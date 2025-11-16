Ráj mezi palmami a horami

Komerční sdělení   14:00
Pokud hledáte místo pro dokonalý odpočinek, neměli byste minout hotel SEELITEN Lake Spa.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ráj mezi palmami a horami. | foto: Archiv Seeleten Lake Spa

Tuto wellness oázu najdete na břehu jezera Kaltern uprostřed impozantních scenérií vinné révy, oliv a palem. Pod designem je podepaný známý architekt Hugo Demetz a italské studio Pederiva, kteří vsadili na svěží a prosvětlený design. Všudypřítomné jsou organické tvary a přírodní materiály, stejně jako světlé barvy a spousta zářivé zeleně. Důležitý důraz je přitom kladen na udržitelnost. Pro snížení spotřeby energie a emisí jsou využívány solární termální a fotovoltaické systémy. Bazén je vybaven moderním systémem pro rekuperaci energie a úpravu vody. A nezapomínají ani na takové drobnosti jako je vlastní skleněná láhev, kterou každý host při příjezdu obdrží. Všechny pokoje se pyšní moderním přírodním designem, ale také atraktivními výhledy do krajiny. Ubytovat se můžete v tradičním pokoji či prezidentském apartmá se střešní terasou, vlastní saunou a vířivkou.

Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.

Pět hvězd vás čeká i v kuchyni. Tu má na starosti šéfkuchař Erduan Redjepi, který vám každý večer naservíruje pětichodové menu doplněné o skvělá vína. Vyhlášený je místní sauvignon, ale pokud byste si z obsáhlého lístku nemohli vybrat, stačí požádat o radu zkušeného someliéra či číšníka Františka. Ochutnat musíte také jemné pivo Mendel, které se vaří přímo v hotelu. Ideální tečkou za večerem je návštěva baru. Ten zaujme zaoblenými tvary a četnými rostlinami, ale hlavně kreativními koktejly s domácími esencemi. Ochutnat můžete například tirmaisu či štúdl v tekuté podobě. Ráno navážete stejně vysoko nasazenou laťkou v podobně osvěžujícího snídaňového menu. Pobyt zahrnuje i oběd, který má v pátek podobu grilování. Nechybí ani pravidelné degustace piva a vín.

Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.

Téma vody se prolíná celým hotel. A to nejen díky blízkosti jezera, ale zejména díky wellness areálu o rozloze 3 600 metrů čtverečních, který se pyšní řadou ocenění včetně těch michelinských. Pro regeneraci nabízí šest saun, nekonečný bazén, kryokomoru a biotop obklopený zahradou s palmami, které vytváří dokonalou středomořskou atmosféru. Pro rodiny s dětmi je připravena wellness část s krytým bazénem, saunovací zónou a vířivkou. Nechybí široká nabídka masáží, procedur a omlazujících terapií. Jezero Kaltern je jedno z nejteplejších alpských jezer Alp, a tak není divu, že je oblíbeným místem pro vodní sporty. Kromě nich si zde můžete zahrát tenis,vyrazit na kolo, nebo na golf. Nedaleko odsud, uprostřed jablečných sadů a vinné révy najdete pohodové devítijamkové hřiště Lana, kde se k vám do hry můžete přidát sám majitel, hrabě Brandis i sympatická recepční Jitka, která si s vámi česky ráda popovídá. Při špatném počasí lze vyžít moderní fitness centrum a širokou nabídku skupinových aktivit zahrnujících turistiku, jógu a sebeobranu. Jedno je jisté, jakmile Seeleiten poznáte, budete se sem chtít vracet.

Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.
Ráj mezi palmami a horami.

Více na seeiten.it.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slovník generace alfa nejen pro rodiče. Co znamená 6 7, aura nebo sigma?

ilustrační snímek

Zdá se vám někdy, že vaše děti mluví cizí řečí? Pokud u vás doma padají výrazy jako „skibidi toilet“, „rizzovat“, „aura points“ nebo „six-seven“, máte čest se slangem generace alfa. Náš slovníček vám...

Jíme stejně, ale tloustneme. Co se děje s tělem po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

Možná se vám to taky stalo – jíte méně než dřív, ale kila vám jdou stále nahoru. Metabolismus se s věkem mění a tělo spaluje pomaleji. Jak to změnit a udržet si štíhlou postavu?

Příběh Karla: Moje žena se zamilovala do sportu, já ani děti ji už nezajímáme

Ilustrační snímek

Nikdy jsem si nemyslel, že to řeknu, ale začal jsem nesnášet sport a když se řekne zdravý životní styl, tak se mi navaluje. Může za to moje žena, která se těsně před čtyřicítkou totálně zbláznila a...

Sedm zvláštních trendů v randění, které se můžeme naučit od generace Z

Ilustrační snímek

Znáte termíny soft launching, breadcrumbing nebo micro-romance? Jde o trendy v randění generace Z, která je ve virtuálním prostoru jako doma. Některé z nich mohou inspirovat i starší ročníky. Ač to...

Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat

Ilustrační snímek

Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...

Ráj mezi palmami a horami

Komerční sdělení
Ráj mezi palmami a horami.

Pokud hledáte místo pro dokonalý odpočinek, neměli byste minout hotel SEELITEN Lake Spa.

16. listopadu 2025

Není důvod zůstat sám. Seznámit se zvládnete i v pozdějším věku

Ilustrační snímek

Láska se neptá na věk. Může přijít, ať je vám dvacet, padesát, nebo sedmdesát. Touha po blízkosti, doteku a porozumění je totiž stejně silná, i když už máte dospělé děti a ve vlasech šediny.

16. listopadu 2025

Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat

Ilustrační snímek

Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...

16. listopadu 2025

Vepřové kotlety na zelenině

Vepřové kotlety na zelenině
Recept

Střední

90 min

Maso chutná nejlépe pečené na kořenové zelenině.

Horoskop pro každé znamení na 47. týden roku 2025

Ilustrační fotografie

Advent už je téměř za dveřmi! Jak prožijeme následující týden podle hvězd? Berani, vy už začnete organizovat setkání a večírky. Pozor, ať to nepřeženete s alkoholem. Váhy, přepočítáte si peníze a...

15. listopadu 2025

Smích jako nejlepší lék. Pomáhá zmírnit stres, zhubnout i posílit srdce

Ilustrační snímek

Podle odborníků má deset minut smíchu stejný efekt jako dvě hodiny spánku. A to není všechno! Má ještě spoustu dalších zdravotních benefitů. Přečtěte si, s čím vším vám může smích pomoci.

15. listopadu 2025

Zapečené palačinky

Zapečené palačinky
Recept

Lehké

45 min

Extra jednoduché a extra dobré. Pochutnejte si na kakaových palačinkách s tvarohovou náplní.

Tomáš Arsov otevřeně o životě s bolestí

Komerční sdělení
První operaci podstoupil v jednom roce, teď ho čeká třináctá. Tomáš Arsov...

Známý kadeřník a odborník na vlasovou péči Tomáš Arsov má za sebou dvanáct náročných operací nohou – a na podzim ho čeká už třináctá, která by měla být konečně poslední. Narodil se s vrozenou...

14. listopadu 2025

CUPRA představila nového člena kmene: režiséra Jiřího Mádla

CUPRA představila nového člena kmene: režiséra Jiřího Mádla.

Novým členem Kmene CUPRA se stal renomovaný český herec, režisér a scénárista Jiří Mádl, kterého budou řidiči potkávat na silnicích za volantem modelu CUPRA Terramar VZ.

14. listopadu 2025  12:26

Chlad, který léčí a prospívá pleti. Propadněte kryoterapii

Chlad a led mohou mít na naši pokožku překvapivě příznivé účinky. Pomáhají...

Cítíte se unaveně, připadáte si opuchlá nebo máte podrážděnou pleť? Kryoterapie dokáže rychle zklidnit, zvýraznit kontury a nastartovat regeneraci buněk. A to všechno v podstatě na počkání.

14. listopadu 2025

Jíme stejně, ale tloustneme. Co se děje s tělem po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

Možná se vám to taky stalo – jíte méně než dřív, ale kila vám jdou stále nahoru. Metabolismus se s věkem mění a tělo spaluje pomaleji. Jak to změnit a udržet si štíhlou postavu?

14. listopadu 2025

Pečený králík na paprice s fenyklem

Pečený králík na paprice s fenyklem
Recept

Lehké

150 min

Pečený králík, kterého si oblíbíte díky jednoduché přípravě.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.