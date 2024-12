Čaj, jóga nebo hudba. Krátké rituály, se kterými se zbavíte stresu

Část 1/4

Nejrůznější rituály provázejí lidský život odedávna. Kde se vzaly? Dříve důležité místo zabíraly náboženské obřady, dnes jsou možná důležitější ty společenské.

Z pohledu psychologů je rituálem každé jednání člověka, které se opakuje a je založené na předem daných pravidlech, zvyklostech a normách. Může to být klidně vaše oblíbená ranní káva, způsob, jakým se vypravujete z domu, vaše stravovací návyky, ale i všechno, co děláte večer před tím, než ulehnete do postele, třeba čištění zubů, kartáčování vlasů a podobně.

Udělejte si z každodenních rituálů spojence a naučte se ty, které budou prospívat vašemu zdraví, kráse i psychické pohodě. Přestože nejsou povinné, mohou vám velmi usnadnit život.

Neexistují žádná pravidla ani jeden univerzální návod pro všechny, snad jen rada, že byste je měli opakovat každý den. Jakmile si na ně zvyknete, snadněji je zařadíte do běžného rytmu života.

Své tělo například potěšíte, když se mu budete pravidelně denně několik minut věnovat a uděláte pro něj něco příjemného, ať už to bude uvědomělé dýchání, jemná masáž poklepem prstů či prozpěvování písničky. Každou takto strávenou minutou posilujete svůj imunitní systém.

Najděte si prostě pár oblíbených činností a provádějte je každý den. Když se vám to bude líbit, můžete jejich rejstřík rozšiřovat tak, jak vám to časový rozvrh dovolí. I tady ale platí, že změna je dobrá, proto své rituály občas obměňujte.

Od návyku k rituálu

Odborníci tvrdí, že k osvojení nových vzorců chování jsou nezbytné alespoň tři týdny a víc, třeba i dva měsíce. Chce to zkrátka čas, než se návyk stane pravidelnou součástí vašeho života, vaším zavedeným rituálem.