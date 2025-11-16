Ráj mezi palmami a horami.

Tuto wellness oázu najdete na břehu jezera Kaltern uprostřed impozantních scenérií vinné révy, oliv a palem. Pod designem je podepaný známý architekt Hugo Demetz a italské studio Pederiva, kteří vsadili na svěží a prosvětlený design. Všudypřítomné jsou organické tvary a přírodní materiály, stejně jako světlé barvy a spousta zářivé zeleně. Důležitý důraz je přitom kladen na udržitelnost. Pro snížení spotřeby energie a emisí jsou využívány solární termální a fotovoltaické systémy. Bazén je vybaven moderním systémem pro rekuperaci energie a úpravu vody. A nezapomínají ani na takové drobnosti jako je vlastní skleněná láhev, kterou každý host při příjezdu obdrží. Všechny pokoje se pyšní moderním přírodním designem, ale také atraktivními výhledy do krajiny. Ubytovat se můžete v tradičním pokoji či prezidentském apartmá se střešní terasou, vlastní saunou a vířivkou.
Pět hvězd vás čeká i v kuchyni. Tu má na starosti šéfkuchař Erduan Redjepi, který vám každý večer naservíruje pětichodové menu doplněné o skvělá vína. Vyhlášený je místní sauvignon, ale pokud byste si z obsáhlého lístku nemohli vybrat, stačí požádat o radu zkušeného someliéra či číšníka Františka. Ochutnat musíte také jemné pivo Mendel, které se vaří přímo v hotelu. Ideální tečkou za večerem je návštěva baru. Ten zaujme zaoblenými tvary a četnými rostlinami, ale hlavně kreativními koktejly s domácími esencemi. Ochutnat můžete například tirmaisu či štúdl v tekuté podobě. Ráno navážete stejně vysoko nasazenou laťkou v podobně osvěžujícího snídaňového menu. Pobyt zahrnuje i oběd, který má v pátek podobu grilování. Nechybí ani pravidelné degustace piva a vín.
Téma vody se prolíná celým hotel. A to nejen díky blízkosti jezera, ale zejména díky wellness areálu o rozloze 3 600 metrů čtverečních, který se pyšní řadou ocenění včetně těch michelinských. Pro regeneraci nabízí šest saun, nekonečný bazén, kryokomoru a biotop obklopený zahradou s palmami, které vytváří dokonalou středomořskou atmosféru. Pro rodiny s dětmi je připravena wellness část s krytým bazénem, saunovací zónou a vířivkou. Nechybí široká nabídka masáží, procedur a omlazujících terapií. Jezero Kaltern je jedno z nejteplejších alpských jezer Alp, a tak není divu, že je oblíbeným místem pro vodní sporty. Kromě nich si zde můžete zahrát tenis,vyrazit na kolo, nebo na golf. Nedaleko odsud, uprostřed jablečných sadů a vinné révy najdete pohodové devítijamkové hřiště Lana, kde se k vám do hry můžete přidát sám majitel, hrabě Brandis i sympatická recepční Jitka, která si s vámi česky ráda popovídá. Při špatném počasí lze vyžít moderní fitness centrum a širokou nabídku skupinových aktivit zahrnujících turistiku, jógu a sebeobranu. Jedno je jisté, jakmile Seeleiten poznáte, budete se sem chtít vracet.
Více na seeiten.it.