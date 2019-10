1. Plánují si vše do kalendáře

Také si děláte seznam úkolů, ale na konci dne se do něj raději nedíváte? Je prokázáno, že většina lidí až 41 % úkolů ze seznamu nedokončí.

Daleko efektivnější je naplánovat si aktivity do kalendáře. Zkuste odhadnout, kolik času úkol zabere, a tomu přizpůsobte denní rozvrh. Budete plnit povinnosti postupně a nebudete se snažit odsouvat náročnější úkoly na později.

2. Věnují se jen jedné věci

Někteří lidé – mnohem častěji ženy – jsou odbornice na multitasking, tedy dělání více věcí najednou. Jenže to není příliš efektivní. Nakonec neuděláte ani jednu věc pořádně a akorát tak ztratíte čas.



Zaměřte se pouze na jeden úkol a tomu věnujte veškerou svoji pozornost. Jakmile jej dokončíte, už se k němu nemusíte vracet.

3. Vyhýbají se prokrastinaci

Prokrastinace je odsouvání povinností na později, rozptylování se, vyhýbání se úkolu. Pokuste se tohoto nešvaru zcela zbavit.

Vlastnosti úspěšných * Jsou pozitivní.

* Jdou si za svým cílem. * Nebojí se překážek. * Chtějí se zlepšovat a pracují na sobě. * Jsou otevření a flexibilní. * Umějí pracovat se zpětnou vazbou. * Umějí dobře naslouchat a komunikovat s druhými.

Při práci neutíkejte do světa sociálních sítí a bezcílně neprojíždějte příspěvky na Facebooku či Instagramu. Pracujete-li z domova, zakažte si odbíhat k domácím pracím, k plotně nebo na zahradu zalít kytky.

Rozhodnete-li se ve svém životě pro nějakou změnu, začněte hned. Ne od pondělka, od nového měsíce, od příštího roku. Hned!

4. Neváhají říkat Ne!

Největší rozdíl mezi úspěšnými a průměrnými lidmi je v tom, že úspěšní lidé se svým časem nakládají velmi opatrně. Vědí totiž, že je to to nejcennější, co mají. Pečlivěji si tak vybírají, které aktivitě se budou věnovat. A mnoho věcí umějí odmítnout.

Miliardář Warren Buffett to výstižně shrnul: „Velmi úspěšní lidé umějí říct ne – a to téměř na všechno. Jakmile na prosbu nemáte chuť okamžitě odpovědět: ‚Ano, samozřejmě!‘ pak raději odmítněte.“

5. Zapisují si své poznámky

Papírový poznámkový blok je k nezaplacení. Ví to i většina slavných a úspěšných lidí, vědět byste to měla i vy. Říká se, že papír snese všechno, a je to pravda.

Psaní rukou je totiž pro mozek velmi prospěšné a lépe si díky tomu dokážete zformulovat nové nápady. Vyčistíte si hlavu, srovnáte si myšlenky a zachytíte zajímavé postřehy.

Na svůj zápisník nedá dopustit ani podnikatel Richard Branson, který zcela vážně říká, že bez poznámkového bloku by nikdy nevybudoval svůj konglomerát Virgin.

6. Maily a telefony vyřizují efektivně

Neustále v průběhu dne i večera visíte na telefonu a na maily odpovídáte neprodleně? Že takhle je to správně, nás přece učili.

Produktivní lidé to ale dělají trochu jinak. Na čtení mailů mají přesně stanovený čas, například ráno a večer. Podobně to dělají s vyřizováním hovorů.

Zkuste to také a všechna zmeškaná volání se snažte vyřešit najednou, nejlépe dopoledne. Nemusíte tak celý den myslet na to, že je třeba někomu zavolat. Eliminujete tím míru stresu a budete soustředěnější.

7. Delegují povinnosti

Všechno si raději děláte sama, protože by to podle vás nikdo jiný tak dobře nesvedl? Jenže důsledkem toho je, že pak nestíháte a ještě ostatním zazlíváte, že vám s ničím nepomohou. Potlačte svoje ego a dejte důvěru (a zodpovědnost) někomu jinému.

8. Používají pravidlo 80/20

Italský ekonom Vilfredo Pareto přišel na pravidlo, že pouze 20 procent našich aktivit produkuje až 80 procent výsledků. Zamyslete se, které aktivity vám produkují nejvíce zisku, a těm se věnujte. Ostatní nejsou důležité.



Mimochodem, Paretův princip funguje třeba i s oblečením. Většinou nosíme 20 procent toho, co máme ve skříni, zbytek tam jen tak leží.

9. Vytvářejí si své ranní rituály

Je až překvapivé, že většina velmi úspěšných lidí má své ranní rituály a dodržuje je s železnou pravidelností. Michelle Obama chodí ráno plavat, Karolina Kurková medituje, jiní si čtou nebo píšou deník.

Ačkoliv to tak nevypadá, brzy ráno je ten nejlepší čas pro svůj osobní prostor. Neodbývejte se. Skvěle si nastartujete den a všechny pozdější úkoly zvládnete mnohem snadněji.

10. Dodržují životosprávu

Váš život by neměla být jen práce. To se dlouhodobě nedá vydržet, byť vás vaše profese baví. Abyste se na ni ale mohla soustředit a podávat stoprocentní výkony, musíte dostatečně spát, zdravě jíst a udržovat se fit. Mýtus, že úspěšní lidé spí jen pár hodin denně a jídlem se příliš nezdržují, už byl několikrát vyvrácen. Produktivní lidé vědí, že jejich tělo potřebuje regenerovat a zaslouží si správnou výživu i pravidelný pohyb.