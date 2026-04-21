Rituály nejsou magie. Jsou návratem k sobě, říká Petra Novotná.

Vaše Velká kniha pro čarodějky se stala pro mnohé ženy důležitým průvodcem. Proč jste ji napsala a co v ní čtenářky, které chtějí začít s rituály, najdou?
Původně jsme měli napsat jen brožurku, která by ženám pomohla pochopit rituály a základní principy, ale vznikla z toho nakonec celá kniha. Postrádala něco, co by rituály vysvětlovalo přehledně.
Čtenářky v ní najdou způsob, jak pracovat se svou pozorností, emocemi a záměrem. Rituály jsou tam vysvětlené tak, aby dávaly smysl i ženě, která není zvyklá věřit na „magii“, ale chce změnu ve svém životě.
Slovo rituál zní vznešeně, ale vy ho učíte používat v běžném životě. Co přesně rituál znamená a proč je pro nás tak důležitým zdrojem energie?
Rituál není nic nadpřirozeného. Je to činnost, která dává význam obyčejnému momentu. Rituálem je svatba, pohřeb nebo pití kávy v pravidelném čase. Jeho síla je v tom, že soustředí pozornost na danou činnost. A kde je pozornost, tam jde energie a síla.
V dnešním shonu je těžké slyšet vlastní intuici. Jak se v tomto období nejlépe zastavit a znovu se spojit se svým vnitřním já?
Upřímně? Většina lidí nehledá intuici, ale potvrzení toho, co už si myslí. Nad tím je potřeba se zastavit. Zastavení není o rituálu samotném, ale o tom, že si vytvoříte prostor bez podnětů. Ideálně ticho, žádný telefon, žádné vnější ruchy. Je to trochu forma meditace. Teprve v tomhle prostoru s jasným záměrem má smysl zapojit rituál. Jinak je to jen další aktivita navíc.
Čarodějnice byly symbolem žen, které se nebály být vidět. Jak tenhle moment může dnešní žena využít pro sebe?
Myslím, že právě v tom je jejich skutečná síla. Ne v magii jako takové, ale v odvaze stát si za tím, kým jsem. Dnešní žena nemusí nic dokazovat navenek. Ten moment je spíš o tom dovolit si být k sobě upřímná. Přestat se ponižovat, přestat čekat na správný čas, přestat si říkat „někdy“.
Tři jednoduché rituály můžete provést symbolicky právě v tento den.
- Zapalte svíčku, napište si jednu věc, kterou chcete opustit, a jednu, kterou chcete vědomě posílit. První papír spalte, druhý si nechte. Jednoduché. Ale pozor – většina lidí selže, protože si nenapíšou pravdu.
- Můžete očistit prostor vykuřovadlem. Zlehčí se atmosféra v celém domově.
- Nakonec si dopřejte moment, který posílí vaši ženskou energii – klidně zapálením svíčky nebo očištěním oblíbeného šperku.
Čarodějnice mají své kořeny v dávných oslavách, které dnes známe jako Beltain. Co z této tradice má podle vás smysl si zachovat i dnes?
Myslím, že to nejcennější, co si z Beltainu můžeme vzít, není konkrétní rituál ani tradice, ale ten princip. Beltain byl vždy o životě v jeho plnosti. O energii, která se nezastavuje, o odvaze tvořit, cítit, být vidět.
Ženy jsou dnes silné, schopné, zvládají obrovské množství věcí. Ale zároveň se často drží zpátky. Tlumeně, opatrně, aby nebyly „moc“. A právě tohle je pro mě ten moment, který má smysl si připomínat. Dovolit si být víc živá. Víc cítit. Víc chtít.
Ty původní oslavy byly o spojení se sebou, s tělem, s přírodou. A myslím, že právě tohle je dnes jejich největší hodnota. Oslavit život a uvědomit si, že ho můžeme žít naplno.
Co se děje ve chvíli, kdy si žena opravdu dovolí představit si život, který chce žít?
Ve chvíli, kdy si to opravdu dovolí, velmi rychle narazí na všechno, co si o sobě roky říkala. Na pochybnosti, limity, věty typu „tohle není pro mě“. To je celkem zásadní moment. Protože najednou vidíte rozdíl mezi tím, jak žijete, a tím, co skutečně chcete.
Rituál v tomhle není o tom něco si „přivolat“. Je to prostor, kde si tu pravdu dovolíte vidět, aniž byste ji hned shodila. A právě v tom vzniká změna.
Jak žena pozná, že její prostor ať už ten vnitřní nebo celý domov - už pro ni není klidný?
Většinou to není nic dramatického. Je to tichý pocit, který se opakuje. Nedokážete vypnout, něco vás jemně ruší, vyhýbáte se místům, kde vám dřív bylo dobře.
A to je chvíle se zastavit a zkusit si vytvořit si znovu prostor, kde vám bude dobře. Někdy stačí otevřít okno, uklidit malý kout, zapálit svíčku nebo použít vůni.
U nás ženy často sahají po vykuřovadlech právě ve chvíli, kdy potřebují oddělit chaos od klidu. Ale to podstatné se stejně děje uvnitř.
Jakou roli hraje vůně v rituálu?
Vůně jde mnohem hlouběji než myšlenka. Ovlivňuje naši náladu i vnímání. Stačí jeden nádech a změní se atmosféra.
Byliny a vůně nesou konkrétní emoci. Některé zklidní, jiné podpoří odvahu. A čím častěji s nimi pracujete, tím silnější to propojení je. Nejde o to, že si něco zapálíte. Jde o to, co tím v sobě spouštíte za emoce.
Ve své knize pro čarodějky mluvíte o oltáři. Jak by měl působit prostor, ke kterému se žena vrací, když potřebuje klid?
Oltář nemusí na první pohled vypadat nijak výjimečně. Ale jeho význam je hlubší. Je to místo, které vás vrací k sobě. Kde se zastavíte a zpomalíte.
Stačí malý prostor, svíčka, jeden předmět, který má pro vás význam. Důležité je, aby to bylo opravdu vaše místo. Postupně se z něj stane bod, ke kterému se vracíte, když potřebujete klid.
Pokud by si žena chtěla vytvořit svůj první malý rituál doma, jaké prvky by podle vás neměly chybět?
Začala bych minimalisticky. Svíčka, jednoduché vykuřovadlo, jeden kámen a něco osobního. Důležité ale není, kolik toho máte.
Lidé často nakupují věci místo toho, aby pracovali se záměrem. Předměty mají proces podpořit, ne ho nahradit.
Právě proto u nás vznikají rituální svíčky se záměrem a hotové sady, které pomáhají ženám začít bez pochybností.
Svíčka je srdcem rituálu. Proč má oheň tak silný vliv?
Oheň je jeden z elementů a okamžitě mění prostor i naši pozornost. Má začátek (zapálení) a konec (dohoření nebo sfouknutí), což je pro rituál klíčové. Důležitější než jakou svíčku zvolíte, je to, co při jejím zapálení děláte.
Proč je pro některé ženy těžké začít přijímat lásku a hojnost?
Protože si často přejeme výsledek, ale nejsme připravené změnit způsob, jakým žijeme. Láska ani hojnost nepřichází jen proto, že si je přejeme. Přichází ve chvíli, kdy jim začneme dělat prostor.
Rituál pomáhá tu změnu pojmenovat. Ale skutečná změna se děje v tom, jak se rozhodneme jednat dál.
Tipy pro vaše rituály: Co by vám nemělo chybět?
Velká kniha pro čarodějky- Praktický průvodce, který vás naučí pracovat s více než 70 rituály pro různé životní situace – od očištění prostoru přes přivolání hojnosti až po rituály kola roku. Kniha srozumitelně vysvětluje práci s elementy, bylinami, krystaly i amulety tak, aby postupy dávaly smysl v každodenním životě.
Vykuřovací svíčka se šalvějí bílou- Svíčka ze sójového vosku slouží k očištění prostor a spojuje sílu svíčky a vykuřovadla. Obsahuje bílou šalvěj, která čistí domov od negativní energie a vnáší do něj mír a klid. Je doplněna o esence santalu a eukalyptu pro nabití pozitivní energií a zdobena krystalem avanturínu. Tato svíčka představuje jednoduchý způsob, jak pracovat s očistnou silou bylin.
Malý oltář v dřevěné krabičce- Kompletní rituální sada v dřevěné krabičce s gravírovaným motivem, která umožňuje vytvořit si osobní prostor pro klid kdekoliv. Obsahuje směs kamenů pro štěstí, ochrannou sůl s levandulí, selenitovou tyčku a křišťálovou geodu pro posílení energie. Součástí balení je také vykuřovací směs šalvěje a růže, uhlík a pírko, takže se sadou lze začít pracovat okamžitě po otevření.
Kdo je Petra Novotná?
Petra Novotná je autorka Velké knihy snů, Velké knihy pro čarodějky a zakladatelka projektu Yoga-day.cz. Dlouhodobě se věnuje práci s podvědomím, snovou symbolikou, rituály a tématu vědomé péče o psychickou rovnováhu. Její knihy vznikly jako srozumitelný návod, jak číst sny v kontextu vlastních emocí a jak skrze rituály pracovat se svou pozorností v každodenním životě. Prostřednictvím projektu Yoga-day.cz Petra propojuje práci se sny, spánkem a atmosférou domova a ukazuje, jak mohou drobné každodenní návyky a pozornost věnovaná sobě samým ovlivnit vnitřní stabilitu. Všechny její produkty a knihy najdete na Yoga-day.cz.