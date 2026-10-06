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O penězích se nemluví? Otevřenost je základ, bez ní nejde plánovat

Tereza Dusová

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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rozepře kvůli domácím pracím, odlišné názory na výchovu nebo společné trávení času... To jsou partnerské problémy, o kterých se nestydíme mluvit nahlas. Až tři čtvrtiny českých párů se ale za zavřenými dveřmi hádají o penězích. To je ale stále do jisté míry tabu.

I když se říká, že na penězích nezáleží, tím méně v lásce, mnoho párů může potvrdit, že právě finance patří mezi nejčastější důvody partnerských rozepří.

„Zdrojem konfliktu nejsou peníze samotné, ale způsob jejich použití. Do hry vstupuje úsilí vynaložené na jejich vydělávání, dále úsilí vynaložené na chod rodiny, které peníze nepřináší, a samotné peníze, které se v rodině nacházejí,“ vysvětluje psychoterapeutka z platformy Terapie.cz Olga Šerá.

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Tato témata jsou podle ní komplexní a zasahují do širokého spektra potřeb každého člena rodiny, a proto vyžadují velmi dobrou komunikaci. Peníze se zároveň mohou stát také nástrojem manipulace.

„Pozor, když vám partner brání v přístupu k vašim vlastním penězům nebo vám skrývá svoje dluhy. Varovné je i to, když musíte vysvětlovat každou stokorunu, ale on se nikomu zodpovídat nemusí. Zdravý vztah stojí na tom, že si oba věříte a nikdo se nemusí bát zeptat. Pokud toto chybí, není to jen o financích, je čas se podívat na vztah jako celek,“ varuje vedoucí oddělení pojištění a půjček v Air Bank Veronika Benešová.

O penězích nikdo nemluví rád a jejich nedostatek je bohužel stále považován za cosi ponižujícího. Velmi tím trpí zejména maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené, které byly do porodu zvyklé vydělávat si vlastní peníze a najednou jsou odkázány na podporu státu, partnera, případně širší rodiny. Není se však za co stydět!

„Zdravá komunikace o penězích vychází z toho, že při dělení peněz nemusí každý dostat stejnou částku. Důležité je, aby se zohlednilo, co jednotliví členové rodiny potřebují, a aby se pár snažil najít řešení, které bude pro všechny co nejrozumnější,“ objasňuje psychoterapeutka.

Rozdílné příjmy jako zdroj manipulace

Kdy jsou finance problém?

  • Partner před vámi tají příjmy.
  • O společných financích rozhoduje pouze jeden z vás.
  • Partner používá peníze jako prostředek nátlaku nebo trestu.
  • Výše příjmu určuje, kdo má ve vztahu poslední slovo.
  • Kvůli financím se hádáte opakovaně a nenacházíte kompromis.

Partneři by o svých příjmech i výdajích určitě měli vědět. „V manželství by to měla být samozřejmost, protože nesou vzájemnou finanční zodpovědnost,“ upřesňuje Olga Šerá.

Pokud ale nejste v manželství, tato povinnost neplatí. Neznamená to však, že byste se o partnerovy finance neměli zajímat. Podle psychoterapeutky může být tabuizování tohoto tématu známkou toho, že vám partner nedůvěřuje.

Skrývání půjček, nákupů na splátky nebo exekucí se označuje jako finanční nevěra, protože jde o určitou formu podvodu.

K roztržkám dochází i u párů, kde jeden z partnerů vydělává výrazně více než druhý. „To, že v páru jeden vydělává více, je častý jev. Důležité je, aby byly zviditelněny všechny procesy a práce, které patří do rodinného systému, přičemž velká část z nich bývá neplacená,“ upozorňuje Olga Šerá.

Naráží tím například na psychickou zátěž spojenou s vařením, nakupováním nebo péčí o domácnost. Zároveň je třeba si uvědomit, že rodina není podnik, ale sociální jednotka. „Nelze uvažovat čistě matematicky a dělit přínos do rodiny jen podle výše vydělaných peněz,“ apeluje odbornice. Rozdílný plat není problém. Problém je, když se podle něj dělí i moc rozhodovat.

Aby vám to v páru fungovalo, je důležitá otevřenost, upřímnost a alespoň podobný přístup k penězům. „Pokud je odlišnost velká, jde o otázku komunikace, případně i rodinné terapie – jako cesty, jak se každý může posunout svým směrem, pokud oba chtějí zachovat vztah i společný životní prostor,“ uzavírá Olga Šerá.

Vše začíná v dětství

  • Ačkoli si to možná neuvědomujeme, náš vztah k penězům se formuje už od raných let. „Kdo vyrůstal v rodině, kde se o penězích mluvilo otevřeně, má to ve vztahu k nim jednodušší. Kdo zažil napětí, nebo že peníze byly tabu, často nevědomky opakuje stejný vzorec. Pomáhá si uvědomit, ‚tohle mám z domova‘, a s partnerem si vytvořit vlastní pravidla. Nikoli automaticky opakovat chování našich rodičů,“ doporučuje Veronika Benešová.
  • K finanční gramotnosti bychom měli od dětství vést i děti a třeba pomocí obrázků jim přiblížit, za co každý měsíc utrácíme a co kolik stojí. Získají tak lepší představu o tom, jak to v rodině funguje, a budou si tento vzorec přenášet i do dospělosti. Dobrý způsob, jak děti naučit zacházet s penězi, je dávat jim kapesné.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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