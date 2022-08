Jak začít?

Postavte se do dětského pokoje a rozhlédněte se, jak je rozmístěný. Pravděpodobně se pokoj skládá z hrací zóny, prostoru na spaní a případně místa se skříněmi na oblečení. Pro to, abyste vytvořili pracovní prostor, bude zřejmě nezbytné zmenšit hrací zónu a možná i vhodně přestěhovat nábytek.

„Existují dokonce přístupy, které se snaží stres dítěte ze změn minimalizovat například tím, že již jako miminko spící v dětské postýlce, má vedle umístěnou velkou postel. O přesunu z postýlky do velké postele si tak rozhoduje samo - třeba již ve 3 letech. Pozvolnými změnami se tak dítě připravuje na velkou změnu spojenou s nástupem do školy přirozeně a nenásilně,“ říká psycholožka a koučka Kamila Velková.

Stůl jako středobod pracovního koutku

Psací stůl umístěte nejlépe tak, aby nesousedil s hracím prostorem. Zabráníte tak zbytečnému rozptylování. Dobré je postavit stůl k oknu, aby na něj dopadal dostatek denního světla. Zamyslete se také nad třemi stěžejními body: rozměry, úložnými prostory a designem. Plocha psacího stolu by měla mít minimálně 120x60 cm a výška kolem 70-75 cm. Dítě by nemělo mít problém dotýkat se celými chodidly země a při položení rukou na desku stolu by paže a loket měly svírat pravý úhel. Hromadění školních pomůcek se vyhněte pomocí dostatečného množství úložných prostor.

„Když při nákupech přemýšlíme dopředu, nepořídíme tak množství zbytečností, které nám budou akorát dělat nepořádek. Pro učení je třeba pořádek – ať už pro každého vypadá jakkoliv. Můžeme tak nástup dítěte do školy vzít jako příležitost pro přeorganizování a vytvoření funkčních systémů pracovního prostoru všech členů rodiny. Ať už se jedná o pracovnu, garáž nebo kuchyň,“ dodává Velková.

Pohodlná hrací zóna

Ačkoliv se vaše dítě pomalu chystá na povinnou školní docházku, pořád bude svůj čas chtít trávit hrou. Proto se hracího prostoru rozhodně nezbavujte. V průběhu let ho můžete zmenšit nebo ho různě přetvářet podle preferencí. Nejlépe by měl být umístěný v koutě, kde bude mít dítě pocit, že se může schovat, k čemuž skvěle poslouží nejrůznější bunkry nebo stany. Můžete také přidat prolézačky, police na vystavování dětských trofejí a úspěchů nebo knih či oblíbených hraček nebo měkoučký koberec. Zkrátka cokoliv, co pomůže k tomu, aby se v hrací zóně dítě cítilo příjemně.

„Je skvělé, když k výběru přizvete své děti. Když si s nimi budete povídat o tom, co si přejí a jak by měl vypadat jejich vysněný pokojíček, můžete se tak o nich hodně dozvědět. Navíc tím, že jim dáte v rámci mezí zodpovědnost, budou si vybraných věcí více vážit,“ říká psycholožka.

