

Zásadní podíl na zbožštění „divošky“ měla tato fotografie. Pořídil ji...

Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...

12. června 2026

Cesta do obchodu je horší než rodinná oslava. Proč muži nesnáší nakupování

Ilustrační snímek

Lidé běžně chodí do práce, z práce a mezitím občas musí skočit i na nákup. Ne pro každého jde však o příjemnou aktivitu. Přečtěte si příběhy dvou žen, jejichž manželé se pro cesty do obchodu zrovna...

11. června 2026

I máma potřebuje být někdy sama. Mateřské vyhoření není jen vyčerpání

Ilustrační snímek

Mateřství mnoho žen popisuje jako jedno z nejkrásnějších období. Jejich život nabere jiný směr a děti se pro ně stávají středobodem vesmíru. Neustálý pocit, že je na ženě někdo závislý a ona musí být...

11. června 2026

Mini svačinky dobývají sociální sítě. Praktický trend, nebo nezdravá dieta?

ilustrační snímek

Pár oříšků, kousek čokolády a jeden dílek mandarinky. I tak vypadají takzvané „snack tins“, nový hit sociálních sítí. Zatímco někteří v nich vidí neškodný rituál, odborníci upozorňují, že mohou vést...

11. června 2026

Zvracení, pobyt na psychiatrii. Viktorie v Extrémních proměnách zhubla 52 kilo

„Nikdy jsem se necítila lépe fyzicky i psychicky než poslední měsíc,” potvrdila...

Po smrti rodičů bojovala Viktorie s psychickými problémy i těžkou finanční situací. Nepravidelná životospráva a levné jídlo jí přivodily těžkou obezitu. Nyní se cítí dostatečně silná na to, aby svůj...

11. června 2026

Puntičkáři, přísní kritici i naivky. Znamení, která mají věčně smůlu v lásce

Ilustrační snímek

Naši stabilitu v partnerských vztazích ovlivňují dva faktory. Prostředí, ze kterého jsme vzešli, a pak to, co si neseme ve své osobnosti ať už vrozeně, nebo výchovou a zkušenostmi. Napadlo vás, že...

10. června 2026

Lekce francouzského šarmu: inspirujte se u hvězd stříbrného plátna

Brigitte Bardot. Kratičké sukně, balerínky, námořnická trika, Bardot prorazila...

Hodně věcí si jednoduše koupíte, ale francouzský šarm se za peníze pořídit nedá. Ten musíte vstřebat a umět pro něj žít!

10. června 2026

Opálení jako droga. Tanorexie přináší euforii i riziko rakoviny, varují odborníci

Premium
Ilustrační fotografie

Touha po opálené pokožce může přerůst v závislost podobnou poruchám příjmu potravy. Lidé s tanorexií tráví hodiny na slunci nebo v soláriích, ignorují zdravotní rizika a bez „dávky“ UV záření...

10. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po letech vztahu čekám na svatbu. Pro mého partnera je to zbytečný papír

Premium
žena muž postel hádka

S partnerem jsme spolu už patnáct let. Poznali jsme se ještě na vysoké škole, prošli jsme spolu úplně vším – prvními brigádami, stěhováním do malého bytu, finančními problémy i narozením a výchovou...

9. června 2026

Věčně unavená a zklamaná. Daň, kterou platíte za to, že jste „ta hodná“

Ilustrační snímek

Spousta žen byla a je vychovávána k tomu, aby byly hodné, poslušné a vždy vstřícné k potřebám ostatních, protože jedině tak si pojistí jejich lásku, respekt a uznání. A výsledek? Ohromné zklamání,...

9. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.