Byl to den jako každý jiný, přesto jste z něj nesmírně unaveni. A když o tom začnete přemýšlet, zjistíte, že jste celý ten čas jen reagovali na to, co přišlo, a to bylo nesmírně stresující: právě proti tomu pomáhají malé rituály.
Nemusí jít o nic složitého ani výjimečného. Naopak, jejich síla spočívá v jednoduchosti a opakování. Když si každé ráno připravíte čaj stejným způsobem, v klidu ustelete postel nebo si dopřejete pár minut bez spěchu, váš mozek si velmi odpočine.
Tyto drobné jistoty pak navíc vytvářejí pevnou kostru dne, o kterou se můžete opřít i ve chvílích, kdy se všechno ostatní zdá nejisté nebo rozházené.
Zřejmý příklad, že to skutečně funguje, najdete i v historii. Britští piloti RAF, kteří byli za druhé světové války drženi v německých zajateckých táborech, přišli prakticky o všechno – svobodu, soukromí i kontrolu nad vlastním životem. Přesto si mnozí z nich každý den pečlivě žehlili košile pomocí nahřátých plechovek a čistili si boty, i když to v jejich situaci působilo zbytečně.
Ve skutečnosti to byl způsob, jak si udržet důstojnost a pocit řádu. V prostředí, kde se člověk snadno ztratil sám sobě, právě tyto malé úkony pomáhaly zachovat vnitřní stabilitu a psychickou rovnováhu. A i dnes nám ukazují, že i v těch nejtěžších podmínkách může mít obyčejný zvyk obrovskou sílu a významně pomoci.
Drobnosti pro psychickou pohodu
Rituály, které pomáhají, nemusejí být složité ani časově náročné. Stačí konkrétní, malé věci, které si naplánujete na stejný čas a dodržíte je. Například:
Síla každodennosti
Potvrzují to i odborníci. Když si v běžném dni opakujete známé činnosti, mozek se uklidní a nemusí znovu řešit každou drobnost od začátku. Šetří tím energii a vy se pak snáz soustředíte na to, co je opravdu důležité.
Zároveň se uvolňuje napětí v těle a přichází pocit většího klidu a jistoty. Pomáhá také, když tyto činnosti děláte ve stejnou dobu – mozek si na ně zvykne a začne je vnímat jako pevný bod dne.
Nemusíte kvůli tomu zavádět žádné složité režimy ani velké změny. Stačí pár jednoduchých věcí, ke kterým se budete vracet – krátká procházka, chvíle s knihou, uklizený stůl nebo pár minut klidu před spaním.
Právě tyto drobnosti vám pomohou zpomalit a lépe zvládat i náročnější dny. Čím častěji se k nim vracíte, tím víc vám začnou pomáhat. Postupně si tak vytvoříte oporu v každodenním rozvrhu, díky které se můžete cítit lépe a jistěji.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.