V poslední době se hodně zmiňuje termín denzita prsní tkáně. Co znamená a jaká je souvislost s potenciálním rizikem rozvinutí nemoci?
Denzita prsní tkáně jednoduše říká, kolik je v prsu žlázové a vazivové tkáně v porovnání s tukem - čím je jí víc, tím je prs „hustší“. Není to nemoc ani žádná abnormalita a je to běžné zejména u mladších žen, s věkem totiž žlázová tkáň postupně mizí a nahrazuje ji tuk. Důležité ale je, že v hustší prsní tkáni může být případný nádor na mamografii hůře viditelný, protože žláza i nádor se na snímku zobrazují podobně světle. Vyšší denzita je navíc sama o sobě spojená s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu, stále ale představuje jen jeden z mnoha rizikových faktorů. Pokud vám tedy při vyšetření řeknou, že máte denzní prsy, není důvod k panice. Prakticky to znamená, že lékař může doporučit kromě mamografie i ultrazvuk nebo jiné vyšetření.
Je bulka skutečně ten nejdůležitější signál, který bychom na prsou měly sledovat?
Bulka v prsu je sice nejznámějším příznakem, ale rozhodně není jediným ani tím nejdůležitějším. Až tři čtvrtiny bulek v prsu jsou nezhoubné. Může jít například o cysty, záněty nebo vazivové fibroadenomy. Důležité proto je všímat si i dalších změn, například na kůži, bradavce nebo dvorci, výtoku z bradavky nebo zvětšených mízních uzlin v podpaží či nad klíční kostí. I tyto změny můžou být varovným signálem, že se v organismu něco děje. Měly bychom ale sledovat i zvýšenou únavu, bolesti či jiné signály, které běžně na těle necítíme.
Existuje riziko vzniku rakoviny prsu, i když se nemoc v rodině neobjevila?
Ano, a týká se to naprosté většiny žen. Genetika a dědičné mutace, jako jsou například mutace genů BRCA1 a BRCA2, stojí za pěti až deseti procenty všech případů onemocnění. Velkou roli hrají další rizikové faktory. Patří mezi ně především věk, hormonální vlivy, nadváha a obezita nebo nezdravé návyky jako konzumace alkoholu a kouření. Kojení alespoň půl roku a více naopak ženu před rizikem chrání.
Existuje něco, co děláme v dobré víře jako prevenci onemocnění, ale ve skutečnosti tím marníme čas?
Spousta žen věnuje energii vyhýbání se aktivitám či předmětům, okolo kterých kolují různé nepodložené mýty. Dávají si pozor, aby nepoužívaly antiperspiranty s hliníkem, nenosily podprsenky s kosticemi, neholily si podpaží, nebo se bojí, že jim prsní implantáty způsobí rakovinu. Vědecké výzkumy přitom jasně ukazují, že nic z toho nezvyšuje riziko vzniku onemocnění. Stejně tak stále panuje zbytečná zvýšená obava z mamografického vyšetření prsu.
Důležitou součástí prevence rakoviny prsu je i zdravý životní styl. Co můžeme dělat?
Zásadní je pravidelný pohyb, který může snížit riziko rakoviny prsu až o čtvrtinu. Ideálně alespoň pět hodin týdně, to vychází přibližně na 45 minut denně, tedy na délku jednoho dílu seriálu. Pohyb navíc pomáhá spalovat nadbytečný tuk. Právě tuková tkáň je totiž „továrnou“ na estrogen, jehož vysoké hladiny můžou stimulovat růst nádorů v prsu. Dalším nepřítelem je alkohol, který je prokázaným karcinogenem a zároveň zvyšuje hladinu estrogenu v těle. Bezpečná dávka alkoholu zkrátka neexistuje. Podobně je to s kouřením. Toxiny z cigaret mimo jiné narušují elasticitu prsní tkáně, což může přispívat i k jejímu svěšování.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.