Co nám říkají sny? Občas nastíní budoucnost, spíš nám ale třídí myšlenky

Začíná nový rok a s ním přicházejí i nové plány do budoucna. Co k tomu tentokrát využít naše noční sny? Pojďme se jim podívat na kloub, dokážou totiž mnohé napovědět...

Možná se vám to stalo také. V noci se vám v hlavě odehrával příběh, který až znepokojivě souvisel s tím, co právě prožíváte. „V naší firmě se dělaly velké přesuny. Já ale měla pořád pocit, že se mě netýkají,“ vypráví třeba paní Anita (43) a pokračuje: „Jenže pak jsem jednoho rána prostě věděla, že mě vyhodí. Znala jsem i to, jak na to zareaguju a kdo mi to řekne. Zdálo se mi o tom.“

A co je na tom ještě podivnější – opravdu se to stalo. Je to náhoda, nebo ne? Možná vás to překvapí, ale „věštecké“ sny existují. Říká se jim prekognitivní nebo také hezky česky prorocké.

„Jedná se o takové sny, které jasně předvídají věci, co se teprve stanou, aniž by člověk, kterému se zdají, věděl nebo tušil, že k něčemu takovému dojde,“ referuje klinická psycholožka Helen Marlo.

Přestože na toto téma neexistují žádné statistiky, zmíněná odbornice podle svých zkušeností a praxe kolegů odhaduje, že zkušenost s nimi má až 60 procent populace. A to mluví jen o těch lidech, kteří si to posléze uvědomí.

Reálné postavy jsou varovným znamením

Jak prekognitivní sny odlišit od těch, jež se vám zdají běžně a z nichž si žádný obrázek o budoucnosti rozhodně neuděláte?

„Prorocké sny jsou často velice přesné v detailech a také v logické návaznosti děje v nich,“ navádí na jednu cestu neuroložka Sanam Hafeez. Často se v nich také objevují reální lidé, které znáte. Mají podobu jako ve skutečnosti a také se podobně chovají.

Nejslavnější věštírna Rozebíraly sny, viděly budoucnost v dýmu i v listech okolních stromů. Delfská věštírna byla ve starověkém Řecku institucí, bez které se neobešel žádný mocný muž ani žena. Vládci nevyráželi do války, dokud jim tamní věštkyně neukázaly vítězství, ženy se nevdaly, dokud jim vědmy nepotvrdily, že je jejich nápadník ten pravý. Delfy byly zkrátka místem, kde se tajemno potkávalo s realitou. Tamním věštkyním se říkalo Pýthie. Vždy před vyslovením předpovědi se dostávaly do transu, což mnoho lidí přisuzovalo sirným výparům, které se linuly z okolních hor. Dnes se ale někteří odborníci domnívají, že tak činily i díky žvýkání omamných listů břečťanu. Jak byly jejich předpovědi přesné, je ve hvězdách. Ale dávná civilizace by se bez nich zhroutila.

„Lidem se často zdá o někom, kdo má ale cizí tvář nebo je úplně jiný, než jakého ho znají ze skutečného světa. Pokud se to děje, pak se z valné většiny o žádnou vizi budoucnosti nejedná,“ dodává odbornice.

Také je pravidlem, že když se po prekognitivním snu člověk probudí, nemá pocit, že se mu zdálo něco nejasného a mlhavého. Naopak. Velmi dobře si pamatuje každý detail takového nočního příběhu.

Do spánku si často bereme kus bdění

Proč se tak děje, není lehké přesně určit. „Každý člověk je jiný a stejně tak se mu jindy stane, že se mu podobné věci zdají,“ poznamenává psycholožka Shelby Harris. V každém případě takový sen je vždy spuštěn nějakým stresorem.

„Prekognitivní sny se většinou nezdají lidem, kteří jsou naprosto v klidu. Vždycky musejí něco řešit – ať už vážnějšího, nebo méně kritického,“ dodává odbornice.

Oním stresorem, který snění odstartuje, je ale pro každého člověka něco jiného. Také ráno každý reaguje jinak. „Většinou se ale lidé tomu, co ve spánku viděli, poddají. A tím vše potvrdí,“ dokládá odbornice.

Tím je řečena jedna podstatná věc – sny jako takové předpovídat budoucnost neumějí. A pokud ano, víme o tom jen velmi málo. Co ale dokážou, je utřídit nám myšlenky a přiřadit si k sobě i nepatrné náznaky věcí nadcházejících, které člověk v bdělém stavu nedokázal správně zpracovat. Jenom si je náš mozek uložil kamsi do hlubin, a i když si s nimi nevěděl v tu chvíli rady, ony v něm zůstaly.

„Tím se dá například dobře vysvětlit případ paní Anity,“ přitakává psychologický kouč Richard Faber a vysvětluje: „Mohla mít nějaké náznaky, že se jí bude týkat výpověď z práce. Ale zavírala nad tím oči nebo to nechtěla vědět. Když už ale šlo do tuhého, sny jí to řekly v plné síle.“

Někdy se jedná jen o souhrn zkušeností

Někdy ale dokážou tyto sny i poměrně dost mást. „Sny povětšinou reflektují to, co už jste zažili. Jsou tedy jakýmsi sborníkem lidských zkušeností, které si mozek uchovává proto, aby věděl, jak reagovat, kdyby se mu něco podobného stalo,“ popisuje to poměrně odborně doktorka Shelby Harris.

Laicky řečeno: když vám třikrát spadne ve skutečnosti do klína zmrzlina a vy víte, že jdete následující den do cukrárny, může se vám zdát o tom, že se to stane znovu. Nemá to s budoucností mnoho společného – až na to, že se toho budete tolik bát, až se vám to opravdu stane. Tím se ze snu obyčejného stane vlastně v mžiku sen prorocký.

Nenechte se tedy svou myslí mást. Sny vám skutečně mohou předpovídat budoucnost. Ale vždycky jsou založeny jenom na tom, jaká jste osobnost, co prožíváte, z čeho máte strach a na co se naopak těšíte. Proto není dobré jim naprosto bezmezně věřit, ale spíše je umět rozebrat.

„Zapište si detaily toho, co se vám zdálo. Srovnejte to s tím, co jste zažili, a zkuste se od toho odrazit k tomu, co by mohlo přijít. Tím získáte šanci nahlédnout do budoucnosti,“ naznačuje expertka. Možná uvidíte jen slabý záblesk toho, co se v budoucnu stane. Anebo vůbec nic. I schopnost porozumět snům je totiž třeba trénovat.