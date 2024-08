Rodinné konstelace umí vyřešit zdravotní potíže i dávné křivdy

Všechno kolem nás (i v nás) představuje určitý systém. Vztahy, rodina, širší komunita, firma, ve které pracujete, město či zem, kde žijete, ale také lidské tělo – to vše ztělesňuje nějaký druh systému. Z této myšlenky vycházel německý psychoterapeut Bert Hellinger, který na základě vlastních zkušeností vytvořil metodu rodinné systemické terapie, z níž vycházejí rodinné konstelace. Ty se dnes využívají hlavně v psychoterapii, psychosomatické medicíně, ale třeba i ve firemním poradenství.

Zůstaňme však u rodiny, jsou to z drtivé většiny právě rodinné vztahy a z nich plynoucí problémy, které nás v životě tak často trápí.

Harmonie především

Tato metoda vychází z toho, že rodina je systém poskládaný z mnoha různých částí, které musí být ve vzájemné harmonii, aby všechno správně fungovalo. Pokud tomu tak není, objeví se „porucha“, ať už ve formě nemoci, pracovních, nebo vztahových problémů apod. Při konstelacích máte možnost nahlédnout z širší perspektivy na to, co se vám v životě skutečně děje, spatřit, kde něco drhne, co je tabu nebo co nevidíte (případně nechcete vidět).

Konstelace sama o sobě tedy žádný problém nevyřeší, ale umožní vám podívat se na to, jak to reálně vypadá ve vašem systému. Co s tím uděláte, je pak už pouze na vás. A jak to probíhá v praxi?

Hra života

S čím mohou pomoct rodinné konstelace? s problematickými vztahy (s rodiči, dětmi, partnery, příbuznými, kolegy v práci)

s něčím, co se nám v životě neustále opakuje, a my nevíme, jak z toho ven

s odpuštěním

s traumaty, která si neseme z dětství

s odpoutáním se (od rodičů, od nezdravého vztahu apod.)

s vymezením zdravých hranic

s chronickými zdravotními problémy

s nalezením vztahu k sobě samému

s nalezením práce, která nás naplňuje

s nalezením svého místa ve světě

s vyrovnáním se se smrtí blízkého člověka

s otevřením srdce lásce (a vztahům)

a s mnoha dalšími tématy

Sezení se většinou účastní deset až patnáct lidí, kteří se často vidí poprvé v životě. Dotyčný, který přichází s konkrétním zadáním, si zvolí zástupce za členy systému, na který se chce blíže podívat. To znamená, že určí, kdo bude vystupovat v roli matky, otce, dědečka, partnera, syna apod. Sám přitom sedí stranou a vše pozorně sleduje.

Ve chvíli, kdy zvolení zástupci vstoupí do prostoru konstelace, nastává úžasný fenomén, jejž mnozí z těch, kteří jsou zde poprvé, považují bezmála za zázrak – lidé, kteří „hrají“ zadané role, začínají vnímat skutečné pocity osob, jež představují, přestože tyto osoby nikdy neviděli a vůbec nic o nich nevědí.

Takže vlastně nejde o hru v pravém slova smyslu. To, co se děje při konstelaci, je absolutně ryzí a skutečné. Úžasná a fascinující hra života, kterou lze jen stěží popsat slovy. To se musí zažít...

Iluze versus realita

Při konstelaci sledujete pohyby duší, které se projevují na podvědomé úrovni a jež nemusí vždy odpovídat vašim vědomým představám.

„Konstelací jsem se zúčastnila před dvěma lety. Přivedla mě tam kamarádka. Měli jsme tehdy doma s manželem už nějaký čas krizi, ale já pevně věřila tomu, že ji nakonec zdárně překonáme, jako už tolikrát předtím. Vždyť jsme se přece stále milovali,“ vypráví dvaapadesátiletá Lucie.

„Při konstelaci však vyšlo najevo, že manžel, ačkoli mi stále tvrdil, že chce náš vztah zachránit, je už na cestě jinam. Lidé, kteří hráli mě a mého muže, se od sebe stále vzdalovali, partner se ke mně nakonec otočil zády a v jeho zorném poli se objevila nová žena. Zpočátku jsem byla v šoku, strašně to bolelo. Ale nakonec jsem pochopila, že je lepší přijmout pravdu než žít ve lži a trpět. Dnes jsme už více než rok rozvedení, oba máme nové partnery a mně se neskutečně ulevilo.“

Chcete se uzdravit?

Při konstelacích jde tedy o to, zabývat se celým systémem, a tím pochopit dané souvislosti. Ale jestli si z toho něco odnesete, záleží jen na vás. Jsou i lidé, kteří nechtějí svůj život uzdravit, což může mít různé důvody. Mnozí například vnímají svůj těžký úděl jako způsob, díky kterému mohou od druhých získat pozornost, lásku nebo péči, a proto se ho, byť jen podvědomě, odmítají zbavit. I toto je ale věc, kterou konstelace jasně ukáže.