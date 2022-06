Party moderovala herečka Eva Decastelo, která svým vytříbeným jazýčkem rozpoznala v proseccu Della Vite lehký jablečný podtón. „A to se v alkoholu vůbec nevyznám, protože ho téměř nepiji. Snad jedině, když si jdeme s drbnami ze Slunečné někam sednout, tak si výjimečně dám. Moje tělo alkohol nesnáší, tak svoje opilecké historky nemám, ale dobře si pamatuji cizí. Mohu vyprávět anebo také nemusím. Alkohol k tomu, abych byla rozjařená, nepotřebuji, mne je všude hodně i bez alkoholu.“

Stejně je na tom mladá módní návrhářka Debbi Brown, která nikdy v alkoholu nehledala inspiraci, protože jí jednoduše alkoholické nápoje nechutnají. „To jsem spíš jednou zkusila hledat inspiraci pod vlivem drogy. Všichni mě do toho tlačili, že prý jsem umělec a vymyslím něco výjimečného. Že by to bylo ohromující, se říct nedá. Jsem kreativnější bez drog a alkoholu,“ práskla na sebe Debbi Brown.

Naopak zpěvák Marian Vojtko má víno rád a netají se tím. S proseccem od Cary Delevingne si spíš vzpomněl na jednu svoji skončenou životní etapu. „Moje expřítelkyně Alice Janečková Caru obdivovala. Byla její idol, měla doma i její plakát, byl jsem, v dobrém, nucen sledovat její život, takže já s paní Carou žiju už hodně dlouho. Ale jinak ji znám samozřejmě z filmu,“ usmíval se zpěvák a pak ještě prozradil: „Dvacet let jsem si dával před každým představením malého panáčka, aby se mi trochu rozproudila krev a odešla tréma. Ale už jsme to omezil, protože jsem začal cvičit a cukry v alkoholu jsou. Začátky mé kariéry byly bouřlivé, devadesátky byly takové alkoholově veselé. Asi dvakrát se mi stalo, že skleniček bylo před představením víc a vypadávaly mi texty. Tak si dávám pozor.“

Jak se povedlo, že si Cara Delevingne zvolila Českou republiku jako další zemi, kde se bude pít její prosecco Della Vite? Osudový příběh povyprávěl majitel vinárny Wine Not? David Pojmon. „Zhruba před rokem přišla do podniku dívka a chtěla drahé šampaňské a francouzské víno. Kolega mi říkal, že to bude asi nějaká celebrita, protože před vinárnou stály ječící dívky a volaly maminkám, že je tady Cara. Já vůbec nevěděl, o koho jde. Cara v Praze točila film s Orlando Bloomem a k nám do vinárny chodila po čtyři měsíce skoro dennodenně. Když netočila, pracovala za barem. Caru v teplákách a tričku nikdo nepoznával, užívala si anonymitu. Platil jsem jí 2000 korun za směnu,“ smál se David Pojmon a pokračoval: „To léto bylo úžasné. Cara ve Wine Not? oslavila 29. narozeniny, ve vinárně sedával Orlando, po zavíračce na mne ťukal Chris Evans. Nezávisle na sobě se tu potkali Cara a Kunal Nayyar z The Big Bang Theory. Byla z toho nádherná letní party, do rána do sedmi se tancovalo a Kunal k ránu roznášel tramvajákům kávu. Máme spoustu fotek, chceme vytvořit stěnu hostů.“

Za péči a přátelství se světová star Davidovi Pojmonovi odvděčila a vrátila mu to ve formě prosecca Dela Vitte. „Protože vlastním také firmu United Drinks, dovážející alkohol, na přelomu letošního roku mě Cara Delevigne seznámila se svým týmem, vytvořili jsme nějakou strategii a dneska jsem mohl představit první kousky prosecca Della Vite, které se v Čechách objevily. Jsem jediný, kdo to k nám dováží.“

