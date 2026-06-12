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Relax s výhledem

Komerční sdělení   10:00
DAS GERSTL Alpine Retreat se nachází nedaleko malebného jihotyrolského městečka Mals v nadmořské výšce 1 500 metrů. Jedná se o rodinný hotel, který klade velký důraz na osobní péči a jihotyrolský komfort.

Komerční sdělení

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Relax s výhledem. | foto: Archiv Das Gerstl

Poloha hotelu nabízí širokou škálu možností pro zážitky v přírodě. Milovníci outdoorových aktivit zde najdou turistické cesty i traily pro horská kola až do nedalekého Švýcarska. Na své si přijdou i milovníci kitesurfingu. Nabídku doplňuje posilovna a pravidelné lekce fitness. Vyzkoušet můžete jógu, pilates i ledové koupele. DAS GERSTL Alpine Retreat je místem klidu – ideálním pro odpočinek, načerpání nových sil a soustředění se výhradně na vlastní pohodu. Relaxovat můžete v rozsáhlém wellness s mnoha saunami, panoramatickými relaxačními místnostmi a venkovním bazénem s výhledem do údolí. Nechybí vířivka, kde si můžete udělat selfie, vnitřní bazén, kvalitní procedury a vlastní řada přírodní kosmetiky, jejíž ingredience pocházejí z regionu.

Relax s výhledem.

Stylové pokoje jsou útočištěm plným klidu a tepla. Velkorysé půdorysy, spousta dřeva, přírodních materiálů a velká okna přenášejí okolní horský svět dovnitř. Již pokoj základní kategorie vám poskytne dostatečný komfort, ale pro náročnější hosty je připraven Pool Suite s nekonečným bazénem, vířivkou a vlastní zahradou pro nerušený pobyt.

Relax s výhledem.
Relax s výhledem.

Restaurace vedená kreativním šéfkuchařem Michaelem přináší chutě Itálie přímo na talíř v rafinovaných gurmánských kreacích. Ty zaujmou inovativní přípravou i překvapivými kombinacemi. A na své si přijdou i vegetariáni. Těšit se můžete na bohatou snídani, odpolední bufet a několikachodové večerní menu. Hotel vyznává filozofii „R30“, tedy použití maxima produktů z bezprostředního okolí třiceti kilometrů. Máte proto jistotu, že vše je čerstvé a nejvyšší kvality. Zejména hovězí je nezapomenutelné, a to ať v podobě steaku, wagyu či tataráku. Terasa je ideálním místem k popíjení vína a pozorování zapadajícího slunce. Z místních vín můžete zkusit osvěžující sauvignon či vyhlášený lagrein. Dáváte-li přednost bublinám, ochutnejte perlivé jablko. Případně si nechte poradit od zkušené someliérky Amelie. Chcete-li možnosti hotelu vyčerpat absolutně, zajděte si po večeři na digestiv do baru, kde mixují skvělé koktejly a kde můžete běžně potkat sympatické majitele, Marion a Lukase Gerstlovi.

Relax s výhledem.

Pokud ještě váháte, zda do tohoto hotelu vyrazit, mohlo by vás přesvědčit, že je členem exkluzivního sdružení Vitalpina Hotels South Tyrol. To garantuje dovolenou v souladu s přírodou kombinující horské aktivity, regionální kuchyni a relaxaci. Tento hotel vám zůstane nejen v paměti, ale hlavně ve vašem srdci.

Relax s výhledem.

Více na www.vitalpina.info.

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Relax s výhledem

Komerční sdělení
Relax s výhledem.

DAS GERSTL Alpine Retreat se nachází nedaleko malebného jihotyrolského městečka Mals v nadmořské výšce 1 500 metrů. Jedná se o rodinný hotel, který klade velký důraz na osobní péči a jihotyrolský...

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