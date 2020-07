Podle žebříčku časopisu Forbes je Švýcarsko aktuálně nejbezpečnější zemí pro cestování. Pro turisty si připravilo program Clean & Safe, který zaručuje bezproblémovou dovolenou. Certifikováno je téměř 1000 míst turistického ruchu.

Potřebujete velkou jízdu?





Pak je tu pro vás Grand Tour Švýcarskem – 1643 km dlouhá trasa vás provede 5 vysokohorskými průsmyky nad 2000 m n. m., kolem 22 jezer, po vedlejších silnicích s krásnými výhledy a fotopointy. Na cestu si můžete pořídit stylový piknikový box, který vám ve vybraných prodejnách na trase naplní regionálními specialitami. Cestou navštívíte 44 nejznámějších turistických míst a neminete ani všech 12 UNESCO památek Švýcarska. Maximální doporučená trasa na den je 200 km, abyste se během cesty mohli alespoň na chvíli zastavit a prohlédnout si veškeré zajímavosti. Více se dočtete na MojeSvycarsko.com/GrandTour.

Potřebujete relax v přírodě?





Hledáte naopak klidnější dovolenou v obklopení nádherné přírody? Vydejte se do půvabného údolí řeky Inn do Engadinu, na terasu nad Aletschský ledovec nebo nad Lucernské jezero do rodinného střediska Klewenalp. Tras pro procházky i delší pěší výlety všech úrovní náročnosti vás čeká bezpočet. Nikde tady nebudete potkávat davy turistů a k výstupům vám pomohou lanovky. Pak už je jen na vás, jaký program si zvolíte. Více se dočtete na MojeSvycarsko.com.

Potřebujete gourmet zážitky?





Nejlepší určitě je ochutnat regionální speciality přímo na místě. Kam jinam se tedy vydat za čokoládou a sýry než do Švýcarska. Všechny AOC značky sýrů a výrobci čokolád mají i své ukázkové výrobny, které je možné navštívit, ochutnávat v nich a nakupovat přímo u zdroje. Věděli jste, že Švýcarsko je také tradičním producentem vynikajících vín? Degustace ideálně rovněž přímo na místě, vína se totiž téměř vůbec nevyváží. Více se dočtete na MojeSvycarsko.com/gastronomie.

Potřebujete se nechat rozmazlovat?





Nechte se hýčkat ve švýcarských wellness hotelech uprostřed nádherné přírody. Ponořte se do nejvýše položené vířivky ve 3000 m n. m. a se skleničkou prosecca se kochejte výhledem na okolní vrcholy a ledovce. Nebo využijte pestrou nabídku glampingu či exkluzivních pop-up hotelů. Termální lázně vám zaručí péči ve všech směrech, k nejoblíbenějším patří lázně v Graubündenu a Wallisu. Vyzkoušejte Scuol, Bad Ragaz, Leukerbad nebo Saillon u vinic s výhledem na alpské vrcholy. Více se dočtete na MojeSvycarsko.com.