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Létům navzdory: sedmitýdenní program, se kterým omládnete o deset let

Chcete vypadat dobře, chcete se cítit dobře a chcete ovlivnit svůj biologický věk? Prozradíme vám, jak na to.
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Občas se stane, že spánkový dluh, který si vytvoříme přes týden, o víkendu...

Stárnutí můžeme skutečně přibrzdit a vše ovlivnit ve svůj prospěch... Aspoň to tvrdí výsledky jedné americké studie, které můžeme ovlivnit chování genů v našem životě. Říká se tomu epigenetika. Podle ní lze geny, podobně jako vypínače světla, zapnout nebo vypnout.

Na základě studie byl vytvořen sedmitýdenní program, díky kterému to zvládne každý. Je sestaven z pozoruhodně jednoduchých kroků, jimiž se dají prý blokovat nebo vypínat „špatné“ geny a posilovat či aktivovat ty dobré.

Ke svému prospěchu ovlivníte dědičné dispozice, a tak prý můžete omládnout až o deset let a výrazně snížit riziko vzniku třeba obávané Alzheimerovy choroby, kardiovaskulárních a mnoha dalších onemocnění.

Každý týden doplňujte kroky z předchozích týdnů o další.



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